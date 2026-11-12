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Prawa autorskie: Fot. Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza.plFot. Patryk Ogorzale...
12 listopada 2026

Po tekście OKO.press prokuratura wznawia sprawę Ukrainki Wiry, którą zwyzywał sąsiad Polak

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„Macie wszyscy zginąć na froncie, macie dawać d*pę rosyjskim sołdatom. Poszli won. Chwała Putinowi!” – mówił mężczyzna. Prokuratura w Warszawie będzie nadzorować postępowanie w sprawie publicznego znieważenia obywatelek Ukrainy oraz pochwalania wojny Rosji przeciw Ukrainie

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Pod koniec października Wira otrzymała list z Prokuratury Okręgowej w Warszawie – postanowienie o podjęciu umorzonego dochodzenia w jej sprawie. Prawie rok temu, w grudniu 2025 roku prokuratura rejonowa Warszawa-Wola umorzyła sprawę, uzasadniając, że ściganie nie leżało w interesie publicznym.

Jednak po tym, jak nagłośniliśmy sprawę, Prokuratura Okręgowa dostrzegła jednak interes publiczny.

– Jestem zaskoczona. Na razie trudno powiedzieć, co o tym wszystkim myśleć. Nie spodziewałam się tego listu. Ale ucieszyłam się, to oznacza, że praca dziennikarska i traktowanie mnie jako poszkodowanej zaowocowały i to już dobrze. Cieszę się, że te wysiłki nie poszły na marne – mówi Wira.

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Ukraina

Na zdjęciu Krystyna Garbicz
Krystyna Garbicz

Jest dziennikarką, reporterką. Ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pisała na portalu dla Ukraińców w Krakowie — UAinKraków.pl oraz do charkowskiego Gwara Media. W OKO.press pisze o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie oraz jej skutkach, codzienności wojennej Ukraińców. Opisuje również wyzwania ukraińskich uchodźców w Polsce, np. związane z edukacją dzieci z Ukrainy w polskich szkołach. Od czasu do czasu uczestniczy w debatach oraz wydarzeniach poświęconych tematowi wojny w Ukrainie.

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