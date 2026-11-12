Po tekście OKO.press prokuratura wznawia sprawę Ukrainki Wiry, którą zwyzywał sąsiad Polak

Pod koniec października Wira otrzymała list z Prokuratury Okręgowej w Warszawie – postanowienie o podjęciu umorzonego dochodzenia w jej sprawie. Prawie rok temu, w grudniu 2025 roku prokuratura rejonowa Warszawa-Wola umorzyła sprawę, uzasadniając, że ściganie nie leżało w interesie publicznym.

– Jestem zaskoczona. Na razie trudno powiedzieć, co o tym wszystkim myśleć. Nie spodziewałam się tego listu. Ale ucieszyłam się, to oznacza, że praca dziennikarska i traktowanie mnie jako poszkodowanej zaowocowały i to już dobrze. Cieszę się, że te wysiłki nie poszły na marne – mówi Wira.