Po tekście OKO.press prokuratura wznawia sprawę Ukrainki Wiry, którą zwyzywał sąsiad Polak
„Macie wszyscy zginąć na froncie, macie dawać d*pę rosyjskim sołdatom. Poszli won. Chwała Putinowi!” – mówił mężczyzna. Prokuratura w Warszawie będzie nadzorować postępowanie w sprawie publicznego znieważenia obywatelek Ukrainy oraz pochwalania wojny Rosji przeciw Ukrainie
Pod koniec października Wira otrzymała list z Prokuratury Okręgowej w Warszawie – postanowienie o podjęciu umorzonego dochodzenia w jej sprawie. Prawie rok temu, w grudniu 2025 roku prokuratura rejonowa Warszawa-Wola umorzyła sprawę, uzasadniając, że ściganie nie leżało w interesie publicznym.
Jednak po tym, jak nagłośniliśmy sprawę, Prokuratura Okręgowa dostrzegła jednak interes publiczny.
– Jestem zaskoczona. Na razie trudno powiedzieć, co o tym wszystkim myśleć. Nie spodziewałam się tego listu. Ale ucieszyłam się, to oznacza, że praca dziennikarska i traktowanie mnie jako poszkodowanej zaowocowały i to już dobrze. Cieszę się, że te wysiłki nie poszły na marne – mówi Wira.
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