Prawa autorskie: fot. Mariusz Jałoszewski fot. Mariusz Jałosze... Prawa autorskie: fot. Mariusz Jałoszewski fot. Mariusz Jałosze...

Zaloguj się, aby zapisać na później 11 października 2026 Dodaj nas w Google Polska zapłaci tysiące euro za decyzję Schaba i Radzika. Chodzi o karne przeniesienie trzech sędzi Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 4 minuty Odszkodowanie za decyzję ludzi Ziobry wynika z decyzji ETPCz, który uznał, że karne przeniesienie trzech uznanych sędzi apelacyjnych naruszało prawo europejskie. Liczącego nawet 300 tysięcy złotych odszkodowania nie zapłaci jednak Schab i Radzik, tylko wszyscy obywatele. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: fot. Mariusz Jałoszewski fot. Mariusz Jałosze... Prawa autorskie: fot. Mariusz Jałoszewski fot. Mariusz Jałosze...

Decyzję ETPCz opublikowano kilka dni temu. Dotyczy ona głośnego, karnego przeniesienia trzech uznanych sędzi-karnistek z Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Chodzi o sędzie Marzannę Piekarską-Drążek (na zdjęciu u góry), Ewę Gregajtys i Ewę Leszczyńską-Furtak. W sierpniu 2022 roku zostały ona przymusowo przeniesione z wydziału karnego stołecznego sądu apelacyjnego do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych.

Przeniesienie sędzi było karą za wykonywanie wyroków ETPCz i TSUE ws. neo-sędziów i neo-KRS. Była to decyzja ówczesnego prezesa tego sądu Piotra Schaba i jego zastępcy Przemysława Radzika, którzy wówczas byli też rzecznikami dyscyplinarnymi i ścigali sędziów broniących praworządności. Decyzję podpisał Radzik z upoważnienia prezesa Schaba.