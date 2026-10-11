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Prawa autorskie: fot. Mariusz Jałoszewskifot. Mariusz Jałosze...
11 października 2026

Polska zapłaci tysiące euro za decyzję Schaba i Radzika. Chodzi o karne przeniesienie trzech sędzi

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Odszkodowanie za decyzję ludzi Ziobry wynika z decyzji ETPCz, który uznał, że karne przeniesienie trzech uznanych sędzi apelacyjnych naruszało prawo europejskie. Liczącego nawet 300 tysięcy złotych odszkodowania nie zapłaci jednak Schab i Radzik, tylko wszyscy obywatele.

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Decyzję ETPCz opublikowano kilka dni temu. Dotyczy ona głośnego, karnego przeniesienia trzech uznanych sędzi-karnistek z Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Chodzi o sędzie Marzannę Piekarską-Drążek (na zdjęciu u góry), Ewę Gregajtys i Ewę Leszczyńską-Furtak. W sierpniu 2022 roku zostały ona przymusowo przeniesione z wydziału karnego stołecznego sądu apelacyjnego do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych.

Przeniesienie sędzi było karą za wykonywanie wyroków ETPCz i TSUE ws. neo-sędziów i neo-KRS. Była to decyzja ówczesnego prezesa tego sądu Piotra Schaba i jego zastępcy Przemysława Radzika, którzy wówczas byli też rzecznikami dyscyplinarnymi i ścigali sędziów broniących praworządności. Decyzję podpisał Radzik z upoważnienia prezesa Schaba.

I na to sędzie złożyły skargę do ETPCz. Trybunał w 2022 roku wydał zabezpieczenie nakazujące cofnięcie przeniesienia, ale Schab i Radzik go nie wykonali. Teraz ETPCz wydał decyzję, w której przyznał trzem sędziom rację.

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karne przeniesienie

Marzanna Piekarska - Drążek

Piotr Schab

Piotr Zemła

praworządność

Przemysław Radzik

represje sędziów

Sąd Apelacyjny w Warszawie

zabezpieczenie

Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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