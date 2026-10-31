0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Zrzut ekranuZrzut ekranu
31 października 2026

Prezydent siłą wdarł się do TK. Szarpnął za ramię sędzię Korwin-Piotrowską

przeczytasz w 5 minut

Prezydent Karol Nawrocki użył fizycznej siły wobec sędzi Korwin-Piotrowskiej, która zagrodziła mu drogę do Trybunału Konstytucyjnego, rzucając do niej: „Nie będzie mi pani tutaj...”. Około 5 rano kancelaria prezydenta wydała oświadczenie o zwołaniu „pilnych konsultacji” sił parlamentarnych w związku z „zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego RP”.

Dodaj nas w Google
Google News

Z ostatniej chwili. Przed 5 rano prezydent opuścił budynek Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej wydał oświadczenie: „W związku z zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego RP zwołuję na dziś pilne konsultacje z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych w celu doprowadzenia do stabilizacji sytuacji politycznej i przywrócenia porządku konstytucyjnego”. Sędziowie pozostali w budynku TK. Niewykluczone, że spędzą tam czas aż do Zgromadzenia Ogólnego sędziów 3 listopada.

Przejęcie kontroli nad TK przez grupę sędziów na czele z sędzią Anną Korwin-Piotrowską wywołało furię prawicowych polityków i mediów, a także bezprecedensową reakcję prezydenta. Karol Nawrocki, który od marca 2026 roku paraliżował pracę TK, blokując — za pośrednictwem prezesa Bogdana Święczkowskiego — możliwość podjęcia pracy przez wybranych przez Sejm sędziów TK, postanowił za wszelką cenę odzyskać kontrolę nad Trybunałem.

Przeczytaj także:

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Bezpieczeństwo

Policja i służby

Sądownictwo

Władza

Karol Nawrocki

Waldemar Żurek

Trybunał Konstytucyjny

praworządność

Na zdjęciu Piotr Pacewicz
Piotr Pacewicz

Założyciel i redaktor naczelny OKO.press (2016-2024), od czerwca 2024 redaktor i prezes zarządu Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

Komentarze

Nasze tematy

Afery

Bezpieczeństwo

Edukacja

Ekologia

Gospodarka

Historia

Kobiety

Kościół

Kultura

LGBT+

Media

Nacjonalizm

Nauka

NGO

Niepełnosprawność

Opozycja

Policja i służby

Polityka społeczna

Prawa człowieka

Prawa zwierząt

Propaganda

Protesty

Rosja

Sądownictwo

Świat

Uchodźcy i migranci

Ukraina

USA

Władza

Wybory

Zdrowie