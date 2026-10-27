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Prawa autorskie: Fot. obsługa prasowa prezydenta Rosji/ AFPFot. obsługa prasowa...
27 października 2026

Rosja coraz bardziej brutalna wobec Europy. Polska najczęściej atakowana [POD PROGIEM WOJNY]

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Agresja Rosji wobec państw europejskich rośnie, a Polska jest atakowana przez Moskwę najczęściej. W ciągu zaledwie pół roku w Europie odnotowano ponad 50 hybrydowych ataków. Z miesiąca na miesiąc stają się one coraz bardziej brutalne.

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Media publiczne z 17 państw, zrzeszone w Europejskiej Unii Nadawców, stworzyły interaktywną mapę hybrydowych incydentów, które oficjalnie powiązano z Rosją, a które miały miejsce od 1 kwietnia do 15 października. Uwzględniono naruszenia przestrzeni powietrznej, sabotaże, działania tzw. jednorazowych agentów, czyli nieprzeszkolonych osób werbowanych do pojedynczych akcji oraz wykorzystywanie migrantów do destabilizowania państw. W sumie 54 zdarzenia.

Mapa nie zawiera cyberataków czy klasycznego szpiegostwa. Nie uwzględniono na niej także najnowszych incydentów jak choćby podpalenie stacji Starlink w Polsce.

Prześledzenie zebranych informacji pokazuje, że najwięcej zdarzeń ma miejsce wzdłuż wschodniej flanki NATO, czyli w państwach sąsiadujących z Ukrainą i Białorusią. Rosja najczęściej uderza w kraje bałtyckie, Polskę, Mołdawię, Rumunię i Bułgarię. Ostatnio jej celami stały się także statki handlowe na Morzu Czarnym. Natomiast najbardziej zróżnicowane metody ataków odnotowano w Polsce.

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ataki hybrydowe

mapa ataków hybrydowych

pod progiem wojny

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Na zdjęciu Anna Mierzyńska
Anna Mierzyńska

Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji w sieci. Autorka książki „Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie” oraz dwóch poradników na temat zwalczania dezinformacji. Z OKO.press współpracuje jako autorka zewnętrzna. Pisze o dezinformacji, bezpieczeństwie państwa, wojnie informacyjnej oraz o internetowych trendach dotyczących polityki. Zajmuje się też monitorowaniem ruchów skrajnie prawicowych i antysystemowych.

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