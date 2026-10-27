Prawa autorskie: Fot. obsługa prasowa prezydenta Rosji/ AFP Fot. obsługa prasowa... Prawa autorskie: Fot. obsługa prasowa prezydenta Rosji/ AFP Fot. obsługa prasowa...

Zaloguj się, aby zapisać na później 27 października 2026 Dodaj nas w Google Rosja coraz bardziej brutalna wobec Europy. Polska najczęściej atakowana [POD PROGIEM WOJNY] Anna Mierzyńska przeczytasz w 4 minuty Agresja Rosji wobec państw europejskich rośnie, a Polska jest atakowana przez Moskwę najczęściej. W ciągu zaledwie pół roku w Europie odnotowano ponad 50 hybrydowych ataków. Z miesiąca na miesiąc stają się one coraz bardziej brutalne. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. obsługa prasowa prezydenta Rosji/ AFP Fot. obsługa prasowa... Prawa autorskie: Fot. obsługa prasowa prezydenta Rosji/ AFP Fot. obsługa prasowa...

Media publiczne z 17 państw, zrzeszone w Europejskiej Unii Nadawców, stworzyły interaktywną mapę hybrydowych incydentów, które oficjalnie powiązano z Rosją, a które miały miejsce od 1 kwietnia do 15 października. Uwzględniono naruszenia przestrzeni powietrznej, sabotaże, działania tzw. jednorazowych agentów, czyli nieprzeszkolonych osób werbowanych do pojedynczych akcji oraz wykorzystywanie migrantów do destabilizowania państw. W sumie 54 zdarzenia.

Mapa nie zawiera cyberataków czy klasycznego szpiegostwa. Nie uwzględniono na niej także najnowszych incydentów jak choćby podpalenie stacji Starlink w Polsce.