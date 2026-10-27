Rosja coraz bardziej brutalna wobec Europy. Polska najczęściej atakowana [POD PROGIEM WOJNY]
Agresja Rosji wobec państw europejskich rośnie, a Polska jest atakowana przez Moskwę najczęściej. W ciągu zaledwie pół roku w Europie odnotowano ponad 50 hybrydowych ataków. Z miesiąca na miesiąc stają się one coraz bardziej brutalne.
Media publiczne z 17 państw, zrzeszone w Europejskiej Unii Nadawców, stworzyły interaktywną mapę hybrydowych incydentów, które oficjalnie powiązano z Rosją, a które miały miejsce od 1 kwietnia do 15 października. Uwzględniono naruszenia przestrzeni powietrznej, sabotaże, działania tzw. jednorazowych agentów, czyli nieprzeszkolonych osób werbowanych do pojedynczych akcji oraz wykorzystywanie migrantów do destabilizowania państw. W sumie 54 zdarzenia.
Mapa nie zawiera cyberataków czy klasycznego szpiegostwa. Nie uwzględniono na niej także najnowszych incydentów jak choćby podpalenie stacji Starlink w Polsce.
Prześledzenie zebranych informacji pokazuje, że najwięcej zdarzeń ma miejsce wzdłuż wschodniej flanki NATO, czyli w państwach sąsiadujących z Ukrainą i Białorusią. Rosja najczęściej uderza w kraje bałtyckie, Polskę, Mołdawię, Rumunię i Bułgarię. Ostatnio jej celami stały się także statki handlowe na Morzu Czarnym. Natomiast najbardziej zróżnicowane metody ataków odnotowano w Polsce.
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