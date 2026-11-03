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Prawa autorskie: Fot. Roman PILIPEY / AFPFot. Roman PILIPEY /...
03 listopada 2026

Rosjanie zaczęli tracić więcej terenu, niż go zyskują [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE]

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Rosja i Ukraina intensyfikują ataki powietrzne. To już drugi miesiąc, w którym Rosjanie notują większe straty niż zyski terytorialne. Łączne ukraińskie straty w ludziach od 2022 roku mogą przekraczać nawet 221 tysięcy. Sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski

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Od 27 października do 1 listopada obowiązywało zawieszenie broni w rejonie miejscowości Oleszki nad Dnieprem. Obie strony konfliktu przez prawie 6 dni wstrzymały się od działań zbrojnych. Miało to umożliwić ewakuowania mieszkańców i dostarczenia pomocy humanitarnej tym, którzy zdecydowali się zostać. Była to wydarzenie bezprecedensowe w tym konflikcie, wynegocjowane dzięki mediacjom USA (Melanii Trump) i wsparciu papieża Leona XIV. Zarówno Rosja, jak i Ukraina przestrzegały zawieszenia broni, jednak Kijów oskarżył rosyjskie dowództwo o przeprowadzenie skrytego przemieszczenia wojsk na obszary objęte działaniami humanitarnymi. Według danych ukraińskich ewakuowano niespełna 200 osób, Rosjanie podają liczbę 750 mieszkańców.

Cotygodniowe analizy sytuacji na froncie pióra płk. Piotra Lewandowskiego znajdą Państwo pod linkiem Sytuacja na froncie.

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Piotr Lewandowski

Pułkownik rezerwy, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kierunku pedagogika oraz studiów podyplomowych z zarządzania kryzysowego. Dowodził plutonem, kompanią i samodzielnym batalionem, wyróżnionym mianem przodującego oddziału wojska polskiego. Pełnił również obowiązki szefa pionu szkolenia i szefa rozpoznania pułku. Siedmiokrotny uczestnik misji bojowych poza granicami kraju, gdzie wykonywał obowiązki między innymi oficera CIMIC (współpracy cywilno-wojskowej), zastępcy dowódcy batalionowej grupy bojowej i dowódcy bazy. Służbę wojskową zakończył na stanowisku dowódcy bazy/dowódcy batalionu ochrony w Redzikowie.

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