Rosjanie zaczęli tracić więcej terenu, niż go zyskują [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE]

Rosja i Ukraina intensyfikują ataki powietrzne. To już drugi miesiąc, w którym Rosjanie notują większe straty niż zyski terytorialne. Łączne ukraińskie straty w ludziach od 2022 roku mogą przekraczać nawet 221 tysięcy. Sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski

Od 27 października do 1 listopada obowiązywało zawieszenie broni w rejonie miejscowości Oleszki nad Dnieprem. Obie strony konfliktu przez prawie 6 dni wstrzymały się od działań zbrojnych. Miało to umożliwić ewakuowania mieszkańców i dostarczenia pomocy humanitarnej tym, którzy zdecydowali się zostać. Była to wydarzenie bezprecedensowe w tym konflikcie, wynegocjowane dzięki mediacjom USA (Melanii Trump) i wsparciu papieża Leona XIV. Zarówno Rosja, jak i Ukraina przestrzegały zawieszenia broni, jednak Kijów oskarżył rosyjskie dowództwo o przeprowadzenie skrytego przemieszczenia wojsk na obszary objęte działaniami humanitarnymi. Według danych ukraińskich ewakuowano niespełna 200 osób, Rosjanie podają liczbę 750 mieszkańców.