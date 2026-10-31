Prawa autorskie: Fot. Rafał Szczepankowski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Rafał Szczepank... Prawa autorskie: Fot. Rafał Szczepankowski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Rafał Szczepank...

Zaloguj się, aby zapisać na później 31 października 2026 Dodaj nas w Google Siła prezydenta? To nie jest prawo, to jest przemoc [Siedlecka] Ewa Siedlecka przeczytasz w 2 minuty Prezydent Nawrocki najwyraźniej postanowił eskalować konflikt. W jakim celu? Po tym, jak wdarł się do Trybunału, wydaje się, że celem jest po prostu postawienie na swoim: zdecydowałem, że uniemożliwię orzekanie pięciu sędziom wybranym przez ten Sejm, i dopilnuję, żeby tak było. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Rafał Szczepankowski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Rafał Szczepank... Prawa autorskie: Fot. Rafał Szczepankowski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Rafał Szczepank...

W nocy prezydent Karol Nawrocki wtargnął do budynku Trybunału Konstytucyjnego siłą, własnym ciałem odpychając sędzię Annę Korwin-Piotrowską i pozostałych sędziów. A siłę ma. I doświadczenie „bramkarza”.

Jak wynika z wpisu sędziego Macieja Berka na X, sędziowie nie zamierzali bronić mu wstępu (choć wizyta nie była umówiona). Chodziło, jak napisał sędzia Berek, o „powitanie”. Jednak pan prezydent przed drzwiami się nie zatrzymał, tylko od razu zaatakował ciałem.

Jedna sprawa to ogólna kultura takiego zachowania, i to wobec kobiety. Ale mamy tu do czynienia z relacją (by ładnie to nazwać) najwyższego reprezentanta władzy wykonawczej w Polsce i władzy sądowniczej: sądu konstytucyjnego. W tej relacji prezydent użył siły fizycznej, wdarł się do budynku, którego nie jest gospodarzem. Prawo karne w takim przypadku mówi o zakłóceniu miru domowego. Ale jest to też zakłócenie porządku konstytucyjnego, według którego władza sądownicza i wykonawcza są sobie równe i współpracują dla dobra wspólnego.

Na czym miała polegać w tym przypadku współpraca ze strony prezydenta Nawrockiego – nie wiadomo, bo po wtargnięciu do Trybunału nie rozmawiał z sędziami, lecz wraz ze swoimi ludźmi udał się na górę. Tak przynajmniej wynika z wpisu sędziego Berka. Wygląda więc na to, że celem prezydenta było po prostu samo wejście do Trybunału, pokazanie, że ma do tego prawo i potrafi je wyegzekwować. Działał z pozycji siły, i to celowo.

W rzeczywistości nie ma żadnych uprawnień do przebywania w Trybunale, podobnie, jak sędziowie TK nie mają prawa do przebywania w Pałacu Prezydenckim bez zaproszenia. Gdyby zaś próbowali wedrzeć się tam siłą, mogliby zostać zatrzymani przez policję na gorącym uczynku naruszania miru domowego prezydenta.

Prezydent Nawrocki najwyraźniej postanowił eskalować konflikt. W jakim celu? Po tym, jak wdarł się do Trybunału, wydaje się, że celem jest po prostu postawienie na swoim: zdecydowałem, że uniemożliwię orzekanie pięciu sędziom wybranym przez ten Sejm, i dopilnuję, żeby tak było.

To nie jest prawo, to jest przemoc

Można oceniać, że sędzia Korwin-Piotrowska niewłaściwie zinterpretowała i zastosowała przepis pozwalający odsunąć od orzekania sędziego, którego działania mogą uczynić szkodę wymiarowi sprawiedliwości. Tych wątpliwości prawnych trochę jest. Ale jest to jednak działanie prawne, a nie przemoc.

Swoją drogą nocną akcją prezydent zepsuł PiS-owską narrację o rzekomym siłowym przejęciu TK. Sprawa rozkręcała się, była nadzieja na kadry, jak policja stosuje siłę do demonstrantów „broniących Trybunału” – a tu siłą do TK wkracza prezydent RP.

Po tej akcji można się spodziewać, że prezydent wprowadzi siłą do Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Ciekawe, co dalej? Będą okupować gabinet Święczkowskiego?