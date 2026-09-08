Zaloguj się, aby zapisać na później 08 września 2026

Ślub wzięty z żoną, a w dokumentach „zamężna”. Nowe realia par jednopłciowych

Angelika Pitoń przeczytasz w 4 minuty

Jolanta i Alicja z Lublina są żonami. Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie uznał ich małżeństwo. W akcie stanu cywilnego obydwie jednak są „zamężne”. I nie są wyjątkiem. MSWiA: zmienić to może tylko ustawa. Mec. Anna Mazurczak uspokaja: – Błąd ten realnie nie wpływa na sytuację par.

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