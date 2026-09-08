0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Miguel CHINCARIOL /AFPFot. Miguel CHINCARI...
08 września 2026

Ślub wzięty z żoną, a w dokumentach „zamężna”. Nowe realia par jednopłciowych

przeczytasz w 4 minuty

Jolanta i Alicja z Lublina są żonami. Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie uznał ich małżeństwo. W akcie stanu cywilnego obydwie jednak są „zamężne”. I nie są wyjątkiem. MSWiA: zmienić to może tylko ustawa. Mec. Anna Mazurczak uspokaja: – Błąd ten realnie nie wpływa na sytuację par.

Google News

– Z ciekawości. Są panie żonate? – pytam Jolantę Sienkiewicz-Prochowicz.

– Zamężne. W dokumentach jesteśmy zamężne. Choć w rzeczywistości żonate – słyszę.

A da się! Jest żona i żona, choć Lublin bardzo tego nie chciał

Jolanta Sienkiewicz-Prochowicz razem z żoną Alicją przez trzy lata walczyły przed polskimi sądami o uznanie ich małżeństwa zawartego na Maderze. W końcu się udało. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, jeszcze zanim ministrowie cyfryzacji i spraw wewnętrznych podpisali rozporządzenie umożliwiające transkrypcję aktów małżeństwa par jednopłciowych, nakazał uznać kobiety za żony. Ich sprawę opisywaliśmy na łamach OKO.press wielokrotnie.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

LGBT+

Krzysztof Gawkowski

Ministerstwo Cyfryzacji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Kraków

Lublin

małżeństwa jednopłciowe

równość małżeńska

transkrypcja aktu małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Wrocław

Na zdjęciu Angelika Pitoń
Angelika Pitoń

Dziennikarka OKO.press. Pisze o prawach pracowniczych, lokatorskich i sprawach społecznych. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy HFHR. Finalistka nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby, Pióra Nadziei Amnesty International czy Korony Równości Kampanii Przeciw Homofobii. W latach 2017-2025 związana z "Gazetą Wyborczą".

Komentarze

Nasze tematy