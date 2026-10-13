Prawa autorskie: US political commentator Tucker Carlson speaks during the public memorial service for right-wing activist Charlie Kirk at State Farm Stadium in Glendale, Arizona, on September 21, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) US political comment... Prawa autorskie: US political commentator Tucker Carlson speaks during the public memorial service for right-wing activist Charlie Kirk at State Farm Stadium in Glendale, Arizona, on September 21, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) US political comment...

Zaloguj się, aby zapisać na później 13 października 2026 Dodaj nas w Google Tucker Carlson usprawiedliwia napaść Hitlera na Polskę. Co to mówi o amerykańskiej prawicy? Radosław Korzycki przeczytasz w 7 minut Nie jest to już tylko internetowa prowokacja. W otoczeniu ruchu MAGA coraz częściej pobrzmiewa przekonanie, że agresor może mieć rację, jeśli wystarczająco długo mówi o dawnych granicach. Dla Warszawy to test wiarygodności sojusznika, od którego oczekuje gwarancji bezpieczeństwa. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: US political commentator Tucker Carlson speaks during the public memorial service for right-wing activist Charlie Kirk at State Farm Stadium in Glendale, Arizona, on September 21, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) US political comment... Prawa autorskie: US political commentator Tucker Carlson speaks during the public memorial service for right-wing activist Charlie Kirk at State Farm Stadium in Glendale, Arizona, on September 21, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) US political comment...

Tucker Carlson pyta Jacoba Rees-Mogga, dlaczego Wielka Brytania w ogóle walczyła w II wojnie światowej. Były brytyjski minister odpowiada, że Hitler zajmowałby kolejne kraje, dopóki ktoś by go nie powstrzymał. Carlson przechodzi do Polski. Przywołuje niemieckie roszczenia terytorialne i uznaje je za uzasadnienie napaści. Opublikowana 2 października rozmowa zaczęła się od przygotowań do możliwej wojny z Rosją. Po półgodzinie dotyczyła już jednak samego sensu przeciwstawienia się Hitlerowi.

Carlson to były prowadzący jeden z najważniejszych programów Fox News, dziś gospodarz własnego programu internetowego i wpływowy komentator związany z ruchem MAGA. Wystąpił na republikańskiej konwencji w 2024 roku. Nie pełni funkcji państwowej, ale dociera do publiczności, o której poparcie zabiegają politycy obozu prezydenta.