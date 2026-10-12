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Prawa autorskie: Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.plFot. Michal Borowczy...
12 października 2026

W tył zwrot. RPO wycofuje zastępcę z politycznego nadania

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Sylwia Gregorczyk-Abram wycofuje się z pomysłu mianowania dr. Michała Peno, byłego polityka Unii Pracy, zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich. W rozmowie z OKO.press Anna Maria Żukowska jasno potwierdziła, że miała to być nominacja z politycznego nadania — bo Lewica na jeden stołek wicerzecznika umówiła się już wcześniej.

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„Biuro RPO informuje, że dr Michał Peno nie obejmie stanowiska Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Niezawisłość i niezależność pozostaje niewzruszonym fundamentem działania Biura RPO” — taki komunikat opublikował na portalach społecznościowych gabinet Rzecznika Praw Obywatelskich wieczorem 11 października.

To pokłosie afery, jaką opisało m.in. OKO.press. Sylwia Gregorczyk-Abram zwolniła dr. hab. Adama Krzywonia, cenionego konstytucjonalistę, z funkcji swojego zastępcy. Dotarliśmy do informacji, że decyzja ta została podjęta nagle i miała być podyktowana… potrzebą zwolnienia posady w biurze RPO dla osoby związanej z Nową Lewicą. Posadę zastępcy RPO, jak oficjalnie przekazało nam biuro Rzecznika, miał objąć dr Michał Peno, prawnik do września 2025 związany z Unią Pracy, obecnie niewielką partią współpracującą z Nową Lewicą (partia ma jednego senatora).

Peno miał pojawić się w pracy w gabinecie RPO już w poniedziałek, 12 października. Miał, bowiem do jego zatrudnienia nie dojdzie.

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Na zdjęciu Angelika Pitoń
Angelika Pitoń

Dziennikarka OKO.press. Pisze o prawach pracowniczych, lokatorskich i sprawach społecznych. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy HFHR. Finalistka nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby, Pióra Nadziei Amnesty International czy Korony Równości Kampanii Przeciw Homofobii. W latach 2017-2025 związana z "Gazetą Wyborczą".

Na zdjęciu Anton Ambroziak
Anton Ambroziak

Rocznik ‘92. Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o migracjach, społeczności LGBT+, edukacji, polityce mieszkaniowej i sprawiedliwości społecznej. Członek n-ost - międzynarodowej sieci dziennikarzy dokumentujących sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. Gdy nie pisze, robi zdjęcia. Początkujący fotograf dokumentalny i społeczny. Zainteresowany antropologią wizualną grup marginalizowanych oraz starymi technikami fotograficznymi.

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