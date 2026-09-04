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Prawa autorskie: Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.plFot. Kuba Atys / Age...
04 września 2026

Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała złożył rezygnację. Myśliwi świętują

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Rezygnacja już trafiła do podpisu premiera Donalda Tuska. Ze stanowiska odchodzi wiceminister, który odpowiadał za leśnictwo, nowe tereny chronione czy reformę łowiectwa, a jego działania wzbudzały niechęć nie tylko leśników i myśliwych, ale również polityków partii rządzących.

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Na nieco ponad rok przed końcem kadencji tego rządu wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała rezygnuje ze stanowiska. Potwierdziliśmy tę informację w wiarygodnym źródle, a jeszcze przed naszą publikacją sam Dorożała poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych. „Kończę ten rozdział, ale nie kończę swojej drogi. Ochrona polskiej przyrody to sens mojej pracy – będę jej oddany zawsze, niezależnie od tego, czy w służbie publicznej, w nauce, czy w działalności społecznej” – napisał.

O jego odwołaniu (lub rezygnacji) mówiło się już od miesięcy. W kwietniu, kiedy Sejm głosował nad wotum nieufności dla ministry klimatu Pauliny Hennig-Kloski, pisaliśmy w OKO.press o propozycji PSL – poprzemy ministrę w zamian za zwolnienie Mikołaja Dorożały. Nie był to – jak mówili nasi informatorzy – warunek, który zapewniłby Hennig-Klosce poparcie ludowców. Usłyszeliśmy jednak, że byłoby to „dobrze widziane”. PSL był niezadowolony z polityki Mikołaja Dorożały i widziałoby na tym stanowisku kogoś, kto „potrafi rozmawiać z leśnikami”. Wtedy Paulina Hennig-Kloska deklarowała, że nic nie zmienia się w kierownictwie resortu.

Jak się dowiadujemy, oficjalna rezygnacja ze stanowiska już trafiła do podpisu premiera Donalda Tuska. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Mikołaja Dorożałę.

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Mikołaj Dorożała

Paulina Hennig-Kloska

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Na zdjęciu Katarzyna Kojzar
Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

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