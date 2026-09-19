0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Il. Iga Kucharska / OKO.pressIl. Iga Kucharska / ...
19 września 2026

Zaprojektuj mi lek. Dlaczego farmacja pompuje miliardy w AI?

przeczytasz w 9 minut

Farmacja stawia na sztuczną inteligencję, by podpowiedziała jakie cząsteczki warto zamienić w leki. To może być kosztowny kredyt zaufania — bo między pomysłem SI a skuteczną terapią stoi wymagający recenzent: ludzki organizm.

Google News

Farmacja ma osobliwy problem z postępem. Coraz lepiej potrafi mierzyć, obrazować, sekwencjonować i obliczać. Potrafi zajrzeć do pojedynczej komórki i ustalić interakcje niewidoczne pod najnowocześniejszym mikroskopem. Mimo to kolejne techniczne udoskonalenia nie przekładają się automatycznie na proporcjonalnie większą liczbę nowych terapii.

W 2012 roku Jack Scannell i współautorzy opisali ten paradoks w „Nature Reviews Drug Discovery”. Nazwali go prawem Erooma — odwróceniem nazwiska Moore'a, kojarzonego z tempem rozwoju elektroniki. Z ich analizy historycznej wynikało, że liczba nowych leków uzyskiwanych za miliard dolarów wydatków badawczo-rozwojowych, po uwzględnieniu inflacji, malała mniej więcej o połowę co 9 lat. Nie była to przepowiednia ani prawo przyrody. Była to diagnoza branży, w której coraz sprawniejsze narzędzia współistniały z coraz kosztowniejszym dochodzeniem do sukcesu.

Przeczytaj także:

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Nauka

Zdrowie

Farmacja

leki

przemysł farmaceutyczny

sztuczna inteligencja

Na zdjęciu Marcin Powęska
Marcin Powęska

Biolog, redaktor naukowy Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER). Publikował w portalu Interia, Chip, Focus, a także papierowych wydaniach magazynów "Focus", "Wiedza i Życie" i "Świat Wiedzy". Obecnie dziennikarz serwisu Cowzdrowiu.pl.

Komentarze

Nasze tematy