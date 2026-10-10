Życie bez jelita grubego? Paulina straciła je przez Leśniowskiego-Crohna [TAKA PANI URODA]

- Po kolonoskopii dostałam diagnozę ze znakiem zapytania: choroba Leśniowskiego-Crohna? Nikt tego znaku zapytania nie zmienił potem na kropkę. Czasem łykałam 40 tabletek dziennie — Paulina Ulatowska opowiada o swojej chorobie w naszym cyklu Taka Pani Uroda.

To obrzydliwe – o jelitach się nie rozmawia. O biegunce tylko dla żartu albo ze wstydem. Kobiety z chorobą Leśniowskiego-Crohna długo słyszą, że to wszystko przez stres. Droga do rozpoznania Crohna trwa u nich średnio 12,6 miesiąca. U mężczyzn: 4,5 miesiąca. Błędną diagnozę, najczęściej „zaburzenia czynnościowe”, dostają prawie czterokrotnie częściej. A potem częściej są leczone wyłącznie sterydami.