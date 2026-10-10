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Prawa autorskie: Il. Iga Kucharska / OKO.pressIl. Iga Kucharska / ...
10 października 2026

Życie bez jelita grubego? Paulina straciła je przez Leśniowskiego-Crohna [TAKA PANI URODA]

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- Po kolonoskopii dostałam diagnozę ze znakiem zapytania: choroba Leśniowskiego-Crohna? Nikt tego znaku zapytania nie zmienił potem na kropkę. Czasem łykałam 40 tabletek dziennie — Paulina Ulatowska opowiada o swojej chorobie w naszym cyklu Taka Pani Uroda.

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To obrzydliwe – o jelitach się nie rozmawia. O biegunce tylko dla żartu albo ze wstydem. Kobiety z chorobą Leśniowskiego-Crohna długo słyszą, że to wszystko przez stres. Droga do rozpoznania Crohna trwa u nich średnio 12,6 miesiąca. U mężczyzn: 4,5 miesiąca. Błędną diagnozę, najczęściej „zaburzenia czynnościowe”, dostają prawie czterokrotnie częściej. A potem częściej są leczone wyłącznie sterydami.

Paulina Ulatowska ma 29 lat. Straciła całe jelito grube. Może by to się nie wydarzyło, gdyby wcześniej ktoś jej uwierzył, że brzuch nie boli z nerwów. I choć wśród pacjentów z rozpoznaniem Leśniowskiego-Crohna zdarza się to rzadko, nosi dziś na brzuchu worek – stomię.

Oddaję jej głos.

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Na zdjęciu Anna Pamuła
Anna Pamuła

Niezależna dziennikarka, pisała m.in. dla Gazety Wyborczej, Parents we Francji i Time’a w USA. Autorka książek "Polacos. Chajka płynie do Kostaryki" i "Wrzenie. Francja na krawędzi". Jej najnowsza książka reporterska "Mamy do pogadania" traktuje o macierzyństwie na świecie i stygmatyzacji związanej ze zdrowiem reprodukcyjnym kobiet. Współpracuje jako redaktorka i lokalna producentka z Martyną Wojciechowską. Wspólnie napisały "Co chcesz powiedzieć światu". Razem z Martą Frej tworzy projekt "Tabubabki". Stypendystka Pulitzer Center i IWMF (International Women's Media Foundation). Mieszka we Francji.

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