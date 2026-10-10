Prawa autorskie: Fot. Alexander NEMENOV / AFP Fot. Alexander NEMEN... Prawa autorskie: Fot. Alexander NEMENOV / AFP Fot. Alexander NEMEN...

Zaloguj się, aby zapisać na później 10 października 2026 Dodaj nas w Google Czy niedźwiedzie zjadają Rosjan bardziej niż zwykle? [ŚLEDZTWO OKO.PRESS] Agnieszka Jędrzejczyk przeczytasz w 8 minut Od miesiąca rosyjska propaganda opowiada o tym, jak niedźwiedzie brunatne zjadają ludzi w Rosji. Ofiar ma być już ponad 20. Czy coś dzieje się w przyrodzie, czy to propaganda Kremla oszalała? Z dr. Robertem Maślakiem, znawcą obyczajów niedźwiedzich, znajdujemy jawne fałszerstwo propagandy. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Alexander NEMENOV / AFP Fot. Alexander NEMEN... Prawa autorskie: Fot. Alexander NEMENOV / AFP Fot. Alexander NEMEN...

Zwykle o tej porze roku przeciwwagą do krwawych relacji z ostrzeliwania Ukrainy były opowieści o palących się w Rosji lasach. Propaganda lubi zestawiać problemy wynikające z wojny z tymi zwykłymi: znowu wybuchł gaz, pękł kolektor kanalizacyjny albo tama nie wytrzymała i jest powódź. Kilkanaście osób zostało rannych w wypadku samochodowym albo lasy płoną tak, że w miastach nie da się z powodu dymu otwierać okien.

Teraz pożarów nie ma w przekazie. Są za to niedźwiedzie. W głównym wydaniu wiadomości telewizyjnych (np. 27 września — zjadły ludzi w głównym wydaniu „Wiesti”).