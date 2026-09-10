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Prawa autorskie: il. Mateusz Mirys/OKO.pressil. Mateusz Mirys/OK...
10 września 2026

Ósemka kandydatów, dwie eks-koleżanki, jeden cyrk z podpisami. Kraków szykuje się na wybory

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Osiem osób wystartuje w wyborach prezydenta Krakowa. Zebranie 3 tys. ważnych podpisów pod listą poparcia okazało się dla większości chętnych zbyt trudne – w tym dla Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji. Co dalej? OKO.press podsumowuje, co trzeba wiedzieć o tych wyborach.

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Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej zegar odlicza czas do przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. W momencie, kiedy ogłaszano ostateczną listę kandydatów i kandydatek, wskazywał 18 dni i 13 godzin.

Krakowianie 8 września 2026 dowiedzieli się, że będą mogli zagłosować na jedną z ośmiu osób, które ostatecznie biorą udział w wyścigu po stanowisko prezydenta. To o wiele mniej, niż można było się spodziewać jeszcze w wakacje, kiedy zgłoszono aż 24 komitety. Część kandydatów – w tym influencerka Marianna Schreiber – wycofała się w przedbiegach. Większości nie udało się nawet zebrać wymaganych trzech tysięcy ważnych podpisów pod listą poparcia.

Wybory prezydenckie odbędą się 27 września; cztery miesiące po referendum, w którym odwołano prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO). Początkowo wybory miały odbyć się w sierpniu – do 90 dni od momentu odwołania Miszalskiego. Termin się opóźnił przez składane do sądu protesty referendalne. Sąd te protesty odrzucił, ale w efekcie wybory przesunięto na koniec września.

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Na zdjęciu Katarzyna Kojzar
Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

Na zdjęciu Angelika Pitoń
Angelika Pitoń

Dziennikarka OKO.press. Pisze o prawach pracowniczych, lokatorskich i sprawach społecznych. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy HFHR. Finalistka nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby, Pióra Nadziei Amnesty International czy Korony Równości Kampanii Przeciw Homofobii. W latach 2017-2025 związana z "Gazetą Wyborczą".

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