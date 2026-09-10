Ósemka kandydatów, dwie eks-koleżanki, jeden cyrk z podpisami. Kraków szykuje się na wybory

Osiem osób wystartuje w wyborach prezydenta Krakowa. Zebranie 3 tys. ważnych podpisów pod listą poparcia okazało się dla większości chętnych zbyt trudne – w tym dla Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji. Co dalej? OKO.press podsumowuje, co trzeba wiedzieć o tych wyborach.

Krakowianie 8 września 2026 dowiedzieli się, że będą mogli zagłosować na jedną z ośmiu osób, które ostatecznie biorą udział w wyścigu po stanowisko prezydenta. To o wiele mniej, niż można było się spodziewać jeszcze w wakacje, kiedy zgłoszono aż 24 komitety. Część kandydatów – w tym influencerka Marianna Schreiber – wycofała się w przedbiegach. Większości nie udało się nawet zebrać wymaganych trzech tysięcy ważnych podpisów pod listą poparcia.