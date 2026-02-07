0:00
Prawa autorskie: Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.plFot. Jakub Włodek / ...
07 lutego 2026

Polska zapłaci 114 tys. za decyzję neo-sędziego SN. Chodzi o nielegalne zawieszenie sędzi Morawiec

Zadośćuczynienie sędzi Beacie Morawiec zasądził ETPCz, który orzekł, że jej zawieszenie za czasów PiS było nielegalne i było częscią strategii zastraszania sędziów. Morawiec zawiesił neo-sędzia SN Adam Tomczyński z Izby Dyscyplinarnej. Ale zapłaci za to państwo, czyli obywatele.

To ważny wyrok, bo Europejski Trybunał Praw Człowieka w mocnych słowach ocenił działania wobec sędziów byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i jego ludzi.

Trybunał orzekł, że za władzy PiS podejmowano działania w celu uciszenia sędziów, którzy krytykowali „reformy” Ziobry. Prześladowanie tych sędziów miało wywrzeć efekt mrożący na pozostałych sędziów. A używano do tego prokuratury i nielegalnej Izby Dyscyplinarnej, które były obsadzone przez władzę PiS. Trybunał wręcz stwierdził, że za władzy PiS była strategia zastraszania sędziów.

Taki wyrok ETPCz wydał 5 lutego 2026 roku na kanwie skargi sędzi Beaty Morawiec z Sądu Okręgowego w Krakowie (na zdjęciu u góry). Była ona ważną osobą w środowisku sędziów broniących wolnych sądów.

Morawiec to członkini starej, legalnej KRS, którą PiS, łamiąc Konstytucję, rozwiązał w trakcie kadencji. To była prezeska krakowskiego sądu, którą ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwołał w ramach ogólnopolskich czystek w sądach na stanowiskach prezesów. Morawiec za władzy PiS była też prezeską stowarzyszenia sędziów Themis, które twardo broniło praworządności i ostro krytykowało działania oraz „reformy” Ziobry.

Dlatego trafiła na celownik władzy PiS. W efekcie Prokuratura Krajowa chciała jej postawić absurdalne i motywowane politycznie zarzuty karne. Była też atakowana przez Ziobrę i prawicowe media.

W październiku 2020 roku nielegalna Izba Dyscyplinarna uchyliła jej immunitet. Jednocześnie zawiesiła ją w obowiązkach służbowych i obniżyła jej pensję o 50 procent. Morawiec była drugim polskim sędzią, zawieszonym w związku z krytyką władzy. To była decyzja neo-sędziego SN Adama Tomczyńskiego, który wcześniej znany był z wypowiedzi popierających PiS. Obecnie jest w stanie spoczynku i pobiera wysoką emeryturę.

Sędzia była zawieszona 8 miesięcy. Jej zawieszenie uchyliła w czerwcu 2021 roku II instancja Izby Dyscyplinarnej, bo nawet ona nie uwierzyła w zarzuty prokuratury. Później śledztwo wobec Morawiec umorzono. Ale do dziś prawica atakuje ją tymi absurdalnymi podejrzeniami. Więcej piszemy o tym dalej.

Skarga Morawiec na Polskę do ETPCz dotyczyła jej zawieszenia. Trybunał uznał jej argumenty. I orzekł, że Polska naruszyła przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka:

  • Artykuł 6 par.1, który daje obywatelom prawo do rozpoznania sprawy przez niezależny i bezstronny sąd ustanowiony ustawą. ETPCz uznał, że powołana przez PiS Izba Dyscyplinarna nie ma cech takiego sądu. I nie jest sądem, bo neo-sędziów do niej wybrała upolityczniona i sprzeczna z Konstytucją neo-KRS. Izba nie mogła więc jej skutecznie zawiesić i obniżyć wynagrodzenia. Trybunał uznał, że zawieszenie było bezprawne.

morawiec immunitet

12 października 2020

Nielegalna Izba Dyscyplinarna pod osłoną nocy uchyliła immunitet sędzi Beacie Morawiec

  • Artykuł 8, który mówi, że „każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji”. Trybunał uznał, że przez zawieszenie Morawiec nie mogła orzekać przez 8 miesięcy. Choć nigdy nie potwierdzono wobec niej zarzutów. Zawieszenie naruszyło jej reputację zawodową, uczciwość i kompetencje. I miało wpływ na jej postrzeganie w społeczeństwie. A cała sprawa z immunitetem miała znaczący wpływ na jej życie prywatne.
  • Artykuł 10, który mówi, że każdy ma prawo do wyrażania opinii. Morawiec w skardze podkreślała, że jako sędzia miała prawo i obowiązek wypowiadać się w kwestii zmian w wymiarze sprawiedliwości. Takie prawo daje sędziom ETPCz w swoich wyrokach. Wypowiadała się też jako prezeska Themis. A próbę postawienia jej absurdalnych zarzutów karnych wiązała z krytyką „reform” Ziobry i w związku z tym, że pozwała Ziobrę do sądu, za styl, w jakim odwołał ją z funkcji prezeski sądu.

Beata Morawiec z ręką na piersi podczas konferencji prasowej

30 stycznia 2019

Ziobro ma przeprosić. Sąd: To był celowy zamiar naruszenia dobrego imienia sędzi Morawiec

Trybunał przyznał jej rację. Orzekł, że „reformy” Ziobry miały osłabić niezależność sądów. Postępowanie zainicjowane przez prokuraturę i decyzja nielegalnej Izby miały ją uciszyć. Była to ukryta sankcja za korzystanie z prawa do wolności wypowiedzi. Trybunał uznał, że jest związek pomiędzy jej krytyką „reform” Ziobry a zawieszeniem jej przez nielegalną Izbą.

Tym bardziej że jej immunitet uchylono po tym, jak złożyła pozew przeciwko Ziobrze. Trybunał w wyroku podkreślił, że działania w celu uchylenia immunitetu były spowodowane poglądami Morawiec i jej krytyką, którą wyrażała w ramach obowiązków służbowych. Trybunał uznał też, że te działania miały wywrzeć efekt mrożący na całe środowisko sędziowskie i były elementem strategii zastraszania.

Mężczyzna w garniturze - portret Pawła Juszczyszyna

06 października 2022

Sędzia Juszczyszyn wygrywa w Strasburgu. Orzeczenie miażdżące dla władz oraz Izby Dyscyplinarnej

ETPCz w wyroku ws. sędzi Morawiec powołał się na wydane wcześniej wyroki Trybunału ws. sędziów Pawła Juszczyszyna i Igora Tulei, którzy też byli zawieszeni przez nielegalną Izbę. Powołał się też na swoje wyroki ws. Reczkowicz i Grzęda, w których podważono status neo-KRS i jej nominacji dla neo-sędziów SN.

Pełnomocnikami sędzi Morawiec w Trybunale byli adwokaci Sylwia Gregorczyk-Abram i Michał Wawrykiewicz.

Adam Tomczyński
Neo-sędzia SN Adam Tomczyński z nielegalnej Izby Dyscyplinarnej. To on bezprawnie zawiesił sędzię Beatę Morawiec. Obecnie jest sędziowskim emerytem i pobiera wysoką emeryturę. Fot. Mariusz Jałoszewski.

Czy neo-sędzia SN Tomczyński zapłaci za swoją bezprawną decyzję

Z powodu naruszenia przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną praw sędzi Morawiec ETPCz zasądził dla niej 21 tysięcy euro zadośćuczynienia i 6 tysięcy euro jako zwrot kosztów sądowych. Czyli Polska za decyzję neo-sędziego SN Adama Tomczyńskiego z nielegalnej Izby Dyscyplinarnej, który bezprawnie uchylił sędzi Morawiec immunitet w I instancji, zapłaci teraz 114 tysięcy złotych.

Zostanie to wypłacone z budżetu państwa, na który składają się wszyscy obywatele. MSZ, który reprezentuje Polskę przed ETPCz, może jednak wystąpić z regresem wobec Tomczyńskiego o zwrot tych środków.

Ponadto sędzia Morawiec może pozwać go o naruszenie dóbr osobistych oraz zadośćuczynienie. Zrobił to już sędzia Paweł Juszczyszyn, który pozwał skład orzekający tej Izby, który bezprawnie zawiesił go w styczniu 2020 roku. Chodzi o Adama Tomczyńskiego i Ryszarda Witkowskiego, który nadal orzeka w Izbie Karnej.

Sędzia sumie pozwał aż 9 osób — w tym Zbigniewa Ziobrę — które odpowiadają za represje wobec niego za czasów PiS. Żąda od nich 1 miliona złotych zadośćuczynienia.

Paweł Juszczyszyn na sali sądowej

03 kwietnia 2024

Sędzia Juszczyszyn chce 1 mln zł za zawieszenie i represje. Pozwał Manowską, Nawackiego i Schaba

Podobny pozew za bezprawne zawieszenie wobec składu orzekającego z nielegalnej Izby złożył sędzia Igor Tuleya. On został zawieszony w listopadzie 2020 roku, uchylono mu też immunitet. I za to pozwał Konrada Wytrykowskiego (obecnie w stanie spoczynku) i Piotra Niedzielaka (zmarł po złożeniu pozwu). W sumie Tuleya pozwał o 1 milion złotych aż 12 osób, w tym Zbigniewa Ziobrę.

OKO.press zapytało sędzię Beatę Morawiec o komentarz do wyroku ETPCz. Mówi nam: „Cieszę się bardzo. Młyny sprawiedliwości ETPCz mielą powoli, ale mielą. Na wyrok czekałam 5 lat”. Dodaje: „Mam satysfakcję, bo wyrok potwierdza, że dobrze postępowałam. Tak powinni postępować sędziowie”.

Mężczyźni na demonstracji

17 maja 2025

Tuleya pozywa Polskę. 1 mln zł za bezprawne zawieszenie, dyscyplinarki i szykany w pracy

I dalej: „Nie skarżyłam do ETPCz państwa, tylko walczyłam o zasady. Chciałam, by ETPCz potwierdził, że to, co robiliśmy dla obrony niezależności sądów, było zasadne i zgodne z prawem UE i polskim”.

Czy dziś z perspektywy czasu, wiedząc, jak ją atakowano, postąpiłaby tak samo? Morawiec: „Łatwo nie było, swoje przeżyłam. Ale nie żałuję, mimo represji. Tak należało postąpić, walczyć o praworządność. I nie bać się mówić prawdy i sprzeciwiać się złym zmianom”.

Mężczyzna w średnim wieku, Zbigniew Ziobro, przemawia na ulicy, ma na sobie płaszcz, widać białą koszulę i czerwony krawat
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. To od odpowiada za represje wobec sędzi Morawiec. Znaczenie miało m.in. to, że sędzia pozwała go i wygrała z nim proces. Ziobro teraz ukrywa się na Węgrzech przed zarzutami za aferę Funduszu Sprawiedliwości. Fot. Michał Borowczyk/Agencja Wyborcza.pl.

Jak Prokuratura Krajowa uderzyła w Morawiec

Przypomnijmy. Beata Morawiec to doświadczona sędzia karnistka z Sądu Okręgowego w Krakowie, z 40-letnim stażem. Była też prezeską tego sądu, którą w 2018 roku w trakcie ogólnopolskich czystek w sądach i w atmosferze podejrzeń, odwołał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Za to Morawiec wytoczyła ministrowi proces cywilny. Bo w komunikacie ministerstwa jej odwołanie zestawiono z odwołaniem dyrektorów małopolskich sądów, wobec których prokuratura prowadziła śledztwo. Chodziło o nieprawidłowości w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. Ten komunikat oczerniał sędzię.

Sędzia Morawiec ten proces prawomocnie wygrała. Ale po wygranych wyborach prezydenckich przez Karola Nawrockiego wyrok ten uchylili neo-sędziowie SN.

Morawiec była też szefową stowarzyszenia sędziów Themis, które obok większego stowarzyszenia Iustitia broniło wolnych sądów. Choć do Themis należy ok. 200 sędziów — do Iustitii kilka tysięcy — to było równie bardzo aktywne na polu obrony praworządności. Oba stowarzyszenia były krytyczne wobec „reform” ministra Ziobry w wymiarze sprawiedliwości.

Do Themis należeli m.in. tacy sędziowie krakowscy jak Waldemar Żurek, jeden z symboli wolnych sądów (obecnie minister sprawiedliwości), sędziowie Dariusz Mazur (obecnie wiceminister sprawiedliwości), Maciej Czajka, sędzia Maciej Ferek zawieszony przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną za stosowanie wyroków TSUE i ETPCz, Anna Głowacka (też próbowano ją zawiesić), Dominik Czeszkiewicz z Suwałk.

Beata Morawiec w sędziowskiej todze

07 czerwca 2021

Porażka prokuratury Ziobry. Nie ma zgody na karne ściganie sędzi Beaty Morawiec

Uderzenie w to środowisko i w jego szefową sprawą korupcyjną nie było więc przypadkowe. Ale od początku sprawa wyglądała na niewiarygodną i naciąganą. Miała też cechy polityczne.

Morawiec była ścigana przez wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej. PiS powołał go do ścigania sędziów i prokuratorów. To ten wydział wystąpił do nielegalnej Izby Dyscyplinarnej z wnioskiem o uchylenie immunitetu Morawiec.

Prokuratura Krajowa chciała jej postawić dwa zarzuty karne. Zarzucała jej rzekome przyjęcie w 2012 roku telefonu od dilera telefonów komórkowych, w zamian za wydanie korzystnego wyroku. Zdaniem prokuratury wieloletnia sędzia miała przekreślić cały swój dorobek życiowy, sprzedając się za telefon. Sędzię obciążał m.in. diler telefonów, który sam miał problemy z prawem i był podejrzanym. Potem sąd podważył wiarygodność jego zeznań.

Kolejny zarzut dotyczył tego, że sędzia w 2013 roku miała przyjąć 5 tys. zł wynagrodzenia za sporządzenie przed laty opinii dla sądu. Zdaniem prokuratury opinia jednak nie powstała. Sędzia od początku zaprzeczała temu. Co potwierdzała prywatna ekspertyza.

Sędzia Beata Morawiec

14 sierpnia 2022

Klęska prokuratury Ziobry ws. sędzi Morawiec. Sąd nie uwierzył w dowody jej rzekomej korupcji

W związku z tą sprawą prokuratura weszła do domu Morawiec, zabierając jej komputer. A po upadku władzy PiS okazało się, że CBA inwigilowało jej telefon Pegasusem. Dzięki temu służby PiS miały dostęp do całej jej korespondencji z sędziami zaangażowanymi w obronę praworządności w Polsce. Morawiec był jednym z dwóch polskich sędziów inwigilowanych Pegasusem.

Na podstawie takich „dowodów” neo-sędzia Adam Tomczyński uchylił sędzi immunitet, co potem uchyliła Izba Dyscyplinarna II instancji. W efekcie prokuratura umorzyła potem ściganie sędzi. Ale przez te zarzuty atakowana była ona w prawicowych mediach.

Na ściganie sędzi Morawiec miał wpływ pozew, jaki złożyła przeciwko ministrowi sprawiedliwości, za oczerniający komunikat resortu, po jej odwołaniu z funkcji prezeski sądu. Co potwierdził teraz ETPCz. Co ważne osoby, które obciążały ją swoimi zeznaniami, złożyły je w prokuraturze już po złożeniu pozwu przeciwko ministrowi.

Beata Morawiec z ręką na piersi podczas konferencji prasowej

29 stycznia 2021

Sąd: Przeszukanie domu sędzi Morawiec nielegalne. Prokuratura Krajowa naruszyła jej immunitet

Sędzia wygrała z Ziobrą proces cywilny. Najpierw w 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, a potem w 2021 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie nakazały ministrowi przeproszenie Morawiec. To była porażka Zbigniewa Ziobry, która odbiła się echem w Polsce.

Za władzy PiS sędzia Morawiec została też karnie przeniesiona do innego wydziału w sądzie. To była decyzja ówczesnej prezeski Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmary Pawełczyk-Woickiej, obecnej przewodniczącej neo-KRS. To była szkolna koleżanka Ziobry. To ona zastąpiła na stanowisku prezesa sądu odwołaną przez Ziobrę w 2018 roku Morawiec.

40-letnia kobieta z włosami upiętymi do góry
Przewodnicząca nielegalnej neo-KRS, neo-sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka. To ona zastąpiła Morawiec na stanowisku prezeski Sądu Okręgowego w Krakowie. Fot. Mariusz Jałoszewski.

Czy minister sprawiedliwości w końcu przeprosi sędzię Morawiec

Izba Dyscyplinarna została przez PiS zlikwidowana w 2022 roku. To był skutek podważenia jej legalności przez TSUE i ETPCz. Zastąpiła ją Izba Odpowiedzialności SN, która też jest podważana. Bo są w niej neo-sędziowie SN i cały jej skład wyznaczyli politycy. Jej legalność też zbada TSUE i ETPCz.

Ministerstwo sprawiedliwości do dziś nie przeprosiło sędzi Morawiec za oczerniający ją komunikat z 2018 roku. Nie przeproszono jej też po upadku władzy PiS. Nie zrobił tego minister sprawiedliwości Adam Bodnar, który obiecał wycofać z SN skargę kasacyjną poprzednika na prawomocny wyrok zasądzający przeprosiny. Ale nie wycofał.

Kobieta, blondynka, krótko ostrzyżona, w okularach odpowiada na pytanie dziennikarzy

05 czerwca 2025

Ziobro wygrał z sędzią Morawiec w SN. Neosędziowie SN uchylili korzystny dla sędzi wyrok

Dopiero po uchyleniu wyroku przez neo-sędziów SN wycofał on z sądu apelacyjnego odwołanie Ziobry od wyroku I instancji. Sąd apelacyjny do dziś nie zamknął tej sprawy. Jeśli to zrobi, wyrok sądu I instancji nakazujący przeprosiny uprawomocni się.

Sędzię Morawiec, nie czekając na ruch sądu apelacyjnego, może przeprosić obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zna on sędzię Morawiec z krakowskiego sądu i z Themis. Razem też bronili sądów przed Ziobrą.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Może dziś przeprosić sędzię Morawiec za oczerniający ją komunikat resortu Ziobry z 2018 roku. Fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl.
Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

