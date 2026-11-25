Prawa autorskie: Fot. Zbigniew Bzymek Fot. Zbigniew Bzymek Prawa autorskie: Fot. Zbigniew Bzymek Fot. Zbigniew Bzymek

Zaloguj się, aby zapisać na później 25 listopada 2026 Dodaj nas w Google Chwila szczęścia w Kijowie mordowanym przez Putina Piotr Pacewicz przeczytasz w 16 minut W nocy straszne bombardowanie. Kiedy pytam aktorów o ofiary, tylko kręcą głową, nie chcą rozmawiać. Zrozumiałem, że to nie jest miejsce, gdzie wnosimy swoje lęki, jesteśmy po to, aby się im sprzeciwić — mówi reżyser „Kasandry” Grzegorz Jarzyna. Teatr w Kijowie stał się „mentalnym schronem” Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Zbigniew Bzymek Fot. Zbigniew Bzymek Prawa autorskie: Fot. Zbigniew Bzymek Fot. Zbigniew Bzymek

Grzegorz Jarzyna, reżyser: W przeddzień premiery zrobiłem się smutny. Olga Goldys, która gra Andro/Andromachę pyta, dlaczego. Bo to straszne, że my sobie pojedziemy, a wy tu zostaniecie. Odpowiada, że jesteśmy razem po to, żeby przeżywać szczęście. Proszę, nie bądź smutny. Ciągle o tym myślę, że pojechaliśmy tam nie dla bohaterszczyzny niewspółmiernej z tym, co przeżywa Ukraina, tylko żeby razem z nimi przeżyć chwilę szczęścia. Mogli poczuć się częścią teatralnej Europy, czy społeczności międzynarodowej. Może teraz ktoś inny z Europy zrobi w Kijowie spektakl?

Anna Axer-Fijałkowska, kostiumy i scenografia: Gdy już stamtąd wyjeżdżasz, to najpierw czujesz ulgę, że wydostajesz się z tego lęku, który w sumie zawsze ci towarzyszy, aczkolwiek czasami o nim zapominasz. A potem jest smutek, że oni tam zostają i że to jest cholernie niesprawiedliwe, że się urodzili po tej drugiej stronie granicy.

Zbigniew Bzymek, reżyser video: Często nam mówili, że jesteśmy dzielni, ale trudno przyjąć taki komplement od ludzi, którzy tam są na co dzień. A relacje? Są dużo głębsze. Siedzę sobie i klikam w rękawiczkach w klawiaturę, i coś tam mówię do siebie, pracuję na głos. Odzywa się Maria, asystentka oświetlenia, pierwszy raz ją widzę, że jej się to podoba. No, na pewno – tak się bronię na wszelki wypadek. Nie wiem, czy to takie dobre, może to jest nienormalne, może jestem wariatem? Maria pyta, dlaczego tak pomyślałeś? A ja od razu zaczynam jej opowiadać, że wziąłem do siebie do domu mamę, która ma demencję, też tak mówi do siebie, może ja to odziedziczyłem.

Troje polskich twórców (na zdjęciu głównym u góry klęczą w pierwszym szeregu: trzeci od lewej Jarzyna, potem Axer-Fijałkowska i Bzymek, w czapeczce) opowiada OKO.press o premierze spektaklu „КΑΣΣ_ΑΝΔΡΑ” w Narodowym Akademickim Teatrze Dramatycznym im. Iwana Franki, 21 listopada w Kijowie.

Zobacz kto jest na zdjęciu - pełna lista nazwisk Pierwszy rząd od lewej: Maria Yasinska, Misha Ganev, Grzegorz Jarzyna, Anna Axer Fijałkowska, Zbigniew Bzymek, Oleksij Rabin; Drugi rząd od lewej: Anna Denysiuk, Ustyna Stupka, Daria Ovcharenko, Natalia Kobizka (Kas/Kasandra), Natalia Dolia (Hebe/Hekabe), Yevhen Nyshchuk (Hek/Hektor), Tetiana Mikhina (Klistra/Klitajmestra), Iryna Zadniprovska, Olha Goldys (Andra/Andromecha), Valeriia Saakian, Dmytro Hulenko, Sviatoslav Zhmurko; Trzeci rząd : Vitalii Azhnov, Anna Denysiuk, Roman Kotov, Mykhailo Mehed, Roman Pawłowski, Akmal Hurezov (Agama/Agamemnon), Pavlo Tekuchev (Neo/Neoptolemos), Oleksandr Yatsentiuk, David Dymchenko, Artur Kulyk, Kyrylo Anisimov (Talti/Taltibios)

Rozmowę najlepiej czytać razem z wywiadem dla OKO.press z reżyserem Grzegorzem Jarzyną po pierwszej premierze w Kijowie 12 września 2026, na deskach Narodowego Akademickiego Teatru Dramatycznego im. Łesi Ukrainki. W projekcie brały udział oba narodowe ukraińskie teatry, rzecz bez precedensu.

Jarzyna opowiadał nam we wrześniu, jak przetworzyli tragiczny mit o ofiarach wojny trojańskiej: „Antyczna Kasandra ma rację, choć inni jej nie wierzą. Ale nasza Kass, bo takie nosi imię w sztuce, nie jest tak bierna, jak postaci w antycznych dramatach, karane przez bogów i wodzone przez nich za nos. Jej — powiedziałbym — buta sprawia, że chce zmienić świat” – mówił reżyser. Wygrywa z Agamemnonem, wodzem Achajów, okrutnym najeźdźcą zniszczonej Troi. Czytaj – Ukrainy.

Teraz rozmawiamy tuż po ich powrocie do Polski z drugiej kijowskiej premiery. Z miasta, które Putin postanowił zabić, sterroryzować, pozbawić ciepła, wody i elektryczności, w czym ma mu pomóc nadciągająca zima. Spektakl teatralny w tych warunkach staje się czymś innym niż zwykle. A może wraca do korzeni?

Piotr Pacewicz, OKO.press: Nie było pomysłu, by ze względów bezpieczeństwa odwołać sobotnią premierę-bis waszej „Kasandry”, czyli „КΑΣΣ_ΑΝΔΡY”?

Anna Axer-Fijałkowska, autorka kostiumów oraz scenografii (z Grzegorzem Jarzyną i Aleksandrem Prowalińskim): Nie było takiego tematu.

A wy nie mieliście wątpliwości, czy jechać?

Anna: Mieliśmy. Przed wyjazdem zadzwoniła bliska mi osoba i mówi: Anka, czy ty zwariowałaś? Masz dwoje dzieci. Odpowiedziałam, że obiecaliśmy, że wrócimy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że wojna wdarła się głębiej do Kijowa, ale była obietnica, daliśmy im słowo. A dla mnie w teatrze najważniejsza jest relacja z drugim człowiekiem.

Zbigniew Bzymek, reżyser video: Miałem moment zawahania, mój partner Kuba Falk parę razy pytał, czy na pewno muszę tam jechać po raz drugi. Na tydzień przed wyjazdem powiedziałem Ani i Grzegorzowi, że może nie jestem potrzebny, bo wideo jest właściwie zrobione. Na co odpowiedzieli, że no co ty, przecież bilety już są kupione. Pomyślałem, że

okej, skoro bilety kupione, to jadę (śmiech).

Anna: Śledziliśmy kolejne, coraz częstsze, ataki na Kijów. Wiedzieliśmy, jak ważne jest to, żeby jechać, a z drugiej strony nie jesteśmy wariatami. Ale to, co się dzisiaj wydarzyło [dwie godziny przed naszą rozmową – P.P.], właśnie się dowiedzieliśmy, jeszcze cała się trzęsę...

Jakieś 150 metrów od Teatru im. Franka jest knajpa, jej właściciele organizowali bankiet po naszej sobotniej premierze, wcześniej jedliśmy tam kolację, chodziliśmy na lunche. Przed chwilą zdewastował ją rosyjski dron. I co teraz? Bo wybuchów w ścisłym centrum dotąd raczej nie było. Martwię się o naszych aktorów i o całą ekipę, bo

weszła trwoga, że Rosjanie uderzają tak blisko ich teatru.

To jest też blisko Pałacu Prezydenckiego, tuż przy Majdanie. I oni teraz będą codziennie chodzić obok tego zrujnowanego miejsca. Zaczął się jakiś nowy etap. Napisaliśmy już do wszystkich, czy nikt nie ucierpiał.

A właściciele?

Na razie wiemy tylko, że nikt z teatru nie został ranny.

Zbyszek: Z tego, co wyczytałem, kawałki drona spadły na budynek mieszkalny, zaraz za tą knajpą, wybuchł pożar. Któregoś wieczoru Grzegorz nas zresztą poprowadził przez to podwórko obok zniszczonego dziś budynku, żeby droga do hotelu była ciekawsza. Ne wiem, jak o tym myśleć, w takich sytuacjach brakuje pojęć, bo czy to nie jest dziwne, że myśmy parę dni temu tamtędy szli, przez tę bramę, przez te kałuże skupiając uwagę na tym właśnie miejscu. Jedliśmy w tej knajpie.

Zniszczony pawilon restauracji obok Teatru im.im. Iwana Franki, Kijów, 23 listopada 2026. Fot. Ustyna Stupka

Anna: O to, czy na pewno przyjedziemy, pytali aktorzy, więc miałam w sercu aktorów, ale to była taka

odpowiedzialność ludzka, przyjacielska, wobec całego zespołu, a może i szerzej,

że dane słowo jest danym słowem, a rzeczywistość wojenna tylko to podkręca. Zresztą już pierwszego dnia spotykaliśmy na ulicy osoby spoza Teatru Franka, które nas rozpoznawały po pierwszej premierze i ciepło powitały. Żartowaliśmy, że taka ulica pełna przyjaciół. Ludzie się ucieszyli, że nas widzą, my też byliśmy szczęśliwi. Tęskniliśmy za Kijowem, za tymi ludźmi.

Za pierwszym razem jechaliśmy na półtora miesiąca, teraz na tydzień, ale tak czy owak, wiadomo było, że wejdziemy w ich świat i uprawiając wspólnie sztukę spróbujemy go przeżyć i przedstawić. Czuliśmy, że i dla nas, i dla nich to jest transakcja wymienna, bo teatr jest w ogóle transakcją wymienną, z aktorami, z widzami.

Ten drugi raz dla mnie był mocniejszy. Poczułam, że jak bardzo nasz jest ten team, jak mocna jest sztuka. Gdy już stamtąd wyjeżdżasz, to najpierw czujesz ulgę, że wydostajesz się z tego lęku, który w sumie zawsze ci towarzyszy, aczkolwiek czasami o nim zapominasz. A potem jest smutek, że oni tam zostają i że

to jest cholernie niesprawiedliwe, że się urodzili po tej drugiej stronie granicy.

Początek w Narodowym Teatrze im. Franka był trudny. Mieliśmy tak naprawdę cztery dni na postawienie spektaklu od nowa, od scenografii, przez wideo, dźwięk, światło po grę aktorów. Pracowaliśmy w kurtkach, czapkach. Byłam ubrana jak na stok narciarski.

Ogrzewania nie było?

Anna: Jest prąd z teatralnego generatora, ale ogrzewania nie ma.

Czy aktorzy są ci sami, co we wrześniu?

Grzegorz Jarzyna, reżyser i współautor scenariusza (z Romanem Pawłowskim) i scenografii (z Anną Axer Fijałkowską i Aleksandrem Prowalińskim): Aktorzy grają ci sami, ale zmienia się cała ekipa techniczna. Musieliśmy zrobić adaptację scenografii do innych wymiarów sceny, skalibrować, światła, muzykę i wideo. Na szczęście oba teatry są podobne, budowane w tym samym czasie, tak w stylu naszego Teatru Polskiego [w Warszawie – red.].

Postanowiliśmy jeszcze z dyrekcją Teatru im. Lesi Ukrainki, że przyjedziemy w okrojonym składzie, ze względów bezpieczeństwa, więc musieliśmy zadbać także o dźwięk i światło. Był moment kryzysu przez pierwsze dwa dni, kiedy zostały zbombardowane mosty i wiele osób nie mogło dojechać do pracy, ale później wszystko pięknie poszło i zdążyliśmy na premierę.

Było groźniej niż we wrześniu. Właściwie co chwilę rozbrzmiewały syreny, bombardowane były mosty na Dnieprze. I ten blackout w mieście! Jak się wychodzi z próby, miasto jest ciemne.

Jest takie dziwne uczucie, że z jednej strony człowiek się cieszy z każdego sukcesu armii ukraińskiej, kiedy rakiety niszczą kolejną rafinerię wroga, czy uderzają w Most Krymski, a z drugiej strony zaraz wchodzi myśl, że

przecież jesteśmy w Kijowie, tej nocy będzie odwet.

Doświadczenie wspólnotowe? Jeszcze silniejsze niż we wrześniu, podobnie jak poczucie, ile się od nich uczę. W przeddzień premiery zrobiłem się smutny. Olga Goldys, która gra Andromachę i zawsze przychodzi godzinę przed czasem, więc była już na technicznej próbie, podchodzi i pyta, Grzegorz, co ty taki smutny. Mówię, że to wszystko jest straszne, że my sobie pojedziemy, a wy tu zostaniecie. A ona mówi, że jesteśmy tu po to, żeby przeżywać szczęście, że jesteśmy razem. Proszę nie bądź smutny, potrzebujemy cię. Ciągle o tym teraz myślę, że pojechaliśmy do Kijowa nie dla bohaterszczyzny, niewspółmiernej z tym, co przeżywa Ukraina, tylko

żeby razem z nimi przeżyć chwilę szczęścia z bycia razem.

Mogli się poczuć częścią teatralnej Europy, czy w ogóle społeczności międzynarodowej. I może dlatego nam dziękowali ze łzami ... Może teraz ktoś inny przyjedzie z Europy i zrobi z nimi kolejny spektakl?

Olga Goldys (Andra/Andromacha), Kirył Asinimov (Talti/Taltybiosa) i Anna Axer Fijałkowska, wygłupy przed premierą 21 listopada 2026. W tle aktorki-dublerki Daria Ovcharenko, Valeriia Saakian,Ustyna Stupka oraz technik wideo Oleksij Rabin. Fot. Zbigniew Bzymek

Zbyszek: Często nam mówili, że jesteśmy dzielni, ale trudno przyjąć taki komplement od ludzi, którzy są tam na co dzień. A relacje? Są dużo, dużo głębsze niż zazwyczaj.

To było drugiego dnia po przyjeździe, siedzę i klikam w klawiaturę, trudniej idzie, bo w rękawiczkach. Muszę szybko zmienić rozmiary wszystkich projekcji. Pierwszego dnia prawie nic nie udało się zrobić, bo technicy nie nadążali, następnego dnia rano nikogo nie ma, bo most zbombardowany, ludzie nie mogą dojechać do pracy. Czekamy. Inna rzeczywistość, prawda? Nie ma kogo naciskać, od kogo wymagać, tylko trzeba się samemu wziąć do roboty.

Długo mieszkałem w Nowym Jorku, byłem w takiej grupie teatralnej. Zapamiętałem sobie powiedzenie jednej aktorki, że jak widzisz coś do zrobienia, to zrób to. W każdym razie siedzę sobie i klikam, i coś tam mówię do siebie, pracuję na głos, że tu trzeba więcej, a tam trochę mniej.

I odzywa się Maria asystentka od oświetlenia, pierwszy raz ją widzę na oczy, że jej się to podoba, jak do siebie mówię. No, na pewno – tak się bronię na wszelki wypadek. Nie wiem, czy to takie dobre, może to nienormalne, może jestem wariatem?

Maria pyta, dlaczego tak pomyślałeś? Boisz się czegoś?

A ja już zaczynam jej opowiadać, że wziąłem do siebie do domu mamę, która ma demencję, też tak mówi do siebie, może ja to odziedziczyłem. Od razu, rozumiesz?

Zwierzasz się obcej osobie.

Zbyszek: I czuję się z tym dobrze. W ogóle dobrze się tam czuliśmy, ze wszystkimi. W jakimś sensie, wiadomo, że to przez zagrożenie, bo nie myślisz wtedy, kto jest w jakiej roli, tylko że trzeba razem być i razem robić, wbrew wszystkiemu, co się w Kijowie dzieje, wbrew tej wojnie, tym atakom co chwila.

Mnie trudno się pracuje w zimnie, ale oczywiście nie będę narzekać, zwłaszcza że wziąłem wełniane kalesony, ale połowa aktorów gra na pół golasa. Widzę, że drgają, po polsku się mówi...

Anna: ...Drżą. Olga Goldys, o której Grzegorz wspomniał, stoi na scenie na bosaka i dygocze. A ja mam w plecaku dodatkowe skarpetki, więc mówię, proszę, załóż skarpetki. Olga pyta, czy nie będzie ci, Aniu, przeszkadzało, że psujemy kostium. To są tacy ludzie. Nigdy nie spotkałam takich

ludzi z sercem na dłoni, z takim zapałem, profesjonalizmem.

Z taką szczerością, zaufaniem, miłością do tego zawodu, do tego, co się robi.

A może wasza obecność była znakiem, że pocisk nie uderzy, bo jesteście z Zachodu? Że paradoksalnie dawaliście im poczucie bezpieczeństwa?

Grzegorz: Nie, na pewno nie bezpieczeństwa, raczej chwilę zapomnienia o wojnie. A przede wszystkim nadziei, nadziei, że kiedyś będzie normalnie.

Zbyszek: Jest dużo tajemnic. Asystentka oświetlenia, ta Maria, która mnie pociesza, że nie wariuję, tylko sobie gadam do siebie, przepraszam, że tyle o tym mówię, zaczyna mi opowiadać, że na rachunkach w kawiarni są zawsze wydrukowane jakieś hasła, tak jakby wróżby, i ona dostała wczoraj hasło „Winston”. O co chodzi, przecież na nie palę? Idzie dalej i spotyka dzieci, które rozmawiają, że na angielski mają przeczytać przemówienie Churchilla. Widzisz, wszystko jest tutaj na miejscu, tłumaczy Maria.

Ja wyrastałem, dorastałem w USA i jak słyszałem, że ktoś mówi, że Bóg jest jego pilotem, to czułem żenadę, bo w Ameryce religijni to freakowie, prawda? A tutaj

doświadczam tego, co nieracjonalne i jakoś trzeba z tym dawać radę,

bo to też nie był racjonalny wybór, żeby tu przyjechać. Czemu Grzegorz chciał nas tu zabrać, prawda? Dlaczego akurat tutaj robimy projekt? Ale nie ma czasu na myślenie, trzeba robić rzeczy, wykazać się kreatywnością, maksymalnie sprężyć.

Dziwne, ale za tym drugim razem w Kijowie dużo mniej się bałem. Chodziliśmy na spacery po mieście i jest dużo budynków, które we wrześniu miały normalne okna, a teraz są w oknach deski...

Anna: Ale też zobacz, że byliśmy teraz tylko w trójkę i bardzo się siebie trzymaliśmy, bo jak jest sześć osób, to trudniej złapać komunikację, a my cały czas byliśmy razem albo na łączach. Jak był wybuch blisko hotelu, to pisaliśmy, że może chcesz przyjść do naszego pokoju, możesz u nas spać. Wojna wyzwala takie opiekuńcze uczucia.

Nie schodziliście w nocy do schronu?

Anna: Nie, braliśmy leki nasenne, tak jak się nauczyliśmy we wrześniu. Mieliśmy w miarę bezpieczny pokój, od podwórka, z wysoką betonową ścianą za oknem.

Zbyszek: Raz spałem w hotelowym schronie. Było dużo bombardowania, rakiet. Zastałem tam jednego faceta, pół spał, pół coś tam w komórce grzebał. W ogóle ludzie w Kijowie dużo scrollują, bo jest apka, która ci mówi, że coś leci na Kijów, potem sprawdza się, czy to drony, czy rakiety, potem, gdzie uderzyły i wpadasz w to gorączkowe scrollowanie.

We wrześniu schodziłem do schronu częściej. Raz spotkałem w korytarzu takiego dużego pana, który scrollował i vapeował. Zacząłem drgać, bo był duży wybuch blisko hotelu. Pytam go, czy idzie do schronu, are you going, a on chyba nie rozumie pytania, znaczy rozumie po angielsku, ale widocznie wyszedł na korytarz, żeby odejść od okien i tyle. Ale we wrześniu goście hotelowi schodzili. Nawet sobie rezerwowali ręcznikami łóżka, jakby to były leżaki na plaży.

Anna: Nasz hotel był teraz opustoszały. Na śniadaniu spotykało się jedną, dwie osoby, a we wrześniu sala była pełna.

Grzegorz: Wracam do tego, uderzenia sprzed dwóch godzin w restaurację. Kijowianie mają mało czasu, żeby celebrować życie, dużo pracują, a w nocy jest godzina policyjna. I dlatego gdziekolwiek są razem, czy to w teatrze, czy w knajpie, korzystają na maksa ze wspólnotowego życia: jesteśmy, żeby być razem i być mili dla siebie, i sobie pożartować. To też jest ważne, żart, joke. Dlatego uderzenie w tę restaurację mnie tak rozwaliło, bo

Putin zabiera im nawet ten moment celebracji życia,

kiedy możesz się naładować, że hopla, żyjemy, jesteśmy razem i damy radę, razem to przeżywamy i mamy siłę. Dlatego tak mnie to boli. To już nie są żarty. Knajpa jest obok teatru, trzysta metrów od Pałacu Zełenskiego.

A premiera? Pełna sala?

Grzegorz: Oczywiście, ten spektakl obrasta już swoją legendą. Widownia u Franka jest inna niż u Lesi, bardziej skupiona. Przynajmniej ja miałem takie uczucie, siedząc na widowni, że ludzie są wkręceni w niuanse spektaklu, skupieni, cierpliwi. Wszyscy w kurtkach, czapkach, zimno strasznie. Ktoś z widowni zażartował, że taki kontemplatywny, hipnotyczny spektakl, a on szczęka zębami i to go rozprasza.

I musi przyjść jeszcze raz na wiosnę, kiedy będzie cieplej w teatrze.

Był sukces i wielka owacja, radość dla całego zespołu. W Ukrainie jest trochę inna kultura teatralna. Widownia jest bardzo, bardzo wdzięczna, nagradza długimi oklaskami na stojąco.

Zbyszek: Klaszczą przed spektaklem.

Grzegorz: Wręczają aktorom i aktorkom nie tylko kwiaty na scenie, ale dają książki i inne prezenty. Taki jest zwyczaj, kochają swoich scenicznych idoli.

Jak w czasach wojny planuje się repertuar?

Grzegorz: „КΑΣΣ_ΑΝΔΡĘ” zagrają jeszcze 4 i 5 grudnia 2026. Potem spektakl zostanie zawieszony, teatr obawia się, że nie będzie widowni, bo dużo ludzi wyjedzie z Kijowa na zimę. Zeszła zima była bardzo ciężka dla Kijowa, teraz już wiadomo, że będzie o wiele trudniej przetrwać. Nasza sztuka jest w repertuarze Lesi wpisana na 7 i 8 marca, w maju 2027 wracamy do Teatru Franki.

Od lewej: reżyser Grzegorz Jarzyna, Olga Goldys (Andra/Andromacha), Oleksandr Yatsentyuk (Hek/Hektor), 11 września 2026 Fot. Zbigniew Bzymek

Po pierwszej premierze, mówiliście, że przenosicie antyczny mit Homera spisany przez Ajschylosa w dzisiejsze realia wojny z Rosją i radykalnie go zmieniacie. Kassandra i Andromacha, dwie Trojanki skrzywdzone przez Achajów, biorą na nich odwet. Czy ten przekaz nabrał w Kijowie nowej mocy?

Grzegorz: Wiesz, nie mam jeszcze takiego...

Dystansu?

Grzegorz: Nasza praca na pewno była bardzo dla Ukraińców i dla nas bardzo ważna. Ale jestem teraz pod wrażeniem spektaklu w Narodowym Teatrze Młodych, który zobaczyliśmy w niedzielę, dosłownie trzy godziny przed odjazdem pociągu. „Eneida” w reżyserii Olgi Sieńmoczkiny, która u nas była choreografką.

Grali byli żołnierze, weterani okaleczeni przez wojnę, ale to nie był tylko teatr faktu ani dokument, nikt nie opowiadał, jak stracił nogę czy jak to jest żyć bez oczu, jeśli już, to jakoś abstrakcyjnie, często z dowcipem. Oni tworzą sztukę. Opowiadali historię Eneasza, który po upadku Troi szuka nowej ojczyzny i ciągle jest w drodze.

My opowiadaliśmy mitem, ale oni wchodzą najgłębiej jak się da w doświadczenia ludzi, którzy na tej wojnie byli. Przy czym weterani nie uderzają w jakiś tragiczny patos, opowiadają dowcipy, śpiewają, to jest widowisko muzyczno-choreograficzne. Od pewnego momentu masz poczucie, że po prostu z nimi jesteś, patrzysz na człowieka, który nie widzi, ale się uśmiecha, cieszy się z reakcji widowni. I to w ogóle nie jest teatr terapeutyczny, to po prostu inny level. A jednocześnie widownia jest także po to, żebyśmy nie bali się tematu, oswajamy się między sobą z tym, że

człowiek może nie mieć twarzy i mówić do nas za pomocą aparatu.

Nie miałem jeszcze takiego doświadczenia w teatrze

Zbyszek: Ja też nie.

Grzegorz: Nie widziałem takiego spektaklu.

Zbyszek: Dla mnie ich teatr był pozytywny, cieszyłem się, że mogę zobaczyć weteranów, którzy występują w spektaklu, bardzo wymagającym fizycznie, ze świetną choreografią. To otwiera nadzieję, że choć trafiło ich nieszczęście, mogą coś udoskonalić, nad czymś pracować.

Anna: Myśmy zrobili trochę to samo. Nie byłoby tego, gdybyś Grzesiek tam nie pojechał, a my razem z tobą. Aktorzy mogli na jakiś czas zapomnieć, że jest na zewnątrz wojna, a w teatrze zimno. I tak jak spektakl weteranów, choć nie aż tak bezpośrednio, próbowaliśmy przezwyciężać słabości i traumę, i lęki. O tym jest także nasz spektakl, prawda?

Wasza Kasandra i Andromacha AD 2026 ostatecznie wygrywają, choć pierwsza straciły na wojnie rodziców i brata, a druga dzieci.

Anna: Mam poczucie, że myśmy też wygrali robiąc ten spektakl, w tych warunkach, w tym czasie, z tymi wspaniałymi ludźmi. Wszyscy razem, cała ekipa.

Widok z sali prób w Narodowym Akademickim Teatrze Dramatycznym im. Iwana Franki w Kijowie, listopad 2026. Fot. Jules Audry

Zbyszek: Nasz spektakl jest o prawdzie, przez postać Kasandry, która zna nawet przyszłą prawdę, ale teatr weteranów jest samą prawdą. Parę lat temu widziałem ukraińskie performance w Pradze na Festival of Naked Forms. Performerzy występowali nago, to było rozwalające, jak opowiadali o wojnie albo wspominali wszystkich przyjaciół, którzy zginęli. Ale pomyślałem sobie, że to koniec sztuki, bo już nie było dystansu, forma się nie liczyła. Nasz spektakl to transformacja mitu, siłą woli zmieniamy ich losy, bo przecież wszyscy wiemy, co spotkało Kasandrę.

Grzegorz tłumaczył, że jako wieszczka wiedziała, że zginie razem z głównym wodzem Achajów (Rosjan) Agamemnonem i dlatego dała mu się wziąć żywa jako branka, zamiast tak jak matka, królowa Troi, popełnić samobójstwo. Nie chciała naruszać przepowiedni. To była zemsta na wrogu.

Zbyszek: W naszej artystycznej fantazji zwyciężyła. Ale oni, ci weterani, w swoim pięknym spektaklu, też wygrywają.

A, jeszcze chciałem powiedzieć o prezentach, bo też byliśmy obdarowywani. Od Kiryła na przykład dostaliśmy kamienie, które zebrał w Odessie, skąd pochodzi – taki sentymentalny gest.

Anna: Dla niego to symbol wolności. Zdarzało mi się w Polsce, czy za granicą dostawać od aktorów upominki, bo pracując nad kostiumami czy scenografią jestem blisko, przez cały czas jakby z nimi na scenie. Ale nigdy takie.

Akmal, nasz wspaniały główny aktor, podarował mi olbrzymi bukiet kwiatów, poczekał aż opadnie kurtyna, gdy już wszyscy się całowaliśmy i ściskaliśmy. Od producentki Olgi, wspaniałej dziewczyny, która harowała jak dzika, dostałam zrobiony ręcznie z drewna domek, taki marzeniowy z dzieciństwa, w którym zapalały się światła i mieszkały dwie myszki.

Żywe?!

Zrobione na szydełku. Nie wiem, kiedy ona znalazła na to czas. Było to niezwykle wzruszające. To nie jest kwestia prezentów czy kwiatów, ale poczucie wymiany, takiego pierwotnego, plemiennego dzielenia się. W ogóle cieszyliśmy się z bycia razem, dużo sobie dziękowaliśmy. Dbaliśmy o siebie. Przez cały ten czas nikt się nie manifestował swojego ego, nie denerwował się, nie podnosił głosu. W teatrze jest zawsze dużo emocji, także trudnych, a

to była najspokojniejsza praca, jaka nam się zdarzyła. Paradoks, bo w najmniej spokojnym czasie strasznej wojny.

Grzegorz: Mam poczucie, że nasz teatr stał się miejscem schronienia, mentalnym schronem. Zrozumiałem dobitnie, o co w tym chodzi, kiedy było najsilniejsze bombardowanie, i aktorzy pytają, jak spędziłem noc. Mówię, że się obudziłem, straszne to było. Pytam o ofiary, zniszczenia, ale oni tylko kręcą głową i idą dalej. Nie chcą o tym rozmawiać.

Zrozumiałem, że to nie jest miejsce, gdzie wnosimy swoje lęki. Jesteśmy po to, żeby się tym lękom sprzeciwić. To jakby wszystko porządkowało, nadawało rangę pracy. Taka energia nas nakręcała. To była uniwersalna lekcja dla mnie, że trzeba znaleźć w sobie siłę, żeby nie wnosić lęków, kiedy jest naprawdę źle. Trzeba mieć siłę do życia, siłę do życia.

Rozmawiamy o aktorach, zespole, o sobie. Ale później przychodzi widownia i dopiero ona nam to wszystkim wynagradza, oddaje prawda? Czujemy, że aha, to jest ta wymiana, pierwotny fenomen teatru. Zobaczyliśmy go jak na dłoni. Bo po co ludzie chodzą do teatru?

Kończymy tym pytaniem?

Zbyszek: Jeszcze opowiem o chrupkach. Sasza, technik wideo, z którym dużo i głęboko rozmawialiśmy, m.in. o naszych matkach, bo obaj się nimi opiekujemy w domu, przynosił mi codziennie takie oldschoolowe chrupki. Opowiadał, że pamięta je z czasów, gdy miał osiem lat. I to mnie wzruszyło, bo wyjechałem z rodzicami z Polski, jak miałem pięć lat. I zawsze miałem to poczucie FOMO (Fear of Missing Out), że coś mnie ominęło, a tu ktoś mi przynosi kawałek utraconego dzieciństwa.

Grzegorz: Jeszcze dorzucę, że pojechaliśmy w trójkę, żeby postawić spektakl, ale w dniu premiery przyjechał też na własną rękę Roman Pawłowski, współscenarzysta. Chciał zobaczyć spektakl i pobyć przez chwilę z całym zespołem.

Anna: To i ja jeszcze powiem.

Chwała Ukrainie i jej bohaterom.

To jest inwazja Rosji na Ukrainę. Ukraina się broni, broniąc również nas, Polaków. Powinniśmy być im za to wdzięczni. Musimy w Polsce o tym pamiętać i głośno o tym mówić.

Narodowy Akademicki Teatr Dramatyczny im. Łesi Ukrainki w Kijowie, Narodowy Akademicki Teatr Dramatyczny im. Iwana Franki w Kijowie, КΑΣΣ_ΑΝΔΡΑ, reżyseria Grzegorz Jarzyna, scenariusz Grzegorz Jarzyna i Roman Pawłowski-Felberg na motywach klasycznych tropów, scenografia AAFGJAP, kostiumy Anna Axer-Fijałkowska, muzyka Karol Nepelski, video: Zbyszek Bzymek i Marta Sundmann, światła: Aleksandr Prowaliński, choreografia Olga Semioshkina, asystent reżysera Mihail Ganev, tłumaczenie Maria Yasinska, producentka Oksana Nemchuk, premiera 12 września 2026 i 21 listopada 2026