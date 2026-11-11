Rosjanie ogłosili, że zatrzymali „dwóch polskich szpiegów”
Moskwa ogłosiła 11 listopada, że w Królewcu (Kaliningradzie) odkryła „polską siatkę wywiadowczą gromadzącą informacje o rosyjskich instalacjach wojskowych”. Aresztowali dwóch obywateli polskich. Nie wiemy, kiedy to miało się stać, polskie władze starają się to sprawdzić i ostrzegają, że to prowokacja.
Propaganda Kremla urządziła z tego wydarzenia spektakl. Materiały, które pokazuje, są ewidentnie naciągane. Komunikat FSB opublikowany został rano, jednak telewizja miała od razu pod ręką materiały operacyjne, a także własny komentarz, nagrany w Królewcu (Kaliningradzie) raczej nie dziś rano.
„Zatrzymano dwóch agentów wywiadu wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego” – ogłosiła FSB (Federalna Służba Bezpieczeństwa ) . – „Zatrzymanym w Królewcu (Kaliningradzie) polskim agentom postawiono zarzuty szpiegostwa, a sąd wydał decyzję o ich tymczasowym aresztowaniu”.
Kiedy to było? Problem liści
FSB twierdzi, że zatrzymani „oprócz danych o obiektach Ministerstwa Obrony przekazywali informacje o sytuacji społeczno-ekonomicznej i migracyjnej w obwodzie kaliningradzkim”. Telewizja (rano, w pierwszej wiadomości w dzienniku) dodaje, że mieszkańcy obwodu muszą uważać, inaczej zostaną wciągnięci w polskie działania szpiegowskie. Bowiem zatrzymani trudnili się szpiegostwem „pod pretekstem działalności gospodarczej i turystycznej". I jest to ważne, bo zaraz za granicą Polacy prowadzą ćwiczenia wojskowe, powielając „niczym nie uzasadnione informacje” o tym, że Rosja stanowi dla Polski zagrożenie i prowadzi tu akcje dywersyjne.
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