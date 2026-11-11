Prawa autorskie: Wiesti, 11 listopada 2026 Wiesti, 11 listopada... Prawa autorskie: Wiesti, 11 listopada 2026 Wiesti, 11 listopada...

Zaloguj się, aby zapisać na później 11 listopada 2026 Dodaj nas w Google Rosjanie ogłosili, że zatrzymali „dwóch polskich szpiegów” Agnieszka Jędrzejczyk przeczytasz w 3 minuty Moskwa ogłosiła 11 listopada, że w Królewcu (Kaliningradzie) odkryła „polską siatkę wywiadowczą gromadzącą informacje o rosyjskich instalacjach wojskowych”. Aresztowali dwóch obywateli polskich. Nie wiemy, kiedy to miało się stać, polskie władze starają się to sprawdzić i ostrzegają, że to prowokacja. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Wiesti, 11 listopada 2026 Wiesti, 11 listopada... Prawa autorskie: Wiesti, 11 listopada 2026 Wiesti, 11 listopada...

Propaganda Kremla urządziła z tego wydarzenia spektakl. Materiały, które pokazuje, są ewidentnie naciągane. Komunikat FSB opublikowany został rano, jednak telewizja miała od razu pod ręką materiały operacyjne, a także własny komentarz, nagrany w Królewcu (Kaliningradzie) raczej nie dziś rano.

„Zatrzymano dwóch agentów wywiadu wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego” – ogłosiła FSB (Federalna Służba Bezpieczeństwa ) . – „Zatrzymanym w Królewcu (Kaliningradzie) polskim agentom postawiono zarzuty szpiegostwa, a sąd wydał decyzję o ich tymczasowym aresztowaniu”.

Kiedy to było? Problem liści