Prawa autorskie: FOT. @rustem umerov /X/ AFP FOT. @rustem umerov ... Prawa autorskie: FOT. @rustem umerov /X/ AFP FOT. @rustem umerov ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 10 listopada 2026 Dodaj nas w Google Abu Zabi: Putin wysłał na rozmowy o Europie wiceministrów. I ogląda filmy AI o sukcesach na wojnie Agnieszka Jędrzejczyk przeczytasz w 11 minut Rozmowy amerykańsko-ukraińsko-rosyjskie w Abu Zabi nie dotyczą już tylko Ukrainy, którą Moskwa uważa w zasadzie za swój wewnętrzny problem. Za zgodą Amerykanów stawką jest Europa, która w ostatniej chwili wsadziła nogę w drzwi. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: FOT. @rustem umerov /X/ AFP FOT. @rustem umerov ... Prawa autorskie: FOT. @rustem umerov /X/ AFP FOT. @rustem umerov ...

10 listopada w Abu Zabi ruszyły po dziewięciomiesięcznej przerwie trójstronne rokowania amerykańsko-rosyjsko-ukraińskie. Wedle Trumpa – ich celem jest zakończenie wojny w Ukrainie, „która trwa już za długo”. Wedle Putina – w celu naprawienia krzywd, jakich Rosja doznaje od Europy.

Z Ukraińcami Rosja rozmawia, ale interesuje ją tylko podpis na dokumencie o kapitulacji. Trump jest w fazie, kiedy uważa, że za wojnę odpowiada prezydent Zełenski, gdyż był nieuprzejmy dla Putina w 2019 r. I że Ukrainę da się wspólnie z Rosją zmusić do uległości – a wtedy USA ogłoszą sukces.