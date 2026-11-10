Abu Zabi: Putin wysłał na rozmowy o Europie wiceministrów. I ogląda filmy AI o sukcesach na wojnie
Rozmowy amerykańsko-ukraińsko-rosyjskie w Abu Zabi nie dotyczą już tylko Ukrainy, którą Moskwa uważa w zasadzie za swój wewnętrzny problem. Za zgodą Amerykanów stawką jest Europa, która w ostatniej chwili wsadziła nogę w drzwi.
10 listopada w Abu Zabi ruszyły po dziewięciomiesięcznej przerwie trójstronne rokowania amerykańsko-rosyjsko-ukraińskie. Wedle Trumpa – ich celem jest zakończenie wojny w Ukrainie, „która trwa już za długo”. Wedle Putina – w celu naprawienia krzywd, jakich Rosja doznaje od Europy.
Z Ukraińcami Rosja rozmawia, ale interesuje ją tylko podpis na dokumencie o kapitulacji. Trump jest w fazie, kiedy uważa, że za wojnę odpowiada prezydent Zełenski, gdyż był nieuprzejmy dla Putina w 2019 r. I że Ukrainę da się wspólnie z Rosją zmusić do uległości – a wtedy USA ogłoszą sukces.
Efektem rozmów – tak jak w lutym toczonych w czasie nalotów na Ukrainę – jest zgoda na wymianę jeńców. Przy czym takie umowy zawierane są na tej wojnie regularnie. Należy więc sądzić, że i ta wymiana została przygotowana zawczasu, by spotkanie trójstronne przyniosło jakiś efekt.
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