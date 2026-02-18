Rozłam w Polsce 2050. Klub „Centrum” Hennig-Kloski kontra „wyraziste centrum” Pełczyńskiej-Nałęcz

Prawa autorskie: Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl Fot. Michal Borowczy... Prawa autorskie: Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl Fot. Michal Borowczy...

Po wielu tygodniach publicznych sporó, zarzucania sobie nawzajem zdrady i korzystania z niedemokratycznych metod, Polska 2050 rozpadła się w końcu oficjalnie na dwa podmioty. Troje senatorów i 15 posłów zadeklarowało w środę 18 lutego 2026 odejście z Polski 2050. Stworzyli klub parlamentarny „Centrum”. Należy do niego m.in. Paulina Hennig-Kloska, czyli konkurentka Katarzyny Pełczyńskiej do stanowiska przewodniczącej Polski 2050, Ryszard Petru oraz Aleksandra Leo.

W tym momencie w klubie sejmowym Polski 2050 wciąż oficjalnie jest 31 posłów i posłanek. Do grupy 15 posłów tworzących nowy klub „Centrum” należy także Izabela Bodnar, która od kilku miesięcy jest posłanką niezrzeszoną.

Odejście z Polski 2050 ogłosili także Joanna Mucha i Paweł Zalewski. Ta dwójka polityków nie przystąpiła do żadnej nowej formacji.

Oznacza to zatem, że w klubie Polski 2050 pozostaje 15 osób. To minimalna liczba parlamentarzystów potrzebnych do tego, by utrzymać klub. Jeśli wykruszy się choćby jedna osoba, partia zdegraduje się z poziomu klubu do poziomu koła.

„Toksyczny związek” się rozpadł

„Dość kłótni i do przodu!” – zadeklarowała Hennig-Kloska. Grupa pod jej przywództwem zapowiedziała, że nie będzie chybotać koalicyjną łódką, obiecała onstruktywną współpracę. „Naszym przeciwnikiem jest Grzegorz Braun, a nie koalicjanci” – te słowa nawiązują, a zarazem stoją w opozycji do zapowiedzi padających z ust polityków Polski 2050 o asertywnej postawie wobec Donalda Tuska.

18.02.2026 Warszawa, Sejm, Paulina Hennig-Kloska oraz posłowie Polski 2050, którzy razem z nią utworzyli klub parlamentarny Centrum. Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl

Rozłamowcy powtórzyli też wcześniej padające wielokrotnie oskarżenia o to, że klub parlamentarny Polski 2050 został pozbawiony przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz podmiotowości, a ona podejmowała decyzje jednoosobowo.

Bezpośrednią przyczyną rozpadu Polski 2050 była przyjęta w sobotę 14 lutego 2026 partyjna uchwała. Według Pełczyńskiej-Nałęcz i jej zwolenników miała wyciszyć partyjne spory, pomóc partii zakończyć kłótnie na oczach mediów i przejść do pracy programowej. Jednak już w dniu jej uchwalenia (a przeszła większością 26 do 25 głosów) politycy i polityczki związane z Hennig-Kloską nazywali ją „uchwałą kagańcową” (co nawiązywało do głośnej ustawy z czasów Zbigniewa Ziobry dyscyplinującej sędziów), mówili o nakładaniu knebla i metodach Łukaszenki.

Tak ostre słowa świadczyły o poziomie emocji. Politycy, z którymi wtedy rozmawiałyśmy, mówili: „Tego już nie da się poskładać”, „To dalej nie pojedzie”, „To jest jak w toksycznym związku, chcesz, żeby to się już skończyło”.

Rozłam zaczął się tworzyć podczas wewnątrz partyjnych wyborów, które podzieliły partię na zwolenników i przeciwników Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, będącej faworytką Szymona Hołowni. Przeciwko Pełczyńskiej-Nałęcz wystartowało kilkoro polityków (w tym Joanna Mucha i Michał Kobosko), by po przegranej przekazać poparcie Paulinie Hennig-Klosce.

Od zwolenników Pełczyńskiej-Nałęcz słyszymy, że grupa Petru i Hennig-Kloski „musiała odejść, żebyśmy poszli do przodu”. Wydaje się więc, że zadowoleni są wszyscy – z wyjątkiem Szymona Hołowni.

Hołownia przyznaje: „To był błąd”

Najgorętsze spory w Polsce 2050 zaczęły się po tym, jak Szymon Hołownia ogłosił, że rezygnuje z przewodniczenia partii. Formalnie: nie ubiegał się o ponowny wybór na stanowisko przewodniczącego. Planował gładkie przekazanie władzy Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, nie docenił jednak oporu, jaki jej osoba wywołuje w partii. Już wcześniej zdarzały się odejścia z Polski 2050, których powodem był sposób zarządzania partią przez Pełczyńską-Nałęcz.

Hołownia nie docenił też prawdopodobnie tego, jak wiele osób weszło do partyjnej polityki z powodu jego osoby. Wbrew publicznym deklaracjom o silnej partyjnej demokracji, odejście lidera po tak krótkim czasie obnażyło słabości organizacyjne partii oraz podziały ideowe. Zachwiało poczuciem, że partia dokądś zmierza. Ogólne deklaracje Hołowni („na pokolenia, a nie na kadencję”) pozwalały bowiem ukryć konkurencyjne pomysły programowe. A jednocześnie liderski charakter partii nie sprzyjał budowaniu profesjonalnej komunikacji i struktur partyjnych.

Sam Hołownia komentując w środę w Sejmie rozłam przyznał: „To był błąd Popełniłem błąd, za szybko oddając przywództwo nad tym jeszcze niedojrzałym ruchem”.

Jednocześnie jednak nie wziął pełnej odpowiedzialności: „Mam sobie za złe to, że zdecydowałem się ulec radom i zrezygnować z ubiegania się o przywództwo”.

O rozłamie mówił, że „stała się rzecz bardzo smutna i zła”. Wyrzucał Aleksandrze Leo i Ewie Szymanowskiej, że odeszły, a on toczył boje o miejsca dla nich na listach wyborczych.

„Ta grupa nie odchodzi z tego powodu, że ma inne pomysły na politykę. Powód jest prosty: nienawiść do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. U niektórych być może nosząca cechy klinicznej nienawiści”. Powiedział też, że czuje się oszukany przez Paulinę Hennig-Kloskę.

Co to oznacza dla Koalicji 15 października?

Zasadne jest także pytanie o status polityków Polski 2050, którzy pełnią rządowe funkcje. Objęli je w końcu z rekomendacji partii, z której właśnie wystąpili. To Polska 2050 jest też sygnatariuszem umowy koalicyjnej.

Paulina Hennig-Kloska, która sama jest w tej sytuacji jako ministra klimatu, ograniczyła się podczas konferencji do stwierdzenia, że w tej sprawie dopiero będą rozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że rozłamowcy automatycznie tracą rekomendację rządową partii.

W sprawie Pawła Zalewskiego, rozłamowca, który jest wiceministrem obrony narodowej, wypowiedział się już szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Trudno mi sobie wyobrazić utratę takiego zawodnika, który naprawdę ma dobrze dzisiaj rozrysowaną mapę uwarunkowań międzynarodowych na rzecz bezpieczeństwa (...) Uważam, że jest bardzo dobrym ministrem i chciałbym, żeby mógł dalej pełnić swoją misję" – powiedział przewodniczący PSL podczas konferencji.

Politycy klubu „Centrum" wielokrotnie dziś podkreślali, że ich rozbrat z Polską 2050 nie oznacza zerwania z Koalicją 15 października, której pozostaną lojalną częścią. Oznacza to, że rząd ma wciąż w miarę stabilną większość dla kluczowych projektów. Mirosław Suchoń zapowiedział nawet rozmowy o umowie koalicyjnej: „Wejdziemy jako podmiot do koalicji”.

Sprawę zdążył też skomentować już premier Donald Tusk.

„To jest sensacja dnia dzisiaj, jak wiecie, więc chcę państwa uspokoić, jeśli chodzi o stabilność w parlamencie. Dzisiaj doszło do podziału w klubie partii Polska 2050. Ale w ostatnich dniach i godzinach zarówno pani minister Pełczyńska-Nałęcz, jak i pani minister Hennig-Kloska zapewniły mnie, że niezależnie od turbulencji w ich ugrupowaniu pozostaną lojalne wobec rządu, wobec koalicji 15 października (...) Większość parlamentarna, czyli koalicja 15 października, pozostanie stabilna na najbliższe miesiące i lata. Na pewno do następnych wyborów, tu pragnę państwa uspokoić. Nie takie turbulencje musieliśmy przez ten rok przeżywać i przeżyliśmy" – powiedział szef rządu podczas konferencji.

To też spór ideowy, nie tylko personalny

„Ten spór, który wszyscy widzą jako spór personalny, jest też sporem ideowym” – powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz we wtorek na antenie PolsatNews. „Ja bardzo jasno przedstawiłam w kampanii wizję, w którą stronę idziemy. I to jest wizja nie partii, która będzie wspierać bogate korporacyjne lobby, a tu pewna historia pana Petru dużo mówi. To jest partia wyrazistego centrum. To jest partia, która reprezentuje klasę średnią, zwykłych ludzi i tak będzie. Albo ludzie, którzy z nami idą, teraz mówię o posłach, dlatego że ludzie w partii są i będą z tą partią, zaakceptują tę wizję i ten demokratyczny wybór. Albo cóż, wygląda na to, że nie umieją w demokrację”.

Konferencja Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, 2.02.2026 r. Warszawa. Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

W dalszej części rozmowy przewodnicząca partii kilkukrotnie wymieniała Michała Koboskę i Ryszarda Petru jako osoby, z którymi jest w sporze ideologicznym. Najwięcej uwagi poświęcając założycielowi Nowoczesnej, którego poglądy i pomysły stoją w sprzeczności z tym, co stanowi „żółte DNA partii”, czyli z ideami społecznej gospodarki rynkowej.

Polityczka stwierdziła, że w tym profilu ugrupowania „nie ma już mowy o reformie składki zdrowotnej”. Przypomnijmy, Trzecia Droga szła do wyborów z hasłem cofnięcia Polskiego Ładu, który składkę zdrowotną dla przedsiębiorców podnosił (choć wciąż nie do wysokości, w jakiej składka odprowadzana jest za pracowników o porównywalnych do przedsiębiorców dochodach).

Koalicja 15 października w dwóch podejściach składkę dla jednoosobowych działalności gospodarczych rzeczywiście obniżała. Najpierw w bardziej ograniczonym zakresie w 2024, a później w szerszym (straty NFZ miały wynieść ok. 5-6 mld zł). To drugie rozwiązanie zawetował Andrzej Duda. Klub Polski 2050 za tą ustawą głosował, choć koalicja jako taka nie była jednomyślna – Nowa Lewica sprzeciwiła się tej reformie w głosowaniu w kwietniu 2025 roku.

W czasie tej kilkunastomiesięcznej debaty o składce politycy koalicji rządowej mówili publicznie o własnych pomysłach na reformę systemu. Ryszard Petru przedstawił wtedy projekt zakładający obniżenie wysokości składki zdrowotnej wszystkim podatnikom. Koszt takiej reformy sam wyliczył na „skromne” 15 mld złotych. Ministerstwo Finansów wyliczyło z kolei, że ubytki te sięgnęłyby aż 69 mld zł.

„ Chciał obniżyć składkę zdrowotną dla najbogatszych płatników, żeby cała reszta za to płaciła” – podsumowała to Pełczyńska-Nałęcz w Polsacie. „Mówił [Petru] o ryczałcie, żeby [go] utrzymywać. To jest podatek, rodzaj podatku, gdzie najbogatsi płacą czasem dwa razy mniej niż klasa średnia. Na to nie ma zgody. W tę stronę Polska 2050 nigdy nie pójdzie" – dodawała.

I kilkukrotnie przypominała także o zablokowaniu wprowadzenia kredytu 0 proc., za którym silnie lobbowało środowisko deweloperskie, a co do którego istniały uzasadnione obawy, że podniesie znacznie ceny nieruchomości tak jak zrobił to wprowadzony przez PiS „bezpieczny kredyt 2 proc.”. Program kredytowy był krytykowany przez Nową Lewicę, ale prawdopodobnie to dopiero ostry sprzeciw Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz przechylił w całej koalicji szalę i utopił (przynajmniej na razie) ustawę.

W czasie swojej walki z kredytem ministra funduszy wchodziła w ostry i publiczny spór z politykami PSL-u, którzy projekt przygotowywali. I do tych metod uprawiania polityki odwołują się secesjoniści. W rozmowie z TVN24 na dwie godziny przed ogłoszeniem powstania klubu Centrum Paulina Hennig-Kloska mówiła o tym, że jako ministra klimatu również wielokrotnie ścierała się z koalicjantami mającymi odmienne podejście do tematów, które leżą w jej kompetencjach (PSL odpowiada za resorty rolnictwa i energii), ale nigdy nie wyprowadzała sporów do mediów.

Powszechna jest opinia, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest zwolenniczką ostrzejszej gry wewnątrz koalicji, dzięki której Polska 2050 miałaby szansę realizować swoje postulaty oraz zachować polityczną podmiotowość, nie tyle wobec wymienianego wyżej PSL-u, ale przede wszystkim wobec hegemonicznej Koalicji Obywatelskiej.

W mediach krążyły nawet pogłoski, że Pełczyńska-Nałęcz byłaby gotowa wyprowadzić Polskę 2050 z rządowej koalicji i warunkowo popierać konkretne reformy i rozwiązania. Polityczka wielokrotnie podkreślała, że partia jest częścią koalicji, że na to umawiała się z wyborcami w 2023 roku. Powtarzała to także w środę 18 lutego podczas konferencji. Ale i wtedy nie zabrakło uwag, że udział w koalicji ma sens tylko wtedy, gdy jest się w stanie realizować swoje postulaty. Tymczasem Koalicja 15 października jest na tyle politycznie zróżnicowana, że wszystkie partie mają problem z dowożeniem swoich obietnic wyborczych.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wymieniła w środę kilka tematów, za które Polska 2050 pod jej przewodnictwem zamierza się bić. To między innymi ustawa o asystencji osobistej, podatek cyfrowy, podatek od wielkich korporacji i polityka mieszkaniowa. To wszystko kwestie trudne politycznie, w niektórych przypadkach stanowiące poważne wydatki.

Oświadczyła, że będzie tworzyć „partię, która pozytywnie jest za czymś – za czymś trudnym, za czymś wymagającym odwagi”.

„Ja widzę, że w ogóle próbują nas i mnie nazywać lewicą. Ja mam poczucie, że na polskiej scenie politycznej zapanował lęk, że prawdziwa partia wyrazistego centrum po tych turbulencjach naprawdę się podniesie i poleci. Takiej partii jeszcze nie było i to jest partia, która będzie lobbystą ludzi w rządzie” – mówiła.

Kalendarium odejść

Jeszcze w weekend swoje odejście z partii ogłosiła Żaneta Cwalina-Śliwowska. Jako powody wskazywała „wprowadzany w partii autorytaryzm” oraz podjętą w sobotę „uchwałę kagańcową”. Zapowiada też, że odejść będzie więcej.

W poniedziałek decyzję o odejściu ogłosił europoseł i współzałożyciel Polski 2050 europoseł Michał Kobosko, chwilę po nim Anna Radwan-Röhrenschef, była wiceminister spraw zagranicznych. We wtorek późnym wieczorem o odejściu poinformował także Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej.

Michał Kobosko, niegdyś druga osoba w partii Szymona Hołowni, bardzo szeroko wypowiadał się w mediach na temat powodów swojego odejścia. Sam startował w wyborach na przewodniczącego, ale wycofał się z nich jeszcze w grudniu 2025. W czasie kampanii wspierał konkurentów Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, którą jednocześnie wprost oskarżał o dyktatorskie zapędy.

Przed ostatecznym głosowaniem wyciekła również informacja o spotkaniu Michała Koboski z premierem Donaldem Tuskiem, co jako zdradę określał podczas jednego ze spotkań członków partii sam Szymon Hołownia. Kobosko nie pozostawał mu dłużny, przypominając spotkanie z Kaczyńskim i Bielanem. „Co wolno przewodniczącemu, to nie europosłowi" – miał mu odpowiedzieć Szymon Hołownia.

W dniu odejścia Kobosko opublikował długie oświadczenie, w którym przedstawił zarzuty wobec kierownictwa partii dotyczące:

usunięcia Aleksandry Leo z funkcji w klubie, co miało być odwetem za ujawnienie planowanego przez stronników Szymona Hołowni anulowania wyborów nowego przewodniczącego,

odebrania mu funkcji I wiceprzewodniczącego i przekazania go Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz w 2024 roku,

personalnego atak Szymona Hołowni na Koboskę za spotkanie z Donaldem Tuskiem,

nieprzejrzystych finansów partii,

skupienia się na załatwianiu stanowiska wicepremiera dla Katarzyny Pełczyńskiej.

Sama partia miała się stać „wyłącznym narzędziem promocji działań Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i często niezrozumiałych, z nikim w partii niekonsultowanych mocno socjalistycznych pomysłów programowych”.

„Te czysto prywatne idee były publicznie, niezgodnie z prawdą, prezentowane jako obowiązująca linia partii” – mówił Kobosko w poniedziałek na antenie TVN24. Polityk stwierdził, że zgłaszane przez ministrę

Kobosko twierdzi, że pomysły na wprowadzenie podatku katastralnego czy pozbawienie możliwości rozliczania się podatkiem ryczałtowym przez jednoosobowe działalności gospodarcze nie miały poparcia partii. A „walka z bogatymi i kapitalistami”, jaką jego zdaniem prowadzi nowa przewodnicząca, to pomysł na partię, do której nigdy by się nie zapisał.

„Nasza przewodnicząca ostatnio bardzo często atakuje biznes, co z naszego punktu widzenia jest nie do zaaprobowania, nie tego oczekujemy. To dlatego ta partia ma 2 proc. i jeśli dalej tak pójdzie to będzie miała jeszcze mniej" – senator.