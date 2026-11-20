Prawa autorskie: Fot. AP Photo/Dan Bashakov Fot. AP Photo/Dan Ba... Prawa autorskie: Fot. AP Photo/Dan Bashakov Fot. AP Photo/Dan Ba...

Zaloguj się, aby zapisać na później 20 listopada 2026 Dodaj nas w Google „To jest nasza wspólna sprawa”. Ciepło z Polski znów popłynie do Kijowa [WESPRZYJ ZBIÓRKĘ] Krystyna Garbicz przeczytasz w 4 minuty Aby pomóc Ukraińcom i Ukrainkom przetrwać kolejną wojenną zimę, Fundacja Stand with Ukraine, Sestry.eu, Fundacja Demokracja, Fundacja Otwarty Dialog oraz The Diplomatic Platform rozpoczęły zbiórkę „Ciepło z Polski wraca do Kijowa”. Chcą zebrać 10 mln złotych i zakupić generatory oraz inny sprzęt potrzebny w Ukrainie. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. AP Photo/Dan Bashakov Fot. AP Photo/Dan Ba... Prawa autorskie: Fot. AP Photo/Dan Bashakov Fot. AP Photo/Dan Ba...

Ukraińskie władze od lata informowały, że Ukraińców i Ukrainki czeka najcięższa zima od początku pełnoskalowej wojny. Składa się na to wiele przyczyn: po pierwsze, sam system energetyczny po latach ataków jest wycieńczony – łata na łacie, po drugie, Ukraina ciągle zmaga się z brakami rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej. W październiku w wywiadzie dla Bloomberga Wołodymyr Zełenski mówił, że USA dostarczą Ukrainie tylko 12 rakiet Patriot miesięcznie – to jedna czwarta tego, co dostarczano za czasów Joe Bidena. Rakiety niezbędne do zestrzeliwania rosyjskich rakiet balistycznych, według ukraińskich ekspertów jest to najskuteczniejsza ochrona dla dużych obiektów energetycznych.

– Sytuacja w Ukrainie zmienia się nie z dnia na dzień, a z godziny na godzinę. Rosjanie atakują infrastrukturę krytyczną dla przetrwania coraz mocniej, wykorzystują nowe środki do uderzeń – mówi OKO.press Jerzy Wójcik, wydawca ukraińsko-polskiego magazynu Sestry.eu, pomysłodawca akcji „Ciepło z Polski dla Kijowa”.

– Ukraińska infrastruktura energetyczna jest dwa-trzy razy bardziej zniszczona niż w zeszłym roku. Państwo sobie samo nie poradzi. Środki europejskie, które są przyznawane Ukrainie w tym celu, mogą być wykorzystane po rozstrzygnięciu przetargów. Czyli może to nastąpić tak naprawdę wiosną. A ludzie żyją i umierają teraz.

Od czterech lat Rosja usiłuje zniszczyć system energetyczny Ukrainy

Na początku października zachodnie media opisywały rosyjski plan terroryzowania ludności cywilnej w Ukrainie. Przewiduje on przede wszystkim ataki na infrastrukturę energetyczną i krytyczną kraju. Celem rosyjskiej kampanii jest „pogrążenie ukraińskich miast w zimnie i ciemności, a ostatecznym celem jest złamanie morale ludzi i sparaliżowanie wysiłku wojennego”. Po ostatnich zmasowanych atakach już od kilku tygodni obowiązują harmonogramy przerw w dostawie prądu, a jeśli nie ma prądu, to często nie ma też dostaw wody i ogrzewania.

Ostatnio Rosjanie po raz kolejny zaatakowali największe mosty w Kijowie. Ruch transportu został wstrzymany, przedostanie się z jednej części miasta – które rozdziela Dniepr – do innej zajmuje ludziom kilka godzin. Niektórzy decydują się iść przez mosty na piechotę.

Biorąc pod uwagę to, jak trudno było przetrwać ostatnią zimę, Witalij Kłyczko, mer Kijowa, w którym mieszka ponad 3 mln osób, apelował do mieszkańców o tymczasowy wyjazd z miasta. Ale wszyscy nie wyjadą. Nie wyjadą osoby, które najbardziej mogą potrzebować wsparcia – osoby starsze, chore, osoby z niepełnosprawnościami, matki z małymi dziećmi.

„Owoce pierwszej zbiórki”

„Putin chce wygrać tę wojnę mrozem, bo po czterech i pół roku nie zdołał wygrać jej na froncie. Z bezwzględną premedytacją uderza w cywilów. Rosyjskie rakiety i drony polują na szkoły, przedszkola, szpitale i elektrociepłownie. Każdej nocy zamieniają ukraińskie miasta w strefy bezsennego chłodu, gdzie dzieci uczą się w schronach, a praca szpitalnych oddziałów zależy wyłącznie od awaryjnego zasilania” – piszą organizatorzy. „Po ostatnich rosyjskich uderzeniach w kluczowe obiekty energetyczne i mosty na Dnieprze w Kijowie stanęło metro, zgasło światło w całych dzielnicach, a w kranach spadło ciśnienie wody. Sytuacja jest krytyczna”.

W zeszłym sezonie grzewczym, na początku 2026 roku ponad 80 tys. Polek i Polaków wsparło inicjatywę i zrzuciło się na generatory dla Kijowa. Jak podkreślają organizatorzy według mera Kijowa Witalija Kłyczki, „sprzęt i generatory, które już wysłaliśmy, każdego dnia pracują w kijowskich szpitalach, przepompowniach i schronach”. Natomiast „zniszczenia po ostatnich falach ataków są potężne, zima tuż za progiem i Kijów znów rozpaczliwie potrzebuje naszego wsparcia”.

Jak mówi Wójcik, podział na pierwszą i drugą zbiórkę jest podziałem sztucznym. – Zaczynaliśmy, nie mając przed sobą nadziei na sukces, bez znajomości tematu, bez partnerów – mówi. – Zasięg tej zbiórki i finansowy, i też społeczny – 80 tys. ludzi wzięło w tym udział – zaskoczył nas, ale też zmotywował.

Wiosną organizatorzy przeznaczyli istotną kwotę z tej zbiórki na stworzenie tzw. Polskiego Frontu Ciepła na terenach przyfrontowych. Zamówili specjalnie produkowane generatory, mobilne stacje energetyczne, urządzenia, które są niezbędne dla przetrwania w warunkach przerw w dostawie prądu. Ich produkcja zakończyła się właściwie półtora miesiąca temu. Do tej pory odprawili już sześć takich transportów. W najbliższym czasie wyruszy siódmy. Jedna ciężarówka zabiera 11 ton sprzętu.

Organizatorom trudno było znaleźć firmę transportową, kierowcy boją się jeździć do Ukrainy, zwłaszcza po tym, jak Rosja zaczęła masowo atakować dronami z napędem odrzutowym. Większe ryzyko oznacza też większe koszty. Jak podkreślają inicjatorzy akcji, przekazywany sprzęt nie był w produkcji seryjnej, jest dostosowany do potrzeb lokalnych.

– Na przykład w jakiejś miejscowości jest zagrożony węzeł energetyczny i prawdopodobnie nie udało się go zabezpieczyć konstrukcjami betonowymi, które mają ochronić obiekt przed atakiem dronowym. Potrzebny jest sprzęt zapasowy, żeby w razie trafienia mogły funkcjonować chociażby szpitale – wyjaśnia Wójcik. – Po rosyjskim ataku stacja mobilna, którą dostarczyliśmy, podpina się pod infrastrukturę, utrzymuje ją w przeżyciu, i w tym czasie są przeprowadzane naprawy zniszczeń.

Czy w związku z antyukraińskimi nastrojami trudniej jest wspierać Ukrainę?

– Teraz jest o tyle trudniej, bo przez ostatnie miesiące zdarzyło się sporo niefajnych rzeczy. Obwiniam o to głównie polskich polityków, prezydenta i nie tylko oraz oczywiście ruską propagandę. Napięcia w relacjach polsko-ukraińskich były i są, ale mam wrażenie, że dużo mniejsze – mówi Wójcik. – Obawiałem się, że ta zbiórka będzie szła jak po grudzie. Wiedza o tym, co się dzieje w Ukrainie, że nie tylko Kijów jest celem codziennych ataków rosyjskich, nie dociera do ludzi w Polsce. Gdy dostaję od znajomych z Kijowa harmonogramy przerw w dostawie prądu, jestem przerażony. Czasami w ciągu dnia prąd jest tylko trzy godziny. W innych miejscowościach jest równie groźnie.

– Wiele osób wsparło naszą zrzutkę. Poczuli, że jest to też sukces wszystkich Polaków, że potrafiliśmy się zebrać mimo podziałów i zrobić konkretną ważną rzecz – mówi Wójcik. – W tej straszliwej sytuacji, głównie dla Ukrainy, ale nie tylko, bo nad naszymi głowami dzieją się „drugie Jałty”, codziennie mordowani są ludzie, nie chcemy tylko patrzeć w telewizję czy w internet, a jakoś wpłynąć na tę rzeczywistość. To daje nam jakieś poczucie sprawczości.

Zbiórkę „Ciepło z Polski wraca do Kijowa” wspierają również firmy i przedsiębiorcy. Informacje o zrzutce podało wiele mediów.

Pierwszą partię generatorów organizatorzy planują dostarczyć do Ukrainy na początku grudnia. Na razie na zrzutce jest ponad 4 mln złotych. Akcję wsparło ponad 21 tys. osób.

Dołączyć można pod tym linkiem: pomagam.pl/cieplodlakijowa