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Prawa autorskie: Fot. AFPFot. AFP
18 października 2026

Żelazne pałki, paralizator, podwieszanie. Jak torturuje białoruskie „gestapo”

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Według jednej z wersji geograficzny środek Europy znajduje się na Białorusi – jedynym kraju, który w całości leży w regionie europejskim i w którym do dziś systematycznie stosuje się tortury. Bicie żelaznymi pałkami, rażenie paralizatorem, pozorowanie duszenia, topienia i egzekucji, groźby gwałtu, nieludzkie warunki przetrzymywania

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To jednak niepełna lista form przemocy, jakich w ciągu ostatnich sześciu lat doświadczyły tysiące Białorusinów. Za jedną z najbardziej brutalnych białoruskich służb uważa się Główny Zarząd do Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcją (GUBOPiK). Sami funkcjonariusze nierzadko nazywają siebie „gestapo”.

Drzwi niewielkiego pomieszczenia, przypominającego niewyremontowany gabinet w urzędzie, z czterema biurkami i szafami ustawionymi wzdłuż ścian, nagle się otwierają. Do środka wpada dwóch mężczyzn. Wloką chłopaka z pochyloną głową i wykręconymi do tyłu rękami. Podcinają mu nogi – pada na podłogę. Zanim zdąży się zorientować, dostaje pierwsze kopniaki. Potem w ruch idą metalowe pałki. Niedaleko jeden z pracowników „urzęda” włącza i wyłącza paralizator.

Jahor (imię zmienione ze względów bezpieczeństwa) trafił do „gestapo” w 2023 roku. Przyszli po niego za udział w protestach w sierpniu 2020 roku. Chłopak czuł, że prędzej czy później to nastąpi. Docierały do niego informacje o zatrzymaniach znajomych. Niektórzy po prostu na jakiś czas znikali z mediów społecznościowych, a później albo „wypływali” za granicą, albo okazywało się, że trafili do więzienia.

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Alaksandr Łukaszenka

Białoruś

tortury

Na zdjęciu Maksim Shults
Maksim Shults

Białoruski niezależny dziennikarz, obecnie mieszkający w Polsce. Współpracował z Internews, a także z białoruskimi mediami na uchodźstwie, w tym z MOST Media i Zerkalo.io, największym portalem informacyjnym piszącym dla czytelników na Białorusi oraz białoruskiej społeczności za granicą. Dla OKO.press pisze o życiu białoruskiej społeczności w Polsce.

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