30 tysięcy dolarów i „order na Białorusi”. Tak werbowano do podpalenia polskiej fabryki

Werbownik powiązany z Rosją przygotowywał podpalenie zakładu należącego do polskiego koncernu zbrojeniowego WB Electronics w Gliwicach. Jak ustalił portal Vot Tak, chodzi o fabrykę Flytronic, która produkuje drony dla Sił Zbrojnych Ukrainy (SZU). Publikujemy śledztwo portalu

Werbownik zaproponował wykonanie tego zadania dziennikarzowi Vot Tak, który znalazł ogłoszenie o pracy na jednym z czatów w Telegramie i odpowiedział na nie, podając się za zainteresowanego kandydata. Za skuteczne przeprowadzenie akcji sabotażowej obiecano mu wynagrodzenie w wysokości kilkudziesięciu tysięcy dolarów oraz „order na Białorusi”.