Co ósmy nowotwór na świecie ma podłoże infekcyjne

Szczepienie podane dziecku może zapobiec nowotworowi w dorosłym życiu. Leczenie zakażenia żołądka może zmniejszyć ryzyko raka tego narządu. Coraz lepiej rozumiemy, jak wirusy, bakterie i pasożyty pomagają powstawać nowotworom — i na jakim etapie można przerwać ten proces.

Na nowotwory umiera co roku blisko 10 mln ludzi. Według szacunków Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) w 2024 roku spowodowały one około 9,8 mln zgonów. Ograniczenie liczby zachorowań wymaga więc także działania na długo przed pojawieniem się pierwszych objawów.

Jedną z takich możliwości jest zapobieganie zakażeniom i ich leczenie. Analiza opublikowana we wrześniu 2026 roku w „The Lancet Oncology” wskazuje, że infekcjom można przypisać około 2,3 mln nowych zachorowań na nowotwory w 2024 roku. To mniej więcej 12%, czyli około co ósme zachorowanie. Badacze oszacowali ten udział na podstawie danych o nowotworach i wiedzy o ich przyczynach; w obliczeniu odsetka pominięto nowotwory skóry inne niż czerniak.