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Prawa autorskie: Il. Iga Kucharska / OKO.pressIl. Iga Kucharska / ...
07 listopada 2026

Co ósmy nowotwór na świecie ma podłoże infekcyjne

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Szczepienie podane dziecku może zapobiec nowotworowi w dorosłym życiu. Leczenie zakażenia żołądka może zmniejszyć ryzyko raka tego narządu. Coraz lepiej rozumiemy, jak wirusy, bakterie i pasożyty pomagają powstawać nowotworom — i na jakim etapie można przerwać ten proces.

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Na nowotwory umiera co roku blisko 10 mln ludzi. Według szacunków Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) w 2024 roku spowodowały one około 9,8 mln zgonów. Ograniczenie liczby zachorowań wymaga więc także działania na długo przed pojawieniem się pierwszych objawów.

Jedną z takich możliwości jest zapobieganie zakażeniom i ich leczenie. Analiza opublikowana we wrześniu 2026 roku w „The Lancet Oncology” wskazuje, że infekcjom można przypisać około 2,3 mln nowych zachorowań na nowotwory w 2024 roku. To mniej więcej 12%, czyli około co ósme zachorowanie. Badacze oszacowali ten udział na podstawie danych o nowotworach i wiedzy o ich przyczynach; w obliczeniu odsetka pominięto nowotwory skóry inne niż czerniak.

Przytoczonych danych nie należy traktować jednoznacznie. Większość ludzi zakażonych patogenami o potencjale onkogennym nigdy nie rozwinie związanej z nimi choroby nowotworowej. Zakażenie zwiększa ryzyko, ale o dalszym przebiegu decydują także m.in. jego trwałość, odporność i inne czynniki.

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Na zdjęciu Marcin Powęska
Marcin Powęska

Biolog, redaktor naukowy Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER). Publikował w portalu Interia, Chip, Focus, a także papierowych wydaniach magazynów "Focus", "Wiedza i Życie" i "Świat Wiedzy". Obecnie dziennikarz serwisu Cowzdrowiu.pl.

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