Prawa autorskie: Fot. 2026 Planet Labs PBC / AFP Fot. 2026 Planet Lab... Prawa autorskie: Fot. 2026 Planet Labs PBC / AFP Fot. 2026 Planet Lab...

Zaloguj się, aby zapisać na później 16 października 2026 Dodaj nas w Google Francuski europoseł: Jedyny racjonalny sposób na zwycięstwo z Rosją to odejście od paliw kopalnych Patryk Strzałkowski przeczytasz w 5 minut Po ponad czterech latach wojny Europa wciąż kupuje rosyjskie paliwa kopalne, a w tym roku zyski Kremla zaczęły rosnąć. Ten trend odwróciły ukraińskie ataki. W dłuższej perspektywie najlepszym narzędziem nacisku na Rosję jest systematyczne odcięcie od zysków ze sprzedaży ropy i gazu — przekonuje członek Parlamentu Europejskiego Thomas Pellerin-Carlin Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. 2026 Planet Labs PBC / AFP Fot. 2026 Planet Lab... Prawa autorskie: Fot. 2026 Planet Labs PBC / AFP Fot. 2026 Planet Lab...

Oburzenie w Europie wywołał ogłoszony przez Donalda Trumpa „deal” z Władimirem Putinem, na podstawie którego Rosja ma sprzedać Stanom Zjednoczonym 300 tysięcy ton oleju napędowego. W kolejnych miesiącach na rynek amerykański i nie tylko ma trafić jeszcze więcej diesla z Rosji. Celem amerykańskiego prezydenta jest obniżenie cen paliw na stacjach przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.

Chociaż po obu stronach Atlantyku decyzja Trumpa jest nazywana „ciosem w plecy” Ukrainy, to Europa nie jest w tej sprawie przejrzysta. Sankcje i nie tylko sprawiły, że import paliw kopalnych z Rosji został gwałtownie zmniejszony po pełnoskalowej inwazji. Ale teraz – 4,5 roku później — Kreml wciąż zarabia na sprzedaży ropy i gazu do krajów europejskich.