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Prawa autorskie: Fot. 2026 Planet Labs PBC / AFPFot. 2026 Planet Lab...
16 października 2026

Francuski europoseł: Jedyny racjonalny sposób na zwycięstwo z Rosją to odejście od paliw kopalnych

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Po ponad czterech latach wojny Europa wciąż kupuje rosyjskie paliwa kopalne, a w tym roku zyski Kremla zaczęły rosnąć. Ten trend odwróciły ukraińskie ataki. W dłuższej perspektywie najlepszym narzędziem nacisku na Rosję jest systematyczne odcięcie od zysków ze sprzedaży ropy i gazu — przekonuje członek Parlamentu Europejskiego Thomas Pellerin-Carlin

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Oburzenie w Europie wywołał ogłoszony przez Donalda Trumpa „deal” z Władimirem Putinem, na podstawie którego Rosja ma sprzedać Stanom Zjednoczonym 300 tysięcy ton oleju napędowego. W kolejnych miesiącach na rynek amerykański i nie tylko ma trafić jeszcze więcej diesla z Rosji. Celem amerykańskiego prezydenta jest obniżenie cen paliw na stacjach przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.

Chociaż po obu stronach Atlantyku decyzja Trumpa jest nazywana „ciosem w plecy” Ukrainy, to Europa nie jest w tej sprawie przejrzysta. Sankcje i nie tylko sprawiły, że import paliw kopalnych z Rosji został gwałtownie zmniejszony po pełnoskalowej inwazji. Ale teraz – 4,5 roku później — Kreml wciąż zarabia na sprzedaży ropy i gazu do krajów europejskich.

Jak podaje wywodząca się z Finlandii organizacja Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), Unia Europejska pozostaje największym odbiorcą rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG). Jednocześnie import LNG do UE w sierpniu spadł do najniższego miesięcznego poziomu od lutego 2022 roku.

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Dziennikarz specjalizujący się w tematyce klimatycznej, środowiskowej i sprawach zagranicznych, autor m.in. cyklu Piątki dla klimatu. Laureat nagrody Dziennikarz dla planety, przyznanej w ramach nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego w 2023 roku. Absolwent programu Oxford Climate Journalism Network i Polskiej Szkoły Reportażu.

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