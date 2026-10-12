Prawa autorskie: fot. Rada Europejska mat. pras. fot. Rada Europejska... Prawa autorskie: fot. Rada Europejska mat. pras. fot. Rada Europejska...

Zaloguj się, aby zapisać na później 12 października 2026 Dodaj nas w Google Trump wznawia handel z Rosją, Europa nakłada nowe sankcje. „Potrzebna presja na Rosję, nie Ukrainę” Paulina Pacuła przeczytasz w 8 minut Europejscy przywódcy stają murem za Ukrainą: „Jeśli na kogoś powinniśmy wywierać presję, to jest to Rosja, a nie Ukraina” – mówią, a UE rozszerza listę sankcji o kolejnych 1600 osób i podmiotów. Ale ich krytyka Trumpa rozbrzmiewa raczej w domowym zaciszu niż na światowym forum. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: fot. Rada Europejska mat. pras. fot. Rada Europejska... Prawa autorskie: fot. Rada Europejska mat. pras. fot. Rada Europejska...

Prezydent Donald Trump metodą faktów dokonanych usiłuje zmusić Ukrainę do rezygnacji z jedynych działań, które faktycznie osłabiają rosyjską machinę wojenną – ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną w głębi kraju. To temu ma służyć ogłoszony przez niego w niedzielę 11 października na Truth Social „rozejm energetyczny”, na który rzekomo zgodzić się miały Ukraina i Rosja podczas rozmów na Florydzie w piątek i sobotę 9 i 10 października.

Utrzymanie rosyjskich mocy produkcyjnych, poważnie osłabionych przez Ukrainę, ma bowiem zdaniem Trumpa służyć potrzebie obniżenia globalnych cen paliw. Podobnie jak ogłoszone 9 października porozumienie z Rosją w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego na rynek amerykański i światowy. Ale Rosja produkuje ok. 2,2 proc. światowego diesla. Dlatego eksperci wątpią, by zapowiedziane dostawy były wystarczająco duże, aby istotnie wpłynąć na światowy rynek.

Ukraina nic o tym nie wie