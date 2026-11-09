Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Wlodek / ... Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Wlodek / ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 09 listopada 2026 Dodaj nas w Google Idziemy w milczeniu, są nas tysiące. W tle rozbrzmiewa hejnał i „Sound of Silence” Angelika Pitoń przeczytasz w 3 minuty O godzinie 20 tysiące krakowian zebrały się w miejscu, gdzie w sobotę zamachowiec oddał pierwsze śmiertelne strzały. Krakowianie tłumnie idą w Marszu Ciszy z prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem. Bez słów. Bo żadne nie są w stanie oddać teraz tego, co dziś czuje to miasto. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Wlodek / ... Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl Fot. Jakub Wlodek / ...

Białe róże, świece, czerwone znicze. Kiedy o godzinie 20 na krakowskim Rynku rozbrzmiał po raz pierwszy hejnał, tysiące ludzi w ciszy patrzyło przed siebie, w milczeniu, wspominając to, co zaledwie dwie doby wcześniej wydarzyło się w tym miejscu. Stali tak przez 20 minut. W obezwładniającej, głuchej ciszy. Z oddali dobiegało szczekanie psa, czyjaś rozmowa przez telefon, cichuteńki hejnał grany zaledwie przecznicę dalej, na rogu ulic Sławkowskiej i Rynku, gdzie w sobotę po godzinie 15 Michał Oksiński oddał pierwsze strzały w kierunku przypadkowych ludzi.

To tam hołd zmarłym i rannym w krakowskiej tragedii oddali prezydent Karol Nawrocki, który do Krakowa przybył z synem, premier Donald Tusk, prezydent Krakowa Łukasz Gibała, wojewoda Krzysztof Klęczar. Podali sobie ręce, wpisali do księgi kondolencyjnej. W Marszu Ciszy przeszli przez płytę Rynku, zatrzymali się przed sklepem Zara, gdzie w sobotnie popołudnie leżały kolejne ciała ofiar zamachowca.

Idziemy w Marszu Ciszy

Jeszcze do piątku kojarzący się z szybkimi zakupami sklep z ubraniami dziś stał się miejscem-symbolem. Na budynku wciąż widać ślady kul, wejście odgrodzono barierkami i płytą. Tam, gdzie jeszcze w sobotę sprzedawano obwarzanki, dziś palą się dziesiątki zniczy.

Karol Nawrocki, prezydent Krakowa Łukasz Gibała i Donald Tusk składają znicze w Krakowie. Fot. Jakub Włodek, Agencja Wyborcza.pl

W głuchej ciszy marsz szedł dalej. Politycy doszli pod Wieżę Ratuszową po drugiej stronie Rynku, która od zawsze była w Krakowie miejscem spotkań, protestów, demonstracji. Z gęstej mgły wyłonił się trębacz, który zagrał „Sound of Silence”, zupełnie jak w 2019 roku, kiedy cała Polska żegnała prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Arcybiskup Grzegorz Ryś zmówił z obecnym modlitwę, a prezydent Krakowa wyszedł na schody, by powiedzieć krótkie: — Dziękuję wszystkim za obecność. Dziękuję bardzo.

Część krakowian postała jeszcze w milczeniu. Następnie poszli dalej ul. Grodzką ku Dietla, odtwarzając trasę zamachowca aż do miejsca unieszkodliwienia go przez policjantów. Inni złożyli znicze na ul. Sławkowskiej, tłumnie gromadząc się przy kolejnych witrynach sklepowych, w których nadal widać ślady po sobotnich kulach.

7 listopada. Czarny dzień w historii Krakowa

24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego wjechał na płytę krakowskiego Rynku od ulicy Sławkowskiej w sobotę, 7 listopada, o godzinie 15. Zamachowiec zaczął strzelać.

— Leżały tam te ciała i leżały. A on w szale, strzelał do koni, do dorożkarzy, trafił chłopa, co siedział z obwarzankami — mówił nam pan Łukasz, który strzelaninę obserwował ze swojego okna. Terrorysta swoim czarnym Subaru przejechał na drugą stronę Sukiennic, zranił kilkanaście osób i cztery konie. Ludzie chowali się w bramach, restauracjach i sklepach.

Zamachowiec jechał dalej. Uciekał przed dwójką posterunkowych przez ulicę Grodzką. Strzelał przed siebie do ludzi i budynków. Trafił też w tramwaj. — Słychać było strzały. Ale nie pojedyncze, tylko non stop. Nie było przerw w tych strzałach — mówiła nam Sylwia. Prokuratura podała w poniedziałek, że zamachowiec mógł oddać nawet kilkaset strzałów.

Mężczyznę złapano półtora kilometra dalej, na rogu Dietla i Stradomskiej, gdzie Jakub Kulik i Artur Morański oddali w jego stronę ostatnie strzały i sami, w ciężkim stanie, trafili do szpitala. Stan jednego z nich wciąż jest zły. Drugi obudził się, i pierwsze, o co spytał, to o stan swojego policyjnego partnera.

Zamachowiec zabił w Krakowie sześć osób. Wcześniej, w domu zabił matkę, ojca i 21-letnią siostrę, która studiowała na krakowskiej ASP. Michał Oksiński zmarł o 4:30 nad ranem w szpitalu. Śledztwo jednak trwa.

— Dalej badamy, jakie miał motywy. Sporządzimy jego portret psychologiczny — mówi prokurator Eryk Stasielak, szef małopolskiego wydziału prokuratury Krajowej, który prowadzi śledztwo w tej sprawie. Prokuratura Krajowa poinformowała w poniedziałek, że na razie nie ma dowodów na to, by ktoś kierował działaniem zamachowca lub go inspirował.

Prokuratorzy w mieszkaniu sprawcy nie odnaleźli również jakichkolwiek dowodów jednoznacznie świadczących o tym, by kierowała nim „taka czy inna ideologia”, choć jeden z prokuratorów spędził w mieszkaniu sprawcy 13 godzin.

Jeśli odczuwasz lęk lub potrzebujesz rozmowy, możesz skorzystać z bezpłatnych i anonimowych numerów. Dzieci i młodzież mogą dzwonić pod numer 116 111, a osoby dorosłe pod numer 116 123 lub 800 702 222.