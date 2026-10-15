Internet w Rosji oberwał od Ukraińców. Czy utrudni to życie trollom?

Od czwartku 7 października Ukraińcy zniszczyli trzy z pięciu centrów przetwarzania danych firmy „rosyjskiego Google’a”, czyli firmy Yandex: w Sasowie, Kałudze i Włodzimierzu. Wczoraj, 14 października, uderzyli w wielkie centrum obliczeniowe Sbierbanku. Jakie mogą być skutki tych ataków?

Zakazy Donalda Trumpa dla Ukrainy nie obejmują (na razie) ataków na rosyjski biznes cyfrowy. Kiedy Putin próbuje naprawić swoje rafinerie, objęte rzekomym „rozejmem energetycznym”, Ukraina zaatakowała cztery wielkie centra przetwarzania danych, obsługujące m.in. usługi finansowe.

Uderzenia były potężne, ale eksperci Naukowej i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowego Instytutu Badawczego (NASK) ostrzegają: „Nie jesteśmy w stanie kompleksowo ocenić, na ile ataki rzeczywiście wpłynęły na dostępność usług w Rosji”. Wszystko, co wiemy, wiemy z rosyjskiego przekazu. Ale ten opowiedział nam bardzo dużo, nawet jeśli nie powiedział całej prawdy.