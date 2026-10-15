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Prawa autorskie: Fot. Kirill KUDRYAVTSEV / AFPFot. Kirill KUDRYAVT...
15 października 2026

Internet w Rosji oberwał od Ukraińców. Czy utrudni to życie trollom?

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Od czwartku 7 października Ukraińcy zniszczyli trzy z pięciu centrów przetwarzania danych firmy „rosyjskiego Google’a”, czyli firmy Yandex: w Sasowie, Kałudze i Włodzimierzu. Wczoraj, 14 października, uderzyli w wielkie centrum obliczeniowe Sbierbanku. Jakie mogą być skutki tych ataków?

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Zakazy Donalda Trumpa dla Ukrainy nie obejmują (na razie) ataków na rosyjski biznes cyfrowy. Kiedy Putin próbuje naprawić swoje rafinerie, objęte rzekomym „rozejmem energetycznym”, Ukraina zaatakowała cztery wielkie centra przetwarzania danych, obsługujące m.in. usługi finansowe.

Czy takie uderzenia mogą zmniejszyć zasięg działania rosyjskiej propagandy? Ograniczyć aktywność farm trolli?

Uderzenia były potężne, ale eksperci Naukowej i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowego Instytutu Badawczego (NASK) ostrzegają: „Nie jesteśmy w stanie kompleksowo ocenić, na ile ataki rzeczywiście wpłynęły na dostępność usług w Rosji”. Wszystko, co wiemy, wiemy z rosyjskiego przekazu. Ale ten opowiedział nam bardzo dużo, nawet jeśli nie powiedział całej prawdy.

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Na zdjęciu Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

Z wykształcenia historyczka. Od 1989 do 2011 r. reporterka sejmowa, a potem redaktorka w „Gazecie Wyborczej”, do grudnia 2015 r. - w administracji rządowej (w zespołach, które przygotowały nową ustawę o zbiórkach publicznych i zmieniły – na krótko – zasady konsultacji publicznych). Do lipca 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureatka Pióra Nadziei 2022, nagrody Amnesty International, i Lodołamacza 2024 (za teksty o prawach osób z niepełnosprawnościami)

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