Moskwa zachwycona: Trump przegrał w cykora z Putinem. Rozejm ma polegać na niszczeniu Ukrainy
Na nowy pomysł Trumpa, by Ukraina i Rosja zawarły rozejm energetyczny i nie ostrzeliwały sobie rafinerii, Rosja odpowiedziała, że załatwi sobie taki rozejm, niszcząc Ukrainę i jej zdolności do obrony. Kreml uważa teraz, że wedle Trumpa wojnę w Ukrainie można zakończyć tylko zmuszając Ukrainę do kapitulacji.
W niedziele Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się nie ostrzeliwać swoich rafinerii. „Z natychmiastowym skutkiem obowiązuje ENERGETYCZNE ZAWIESZENIE BRONI w wojnie między Rosją a Ukrainą. Obie strony się zgodziły. Nie wolno go łamać!” — napisał amerykański prezydent na swojej platformie społecznościowej Truth Social.
Napisał to dzień po ogłoszeniu „dealu” z Putinem na dostawy mikroskopijnych ilości rosyjskiego diesla w zamian za zniesienie sankcji na to paliwo. Obowiązywały one w USA od marca 2022 r.
Następnie Trump ogłosił, że Ukraina potrzebuje nowego prezydenta, takiego, który potrafi zawierać „deale”. I ogłosił porozumienie o rozejmie, które dla Ukrainy było całkowitym zaskoczeniem. „Nowością”, jak skomentował to prezydent Zełenski.
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