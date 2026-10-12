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Moskwa zachwycona: Trump przegrał w cykora z Putinem. Rozejm ma polegać na niszczeniu Ukrainy

Agnieszka Jędrzejczyk przeczytasz w 6 minut

Na nowy pomysł Trumpa, by Ukraina i Rosja zawarły rozejm energetyczny i nie ostrzeliwały sobie rafinerii, Rosja odpowiedziała, że załatwi sobie taki rozejm, niszcząc Ukrainę i jej zdolności do obrony. Kreml uważa teraz, że wedle Trumpa wojnę w Ukrainie można zakończyć tylko zmuszając Ukrainę do kapitulacji.

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