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Prawa autorskie: Fot. Alex WROBLEWSKI / AFPFot. Alex WROBLEWSKI...
12 października 2026

Moskwa zachwycona: Trump przegrał w cykora z Putinem. Rozejm ma polegać na niszczeniu Ukrainy

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Na nowy pomysł Trumpa, by Ukraina i Rosja zawarły rozejm energetyczny i nie ostrzeliwały sobie rafinerii, Rosja odpowiedziała, że załatwi sobie taki rozejm, niszcząc Ukrainę i jej zdolności do obrony. Kreml uważa teraz, że wedle Trumpa wojnę w Ukrainie można zakończyć tylko zmuszając Ukrainę do kapitulacji.

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W niedziele Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się nie ostrzeliwać swoich rafinerii. „Z natychmiastowym skutkiem obowiązuje ENERGETYCZNE ZAWIESZENIE BRONI w wojnie między Rosją a Ukrainą. Obie strony się zgodziły. Nie wolno go łamać!” — napisał amerykański prezydent na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Napisał to dzień po ogłoszeniu „dealu” z Putinem na dostawy mikroskopijnych ilości rosyjskiego diesla w zamian za zniesienie sankcji na to paliwo. Obowiązywały one w USA od marca 2022 r.

Następnie Trump ogłosił, że Ukraina potrzebuje nowego prezydenta, takiego, który potrafi zawierać „deale”. I ogłosił porozumienie o rozejmie, które dla Ukrainy było całkowitym zaskoczeniem. „Nowością”, jak skomentował to prezydent Zełenski.

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Na zdjęciu Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

Z wykształcenia historyczka. Od 1989 do 2011 r. reporterka sejmowa, a potem redaktorka w „Gazecie Wyborczej”, do grudnia 2015 r. - w administracji rządowej (w zespołach, które przygotowały nową ustawę o zbiórkach publicznych i zmieniły – na krótko – zasady konsultacji publicznych). Do lipca 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureatka Pióra Nadziei 2022, nagrody Amnesty International, i Lodołamacza 2024 (za teksty o prawach osób z niepełnosprawnościami)

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