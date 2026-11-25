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Zaloguj się, aby zapisać na później Podcast OKO.press Dodaj nas w Google Po ataku w Krakowie: Jak zapobiegać radykalizacji? Miłada Jędrysik Nie wygląda to tak, że po podejrzaną osobę podjeżdża furgonetka z antyterrorystami. Chodzi raczej o wizyty, rozmowy i współpracę psychologów, socjologów oraz specjalistów od radykalizacji. Tak zapobiegają terroryzmowi Niderlandy – ale czy da się ten model zastosować w Polsce? Dodaj nas w Google Wysłuchaj podcastu Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Il. OKO.press Il. OKO.press Prawa autorskie: Il. OKO.press Il. OKO.press

Brutalny zamach w Krakowie pokazał, że zagrożenie terrorystyczne nie musi przychodzić z zagranicy. Coraz większym wyzwaniem są młodzi ludzie radykalizujący się w internecie, często działający samotnie i poza strukturami organizacji terrorystycznych. Czy takim atakom można zapobiec? Jak rozpoznać niepokojące sygnały, zanim dojdzie do tragedii? I czego Polska może nauczyć się od Niderlandów, które od lat rozwijają system przeciwdziałania radykalizacji?

W podkaście Drugi rzut Oka rozmawiam z dr. Andrzejem Kozłowskim z Uniwersytetu Łódzkiego, ekspertem ds. bezpieczeństwa i terroryzmu, o roli szkół, rodziców, służb i platform internetowych. Zastanawiamy się, dlaczego ostrzeżenia ABW dotyczące radykalizacji młodzieży nie przełożyły się na widoczne działania prewencyjne i czy za przemocą młodych ludzi mogą stać rosyjskie wpływy.

Poniżej transkrypcja naszej rozmowy.

Miłada Jędrysik: Dzień dobry. Naszym gościem w „Drugim Rzucie Oka” jest dziś dr Andrzej Kozłowski z Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista od cyberbezpieczeństwa i walki z dezinformacją. Dzień dobry.

Andrzej Kozłowski: Dzień dobry.

Miłada Jędrysik: Będziemy rozmawiać o zapobieganiu radykalizacji i atakom terrorystycznym. Oczywiście w kontekście zamachu w Krakowie, który poruszył polską opinię publiczną. Zacznę od ogólnego pytania: kiedy dowiedział się pan o tym, co wydarzyło się w Krakowie, był pan bardziej zaskoczony czy raczej pomyślał: „I tak długo udawało nam się uniknąć czegoś takiego”?

Andrzej Kozłowski: Na pewno byłem zaskoczony. To dla Polski wydarzenie wyjątkowe. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich sytuacji. Z drugiej strony nie jesteśmy zieloną wyspą. Skoro podobne zagrożenia pojawiają się w innych państwach, należało liczyć się z tym, że mogą wystąpić także u nas.

Nie zaskoczył mnie natomiast możliwy profil sprawcy. W środowisku ekspertów zajmujących się terroryzmem od dawna mówiliśmy, że jeśli dojdzie w Polsce do takiego zamachu, jego sprawcą prawdopodobnie nie będzie dżihadysta. Bardziej prawdopodobna wydawała się osoba związana ze skrajną prawicą albo nurtem nihilistycznym. Radykalizm skrajnie lewicowy ocenialiśmy jako mniej prawdopodobny, bo sytuacja w Polsce wygląda pod tym względem inaczej.

Nie wszystkie wątki tej sprawy są jeszcze wyjaśnione. Nie chcę przesądzać, czy sprawca reprezentował skrajną prawicę, nurt nihilistyczny, czy być może oba te środowiska. Mógł też mieć skrajnie prawicowe poglądy, ale dokonać zamachu z motywacji niezwiązanych bezpośrednio z polityką, na przykład nihilistycznych.

Jest jeszcze za wcześnie na ostateczne rozstrzygnięcia. Samo wydarzenie mnie zaskoczyło, bo wcześniej nie dochodziło w Polsce do zamachów tego rodzaju zakończonych powodzeniem.

Nie zaskoczyło mnie natomiast to, kim okazał się sprawca.

Kiedy usłyszałem o ataku, obawiałem się również, że sprawca może okazać się Ukraińcem. Nie dlatego, że w jakikolwiek sposób umniejszałoby to tragedii, gdyby był Polakiem. Myślałem o możliwym wykorzystaniu takiej informacji do wzmacniania nastrojów antyukraińskich, które obserwujemy od 2022 roku. Zanim podano narodowość sprawcy, spodziewałem się wysypu spekulacji w sieci. Gdyby okazał się Ukraińcem, mogłoby to jeszcze bardziej zaostrzyć te nastroje.

Miłada Jędrysik: Zgadzam się, że nadal wiemy niewiele. Docierają do nas tylko fragmentaryczne informacje. Czy można jednak z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że za sprawcą nie stała żadna organizacja?

Interesuje mnie przede wszystkim, jak zapobiegać radykalizacji młodych ludzi, którzy mogą później dopuścić się takich czynów. Co można zrobić w przypadku osoby, którą badacze nazywają „samotnym aktorem”? Rozumiem, że z różnych powodów odchodzi się od określenia „samotny wilk”.

Jest pan współautorem książki naukowej, która ukazała się zaledwie kilka dni po zamachu — oczywiście przypadkiem. Nie sugeruję, że napisaliście ją panowie tak szybko. Pracował pan nad nią z czterema innymi badaczami z Polski. Publikację wydało po angielsku wydawnictwo Bloomsbury. Dotyczy ona przeciwdziałania terroryzmowi w Europie, a dokładniej polityk antyterrorystycznych Belgii, Francji, Królestwa Niderlandów i Hiszpanii. Pan analizował Belgię i Niderlandy.

To dwa różne przypadki. W Belgii 22 marca 2016 roku doszło do potężnego zamachu przeprowadzonego przez komórkę Państwa Islamskiego, która wcześniej organizowała również ataki we Francji. Zginęły 32 osoby, a ponad 300 zostało rannych. To był dla Belgii ogromny wstrząs. Wydarzenia pokazały też, jak trudno wykrywać osoby działające w środowiskach, w których terroryści mogą ukrywać swoją aktywność. Jak Belgia zareagowała na te zamachy? I co robiła wcześniej, skoro działania antyterrorystyczne prowadzono już przed 2016 rokiem? Szczególnie interesuje mnie prewencja.

Andrzej Kozłowski: Belgia absolutnie nie jest dobrym przykładem skutecznego zwalczania terroryzmu i zapobiegania radykalizacji. Wręcz przeciwnie. W pierwszej dekadzie XXI wieku wprowadzono tam tak zwany plan R, który miał przeciwdziałać radykalizacji. Kiedy po dziesięciu latach oceniono jego realizację, okazało się, że w praktyce wielu założeń nie wdrożono.

Po zamachach na lotnisku Zaventem i w brukselskim metrze powołano komisję, której zadaniem było zbadanie przyczyn tych wydarzeń. Dziękuję za wspomnienie naszej publikacji, bo właśnie na tym skupiliśmy się w książce: czy poszczególne państwa oceniają swoją politykę antyterrorystyczną, a jeśli tak, to według jakich kryteriów? Czy jest to proces ciągły, czy też — jak w Belgii — do poważnej oceny dochodzi dopiero po tragedii?

Belgijski problem wynika między innymi ze struktury politycznej państwa, podziału kompetencji między Flandrię, Walonię i Region Stołeczny Brukseli. To komplikuje współpracę policji i służb. Jeszcze przed zamachami w Belgii terroryści, którzy przeprowadzali ataki we Francji, wykorzystywali terytorium belgijskie jako zaplecze. Tamtejsze instytucje nie miały pełnego rozeznania, co się dzieje.

Z czasem plan R aktualizowano, wprowadzano także programy lokalne we Flandrii i Walonii. Trudno jednak analizować belgijski model jako spójny system. Trzeba również pamiętać, że w przeliczeniu na mieszkańca Belgia należała do państw, z których szczególnie wiele osób wyjechało, aby dołączyć do Państwa Islamskiego. Nasza analiza prowadzi więc do wniosku, że nie jest to wzór do naśladowania, zwłaszcza w przeciwdziałaniu radykalizacji. Znacznie lepszym przykładem są Niderlandy.

Miłada Jędrysik: Zanim przejdziemy do Niderlandów, chcę jeszcze zapytać o jedną rzecz. W jakim stopniu brak kolejnych zamachów w Belgii wynika z działań władz, a w jakim z tego, że w ciągu ostatniej dekady Państwo Islamskie straciło swoje dawne możliwości i nie organizuje już ataków na taką skalę?

Andrzej Kozłowski: Nie do końca można tak powiedzieć. Zarówno Belgia, jak i Niderlandy w swoich okresowych ocenach zagrożenia nadal wskazują dżihadyzm jako poważne, a często największe zagrożenie terrorystyczne. Poziomy alertu pozostają wysokie, choć nie najwyższe. Wpływa na to sytuacja międzynarodowa, w tym atak na Iran i wydarzenia na Bliskim Wschodzie związane z działaniami Izraela w Strefie Gazy.

Państwo Islamskie nie istnieje już w takiej formie jak dawniej i prawdopodobnie nie ma możliwości przeprowadzania równie spektakularnych, skoordynowanych zamachów. To nie znaczy jednak, że zagrożenie zniknęło. Wystarczy, że pojawi się samotny aktor, którego nie uda się wykryć. Nie da się przecież śledzić wszystkich. Żaden system nie jest szczelny w stu procentach.

Miłada Jędrysik: Rzeczywiście w ostatnich latach widzieliśmy przykłady ataków przeprowadzanych przez osoby inspirowane Państwem Islamskim, między innymi w Niemczech, podczas jarmarków bożonarodzeniowych.

Przejdźmy zatem do Niderlandów. To państwo bardziej spójne pod względem zarządzania. W ostatnich dekadach nie doświadczyło takich wielkich, zorganizowanych zamachów jak Belgia, ale miało do czynienia z atakami pojedynczych sprawców na osoby publiczne.

W 2002 roku zamordowano Pima Fortuyna, prawicowego polityka krytycznego wobec imigracji. Sprawcą był człowiek sprzeciwiający się jego poglądom, którego światopogląd można określić jako lewicowy. Dwa lata później zginął reżyser Theo van Gogh, krytyk islamu. Zamordował go zradykalizowany mężczyzna pochodzenia marokańskiego.

Andrzej Kozłowski: Tak, związany z grupą Hofstad, którą później rozbito. Dobrze, że pani wspomniała o obu morderstwach. Stały się one impulsem do zmian w niderlandzkim podejściu do zwalczania terroryzmu i radykalizacji.

Wprowadzono zmiany prawne i powołano odpowiednie struktury odpowiedzialne za walkę z terroryzmem. Co ciekawe, jeszcze przed tymi wydarzeniami szef niderlandzkiego wywiadu cywilnego podkreślał, że lepiej zapobiegać niż reagować po fakcie. Wskazywał, że przeciwdziałanie terroryzmowi musi być kompleksowe i obejmować ludzi już na wczesnym etapie radykalizacji.

To było przeciwieństwo podejścia widocznego na przykład we Francji, gdzie skupiano się na zatrzymywaniu sprawców i osadzaniu ich w więzieniach. Osoby dopiero rozpoczynające proces radykalizacji trafiały tam nieraz do bardziej radykalnych osadzonych, w tym kaznodziejów głoszących nienawiść. W demokratycznym państwie prawa nie można więzić człowieka bezterminowo. Zdarzało się więc, że po wyjściu takie osoby były bardziej zradykalizowane niż wcześniej.

Niderlandy postawiły na dialog i utrzymywanie kontaktu z osobami zagrożonymi radykalizacją. Co ważne, pomysł ten wyszedł ze służb, a później został przyjęty także na szczeblu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Mówimy o początku XXI wieku, o okresie po 11 września. Zagrożenie dżihadystyczne stawało się wtedy coraz bardziej widoczne dla opinii publicznej i decydentów. Niderlandy zaczęły przeciwdziałać radykalizacji, zanim przerodziła się w przemoc terrorystyczną.

Po zabójstwach Fortuyna i van Gogha doszło do kolejnych reform. W 2007 roku niderlandzki parlament podjął dyskusję nad sposobem oceny polityki antyterrorystycznej. Doprowadziło to do opracowania kompleksowej strategii. Co szczególnie istotne, jej wdrażanie i późniejsze aktualizacje poprzedzano ocenami przeprowadzanymi przez niezależne ośrodki badawcze, między innymi uniwersytety i państwowe instytucje badawcze. Ewaluacja stała się stałym elementem systemu.

Strategia kładła duży nacisk na prewencję. Ważnym rozwiązaniem było tak zwane PCA — Person-Centered Approach, czyli podejście skoncentrowane na osobie. Wprowadzono je w 2007 roku. Wychodzi ono z założenia, że nie istnieje jeden model działania odpowiedni dla wszystkich. Każda osoba przechodząca proces radykalizacji jest inna, dlatego środki trzeba dostosowywać do jej sytuacji.

Wykrywanie takich osób wymaga bliskiej współpracy z władzami lokalnymi. W przypadku zagrożenia dżihadystycznego istotne było też budowanie relacji ze społecznościami muzułmańskimi i osobami cieszącymi się w nich autorytetem. Pomagały one zauważać niepokojące sygnały na wczesnym etapie.

Jeśli dotrzemy do takiej osoby odpowiednio wcześnie, możemy z nią rozmawiać i próbować odwieść ją od radykalnych poglądów, zainteresować czymś innym. Zdarzało się, że elementem prewencji była budowa siłowni, ośrodków kultury czy obiektów sportowych w dzielnicach uznawanych za szczególnie narażone na radykalizację. Niektórzy się z tego śmiali, ale takie działania miały określony cel.

Oczywiście mówimy o bogatym kraju, choć Niderlandczycy mają opinię oszczędnych. Na rzeczy uznane za ważne potrafili jednak znaleźć pieniądze. Podstawą pozostawały indywidualne podejście i współpraca na poziomie lokalnym.

W czterech największych miastach, gdzie mieszkają duże społeczności muzułmańskie — których zdecydowana większość nie ma oczywiście nic wspólnego z dżihadyzmem — rozwijano dodatkowe struktury współpracy. Angażowano imamów i inne osoby szanowane w swoich środowiskach, aby pomagały dostrzegać niepokojące zjawiska.

Nie wyglądało to tak, że po wskazaniu podejrzanej osoby podjeżdżała furgonetka z antyterrorystami, którzy ją zabierali. Chodziło raczej o wizyty, rozmowy i interdyscyplinarną współpracę psychologów, socjologów oraz specjalistów od radykalizacji i terroryzmu.

Ważnym elementem było też zapobieganie powrotowi do przemocy po odbyciu kary. W więzieniach osoby podejrzewane o związki z terroryzmem lub radykalizacją oddzielano od innych więźniów, by ograniczyć ryzyko radykalizowania kolejnych osadzonych. To rozwiązanie budziło krytykę: zwracano uwagę, że izolowanie takich osób razem może wzmacniać ich wzajemne więzi.

Po opuszczeniu więzienia byli osadzeni przez pewien czas pozostawali pod obserwacją. Z tego, co pamiętam, niekiedy do jednej osoby przydzielano nawet dwóch pracowników, którzy sprawdzali, czy nie wraca na ścieżkę radykalizacji.

Jeśli pojawiało się takie zagrożenie, państwo oferowało pomoc. Nie przyjmowano zasady: „Odsiedział wyrok, teraz nie interesuje nas jego los”.

Gdy po pewnym czasie oceniano, że ryzyko minęło, monitoring kończono.

Chcę pokazać, że jest to całościowy system, od początku do końca poddawany ocenie przez instytucje zewnętrzne. Czytałem te dokumenty. W jednej strategii wskazywano błędy i obszary wymagające poprawy, a w kolejnej rzeczywiście wprowadzano odpowiednie zmiany.

W naszej książce i we własnym artykule stawiam tezę, że model okazał się skuteczny. Niderlandy graniczą z Belgią, Niemcami i Francją, czyli państwami, które doświadczyły poważnych zamachów. Same są krajem wielokulturowym, z liczną społecznością muzułmańską, w tym osobami pochodzenia marokańskiego. Udało im się uniknąć wielu ataków o takiej skali, choć doszło do poważnych incydentów, między innymi w Utrechcie i na dworcu w Amsterdamie.

Po ataku w Utrechcie przeprowadzono ocenę działań instytucji państwowych. Ustalono, że reakcja policji, służb i komunikacja z opinią publiczną przebiegły zasadniczo tak, jak powinny. Samemu zamachowi nie udało się zapobiec, bo nigdy nie da się wykryć wszystkich sprawców, ale odpowiedź instytucji oceniono bardzo wysoko.

Niderlandy prowadziły też kampanie edukacyjne. Już po 11 września tłumaczono społeczeństwu, czym są przemoc polityczna, terroryzm i radykalizacja. To ważne, bo terroryzm żywi się strachem. Edukacja może go ograniczać.

Trzeba jednak podkreślić słabość tej analogii. Cały czas mówimy przede wszystkim o terroryzmie dżihadystycznym. Niderlandzkie coroczne oceny zagrożeń, opracowywane przez NCTV, nadal uznają go za najpoważniejsze zagrożenie, a poziom alertu utrzymuje się wysoko. Wskazuje się również na skrajną prawicę i skrajną lewicę, a także na niektóre radykalne środowiska ekologiczne czy grupy obrońców praw zwierząt.

Jednocześnie ocenia się, że przemoc ze strony skrajnej lewicy częściej przyjmuje postać wandalizmu podczas protestów. W przypadku skrajnej prawicy zwraca się uwagę zwłaszcza na normalizowanie radykalnych poglądów w internecie, szczególnie w związku z migracją. W Polsce część prawicy jest również otwarcie homofobiczna, podczas gdy niderlandzka prawica ma pod tym względem inną historię. Wspomniany Pim Fortuyn był przecież otwarcie homoseksualnym politykiem.

Dyskurs dotyczący migracji jest w Niderlandach inny niż w Polsce, choć zaostrzanie stanowiska w tej sprawie obserwujemy właściwie w całej Europie Zachodniej. Zresztą Niderlandy, pomimo opinii kraju otwartego, w praktyce nie zawsze były tak przyjazne migrantom. Wjazd do kraju i pozostanie w nim na dłużej nie zawsze były proste.

Miłada Jędrysik: Jak zatem przenieść doświadczenia innych krajów, zwłaszcza te udane, na polski grunt? Polska scena polityczna i społeczeństwo są bardzo spolaryzowane. Kiedy jedna strona mówi, że białe jest białe, druga potrafi powiedzieć, że jest czarne. Obserwujemy także normalizację radykalnych poglądów. Myślę tu zwłaszcza o antysemickim i prorosyjskim przekazie Konfederacji Korony Polskiej.

Jak w takich warunkach prowadzić prewencję na najniższym szczeblu? Co powinno się wydarzyć, gdy ktoś zauważy niepokojące zachowanie w szkole albo na siłowni? Słuchając pana i porównując społeczeństwa polskie i niderlandzkie, jestem dość sceptyczna.

Andrzej Kozłowski: Zacznijmy od tego, że Niderlandy budowały swój system głównie z myślą o przeciwdziałaniu dżihadyzmowi. Ułatwiało to współpracę z konkretnymi społecznościami, bo część osób stanowiących zagrożenie była z nimi związana. Przy radykalizmie skrajnie prawicowym, lewicowym czy nihilistycznym sytuacja jest inna. Ludzie podzielający takie poglądy nie muszą mieszkać w jednym miejscu ani należeć do jednej wyraźnie określonej społeczności. Mogą skupiać się w internecie, a jednocześnie być rozproszeni po całej Polsce.

Dlatego nie przenosiłbym niderlandzkich rozwiązań jeden do jednego. Polska jest znacznie większym państwem i mierzy się z innymi zagrożeniami. Niderlandzkie służby zauważają zagrożenie ze strony skrajnej prawicy, ale prawdopodobieństwo zamachów z jej strony oceniają stosunkowo nisko, przynajmniej w dokumentach publicznych.

Postawiłbym przede wszystkim na szeroko zakrojoną edukację.

W szkołach trzeba uczyć, jak zachować się podczas ataku nożownika czy sprawcy posługującego się bronią palną. Moi koledzy z wydziału prowadzili takie szkolenia. Zainteresowanie było jednak niewielkie, dopóki nie wydarzył się poważny incydent. Szkoły obawiały się też kontrowersji i nie chciały przyciągać uwagi mediów. Teraz prawdopodobnie to się zmieni.

Potrzebne są również szkolenia dotyczące rozpoznawania sygnałów radykalizacji. Przede wszystkim dla nauczycieli i innych osób pracujących z młodzieżą. Rodziców nie zmusimy do uczestnictwa, ale powinni mieć możliwość skorzystania z takich zajęć. Muszą wiedzieć, na jakie zachowania zwracać uwagę.

Kolejnym elementem jest monitorowanie internetu i platform społecznościowych.

Miłada Jędrysik: Ale to już się dzieje, prawda?

Andrzej Kozłowski: Tak, tylko często bez odpowiedniej współpracy z samymi platformami. Ja nazywam je czasem „antyspołecznościowymi”. Co nam da monitorowanie niebezpiecznych treści, jeśli platformy odmawiają ich usuwania, bo zarabiają na ich rozpowszechnianiu? Potrzebne są narzędzia pozwalające pociągać je do odpowiedzialności.

Dlatego ważny jest unijny akt o usługach cyfrowych, czyli DSA. Nie dotyczy on wyłącznie dezinformacji. Reguluje także odpowiedzialność za nielegalne treści związane z przemocą, mową nienawiści czy wykorzystywaniem seksualnym dzieci oraz procedury ich zgłaszania i usuwania. Przewiduje również możliwość karania platform za naruszanie obowiązków.

Proszę spojrzeć na przypadek Rafała Brzoski, jednego z najbardziej rozpoznawalnych i zamożnych przedsiębiorców w Polsce. Nawet on ma problem z doprowadzeniem do usunięcia z Facebooka oszukańczych reklam wykorzystujących jego wizerunek, między innymi sugerujących, że został aresztowany. Opowiadał, że wpływa to również na jego dzieci. Jako ojciec go rozumiem. Niektórzy krytykowali ostrość jego reakcji, ale moim zdaniem była ona adekwatna.

Powinniśmy też pytać polityków, dlaczego do swoich rad zapraszają osoby związane zawodowo z platformami, wobec których pojawiają się tak poważne zarzuty. Uważam, że działalność tych firm, ich zaniedbania i zarabianie na nieuczciwych treściach mogą szkodzić polskiemu społeczeństwu. Dziennikarze powinni o to pytać. Jedną z funkcji mediów w demokracji jest wywieranie presji na rządzących, aby podejmowali działania, których inaczej mogliby unikać.

Miłada Jędrysik: Mogę tylko powiedzieć, że w OKO.press staramy się to robić.

Andrzej Kozłowski: Wiem i to doceniam. Chodzi mi o to, że bez presji społecznej trudno będzie ruszyć dalej.

Osobną kwestią są TikTok i środowiska nihilistyczne, ale też platformy kojarzone z grami. Nie chcę demonizować samych gier komputerowych. Sam jestem graczem i lubię tę formę rozrywki. Powinniśmy natomiast przyglądać się temu, co dzieje się na Discordzie czy Steamie. Steam kojarzy się przede wszystkim ze sklepem z grami, ale działały tam również fora, na których pojawiały się treści neonazistowskie i inne materiały ekstremistyczne, czasem niemoderowane.

Znaczenie może mieć także symulowanie zachowań i ataków, które później ktoś próbowałby przenieść do rzeczywistości. Wracamy tu do roli rodziców. Powinni interesować się tym, co robi dziecko, i umieć rozpoznawać niepokojące sygnały. Sam grałem w brutalne gry, ale nie sprawiło to, że chciałem kogokolwiek skrzywdzić. Rodzice nauczyli mnie odróżniać dobro od zła oraz świat wirtualny od rzeczywistego.

Wciąż zbyt mało wiemy o tym, jak funkcjonują niektóre środowiska internetowe. Nie możemy jednak proponować anachronicznych rozwiązań w rodzaju „zablokujmy Minecrafta” czy „wycofajmy GTA ze sklepów”. Takie zakazy łatwo obejść. Trzeba zrozumieć działanie platform, nauczyć się monitorować szkodliwe treści i reagować na nie. Jednocześnie nie wolno zapominać o obserwowaniu zachowań młodych ludzi poza internetem, choćby w szkole.

Miłada Jędrysik: Chcę wspomnieć o informacji podanej przez Wirtualną Polskę, której — według mojej wiedzy — oficjalnie jeszcze nie potwierdzono. Mówiła ona o tym, że sprawca zamachu w Krakowie grał z innymi osobami w grę pozwalającą tworzyć własne scenariusze i symulować zamachy terrorystyczne. Nie podano nazwy tej gry. Czy służby mogą takie zachowania wykrywać i monitorować?

Andrzej Kozłowski: To bardzo trudne. Gracze mogą stworzyć prywatny serwer i zaprosić na niego tylko kilku znajomych. Wtedy rozpoznanie tego, co się tam dzieje, staje się niemal niemożliwe. Być może warto zastanowić się nad rozwiązaniami technologicznymi reagującymi na określone słowa lub zachowania. Ale takie narzędzia rodzą ogromne trudności. Nie możemy przecież zakazać wszystkich strzelanek ani traktować każdego gracza jako potencjalnego sprawcy przemocy. Musimy raczej lepiej rozumieć te nowe przestrzenie, w których także może dochodzić do radykalizacji.

Miłada Jędrysik: Na zakończenie chciałabym zapytać o zastanawiającą zbieżność wydarzeń. Najpierw mieliśmy falę ataków nożowników w szkołach, często bardzo młodych osób. O ich motywacjach niewiele jeszcze wiemy. Potem doszło do brutalnego zamachu w Krakowie.

W tym samym czasie stale słyszymy ostrzeżenia, że Rosja na różne sposoby próbuje destabilizować państwa Zachodu, w tym Polskę. Tymczasem w kontekście ataków w szkołach i zamachu w Krakowie właściwie przestano mówić o możliwej rosyjskiej inspiracji. Czy pańskim zdaniem można ją całkowicie wykluczyć?

Andrzej Kozłowski: Nie można tego całkowicie wykluczyć. Domyślam się, że część wątków nadal jest badana. Nie chciałbym jednak sprowadzać wszystkiego do Rosji i budować mitu wszechpotężnego rosyjskiego wywiadu, który stoi za każdym niepokojącym wydarzeniem. Nawet gdyby Rosja nie istniała, mielibyśmy problemy społeczne, które mogły doprowadzić do tych ataków.

Rosja oczywiście może próbować je wykorzystać. Widzimy, że do działań sabotażowych na terenie Polski wykorzystuje także obywateli Ukrainy czy Białorusi. Nie znaczy to jednak, że każdy problem bezpieczeństwa jest wyłącznie jej dziełem. Kiedyś wszystko tłumaczono terroryzmem, dziś niemal wszystko próbuje się tłumaczyć Rosją.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że Rosja od lat stara się oddziaływać na skrajne środowiska polityczne, zarówno prawicowe, jak i lewicowe, dziś szczególnie na skrajną prawicę. Jestem przekonany, że w tych środowiskach istnieją różnego rodzaju rosyjskie wpływy. Nie wiemy jednak, czy miały one bezpośredni albo pośredni wpływ na sprawcę zamachu. Chcę podkreślić: nie możemy sprowadzać całego problemu do Rosji.

Jest jeszcze jedna sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Jak działamy jako państwo? ABW w swoim raporcie ostrzegała przed radykalizacją młodych ludzi i rosnącą skłonnością do przemocy. Należałoby zapytać Ministerstwo Edukacji Narodowej: co zrobiono z tą wiedzą? Jakie podjęto działania edukacyjne i prewencyjne, żeby zapobiec podobnemu scenariuszowi? O ile dobrze pamiętam, od publikacji raportu minęło już kilka miesięcy. To pytanie powinno paść publicznie.

Ważna jest również odpowiedzialność mediów. Użyję mocnego określenia mojego nieżyjącego kolegi: „medialne bezhołowie”.

Mam tu na myśli przede wszystkim Telewizję Republika. Celem gróźb dotyczących rzekomego „krwawego piątku” było zastraszenie społeczeństwa, doprowadzenie do sytuacji, w której rodzice bali się wysłać dzieci do szkół. Tymczasem w przekazie Republiki pojawiały się ostrzeżenia, by nie posyłać dzieci na lekcje. Moim zdaniem w ten sposób wzmacniano efekt, na którym zależało autorom gróźb.

Mam też zastrzeżenia do relacjonowania zamachu w Krakowie. Policja oczywiście powinna informować opinię publiczną, także za pośrednictwem kamer telewizyjnych. Ale w tym przypadku — w mojej ocenie — rywalizacja polityczna i chęć uderzenia w rząd wpływały na sposób prowadzenia relacji. Inne media również nie są wolne od błędów, lecz ten przypadek był szczególnie jaskrawy. Do tego doprowadziła polaryzacja.

Podsumowując, nie wykluczam rosyjskiego wpływu ani prób instrumentalnego wykorzystywania młodych ludzi. Nie sprowadzałbym jednak wszystkich zagrożeń dla bezpieczeństwa do działań Rosji. To znacznie bardziej złożony problem.

Miłada Jędrysik: Dziękuję za pytanie skierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Trzeba je zadać i mam nadzieję, że zrobimy to w OKO.press. Naszym gościem był dr Andrzej Kozłowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję za rozmowę.

Andrzej Kozłowski: Bardzo dziękuję.