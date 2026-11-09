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Prawa autorskie: Fot. Wojtek RADWANSKI / AFPFot. Wojtek RADWANSK...
09 listopada 2026

Polak się zbroi. Ponad milion sztuk broni w rękach cywilów

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W ostatnich latach wyraźnie zmienia się kultura związana z posiadaniem broni w Polsce. Choć na tle innych europejskich krajów wciąż jesteśmy „rozbrojeni”, to liczba pozwoleń wydawanych w celach kolekcjonerskich i sportowych wystrzeliła do góry. Po akcie terroru z użyciem legalnej broni w Krakowie wszyscy zastanawiają się, na ile system jest bezpieczny.

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O dostępie do broni w Polsce można usłyszeć dwie skrajne opinie: według niektórych przepisy są zbyt liberalne, dla drugich nadmiernie restrykcyjne. Po tragicznych wydarzeniach, do których doszło w miniony weekend w Krakowie, przeważają komentarze, że skoro zamachowiec przeprowadził akt terroru z udziałem legalnej broni, to znaczy, że coś musi być głęboko nie tak z systemem przyznawania pozwoleń lub psychologiczną weryfikacją kandydatów.

Zaostrzenie przepisów zapowiedziała już m.in. wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, stwierdzając, że szczególne wątpliwości budzi fakt, że napastnik, w momencie zamachu, posiadał przy sobie aż cztery rodzaje broni, w tym dwa karabiny Ar-15. Jak tłumaczyła ministra, należy zastanowić się „czy dostęp do takiej liczby egzemplarzy i różnych rodzajów broni powinien być możliwy w przypadku osób deklarujących wykorzystywanie jej do celów sportowych”. Także wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek dodał, że tragedia w Krakowie będzie ”impulsem do przeglądu wszystkich procedur".

Przypomnijmy, że Michał Oksiński był członkiem Klubu Sportowego „Świt” w Starachowicach. Na treningi strzeleckie przychodził ze swoim ojcem. Jak ujawniła 9 listopada prokuratura, pozwolenie na broń uzyskał zaledwie pół roku przed atakiem. A badania psychologiczne przeszedł pozytywnie w marcu 2026 roku.

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Bezpieczeństwo

Policja i służby

atak w Krakowie

dostęp do broni

Na zdjęciu Anton Ambroziak
Anton Ambroziak

Rocznik ‘92. Dziennikarz i reporter. Uhonorowany nagrodami: Amnesty International „Pióro Nadziei” (2018), Kampanii Przeciw Homofobii “Korony Równości” (2019). W OKO.press pisze o migracjach, społeczności LGBT+, edukacji, polityce mieszkaniowej i nierównościach. Członek n-ost - międzynarodowej sieci dziennikarzy dokumentujących sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej.

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