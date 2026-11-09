Prawa autorskie: Fot. Wojtek RADWANSKI / AFP Fot. Wojtek RADWANSK... Prawa autorskie: Fot. Wojtek RADWANSKI / AFP Fot. Wojtek RADWANSK...

Zaloguj się, aby zapisać na później 09 listopada 2026 Dodaj nas w Google Polak się zbroi. Ponad milion sztuk broni w rękach cywilów Anton Ambroziak przeczytasz w 6 minut W ostatnich latach wyraźnie zmienia się kultura związana z posiadaniem broni w Polsce. Choć na tle innych europejskich krajów wciąż jesteśmy „rozbrojeni”, to liczba pozwoleń wydawanych w celach kolekcjonerskich i sportowych wystrzeliła do góry. Po akcie terroru z użyciem legalnej broni w Krakowie wszyscy zastanawiają się, na ile system jest bezpieczny. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Wojtek RADWANSKI / AFP Fot. Wojtek RADWANSK... Prawa autorskie: Fot. Wojtek RADWANSKI / AFP Fot. Wojtek RADWANSK...

O dostępie do broni w Polsce można usłyszeć dwie skrajne opinie: według niektórych przepisy są zbyt liberalne, dla drugich nadmiernie restrykcyjne. Po tragicznych wydarzeniach, do których doszło w miniony weekend w Krakowie, przeważają komentarze, że skoro zamachowiec przeprowadził akt terroru z udziałem legalnej broni, to znaczy, że coś musi być głęboko nie tak z systemem przyznawania pozwoleń lub psychologiczną weryfikacją kandydatów.

Zaostrzenie przepisów zapowiedziała już m.in. wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, stwierdzając, że szczególne wątpliwości budzi fakt, że napastnik, w momencie zamachu, posiadał przy sobie aż cztery rodzaje broni, w tym dwa karabiny Ar-15. Jak tłumaczyła ministra, należy zastanowić się „czy dostęp do takiej liczby egzemplarzy i różnych rodzajów broni powinien być możliwy w przypadku osób deklarujących wykorzystywanie jej do celów sportowych”. Także wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek dodał, że tragedia w Krakowie będzie ”impulsem do przeglądu wszystkich procedur".