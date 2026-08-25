Prawa autorskie: Fot. Henry Nicholls / POOL / AFP Fot. Henry Nicholls ... Prawa autorskie: Fot. Henry Nicholls / POOL / AFP Fot. Henry Nicholls ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 25 sierpnia 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Putin wierzy, że złamie Ukrainę. Zaczyna się bać kolejek po benzynę [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE] W Rosji pogłębia się kryzys paliwowy. Korea Północna rozmieszcza kontyngent wojskowy w obwodzie kurskim. Jewhenij Chmara nowym ministrem obrony. Zacięte walki na kierunku słowiańsko-kramatorskim. Cotygodniowa analiza SYTUACJI NA FRONCIE płk. Piotra Lewandowskiego. Piotr Lewandowski Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 6 minut Skomentuj

W minionym tygodniu Rosjanie nadal koncentrowali wysiłek kampanii letniej w rejonie Donbasu. Celem ofensywy jest zdobycie Kramatorska i Słowiańska. Wojska ukraińskie odpierają około 240 ataków na dobę. Zdecydowana ich większość przypada na cztery odcinki frontu:

od południowego zachodu na Dobropole,

szerokim frontem od południa na Drużkiwkę,

z południowego wschodu z kierunku siewierskiego

oraz ze wschodu na Łymań.

Ponadto agresor kontynuuje próby przełamania ukraińskiej obrony na Zaporożu w rejonie Orechowe i linii fortyfikacji na zachód od Hulajpola oraz w obwodzie charkowskim.

Największe postępy w ostatnich dniach Rosjanie odnotowali na południowy zachód od Kostiantyniwki w rejonie wsi Torskie i Rajskie oraz na Zaporożu, gdzie przeniknęli miedzy wsiami Wozdwyżiwka i Werchnia Trersa.

Cotygodniowe analizy sytuacji na froncie pióra płk. Piotra Lewandowskiego znajdą Państwo pod linkiem Sytuacja na froncie.

Rosyjskie ataki powietrzne:

Od 11 sierpnia Siły Powietrzne Ukrainy zaprzestały codziennego podawania liczby wystrzelonych przez Rosjan pocisków balistycznych. Wg rzecznika informacje te będą podawane w podsumowaniach miesięcznych.

W minionym tygodniu rosyjskie ataki pod względem liczby użytych środków napadu powietrznego były mniej zmasowane. Charakteryzowały się jednak stosunkową wysoką skutecznością ze względu na użycie pocisków balistycznych oraz dronów z napędem odrzutowym.

Od 18 do 24 sierpnia Rosjanie użyli ponad 850 bezzałogowców typu Gerań, Parodia i amunicji krążącej Banderol. A trakże kilkudziesięciu pocisków manewrujących oraz balistycznych. Potwierdzono zniszczenia w obwodach czernihowskim, charkowskim, chersońskim, kijowskim, mikołajowskim, zaporoskim, żytomierskim, połtawskim i odeskim

Do największego ataku doszło w nocy z 19 na 20 sierpnia. Nalot trwał prawie 9 godzin. Nad ukraińskie miasta nadleciało 36 pocisków manewrujących Ch-101/Iskander K/Ch-59, 8 pocisków manewrujących Kalibr oraz amunicja krążąca Banderol. Brak informacji o rakietach balistycznych. Celem była nie tylko infrastruktura przemysłowa, ale również magazyny i centra logistyczne należące do sieci handlowych.

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Ukraińskie ataki powietrzne:

18 sierpnia zaatakowane zostało centrum rafinacji ropy naftowej w Ufie w Republice Baszkirii. Tego samego dnia doszło do ataków na co najmniej pięć statków przewożących zboże w pobliżu portów w Noworosyjsku i Tuapse.

19 sierpnia w wyniku trafienia dronami doszło do pożarów terminala naftowego Tamanneftegaz w miejscowości Wolna w Kraju Krasnodarskim oraz w rafinerii ropy naftowej TANEKO w Niżniekamsku w Republice Tatarstanu.

21 sierpnia doszło do ataków na lotnisko w obwodzie astrachańskim, gdzie zniszczeniu uległ samolot Su-34, miejsce składowania i startu dronów w Primorsko-Achtarsku w Kraju Krasnodarskim oraz dużą rafinerię ropy naftowej Łukoil w Permie w Kraju Permskim

22 sierpnia siły ukraińskie zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Nowokujbyszewsku w obwodzie samarskim oraz centrum magazynowo – logistyczne należące do Ozon, drugiej co do wielkości po WildBerries internetowej platformy handlu detalicznego. Następnego dnia uderzenia dronów wznieciły pożar w kolejnym centrum dystrybucyjnym Ozonu w Orenburgu.

Sytuacja ogólna – poziom strategiczny

Na terenie całej Rosji pogłębiają się niedobory benzyny. Tylko około 28 procent stacji benzynowych jest w stanie zapewnić bieżące potrzeby cywilnych klientów. Dwa tygodnie temu było to 41 procent.

Nie ma jednak doniesień, by problemy z paliwem dotknęły Siły Zbrojne Federacji. Prawdopodobnie trafiają tam dostawy przekierowane z rynku komercyjnego.

Kreml obawia się nasilenia niepokojów społecznych, o czym świadczy wzmocnienie patroli policyjnych funkcjonariuszami Rosgwardii w pobliżu stacji benzynowych. Stało się tak między innymi w obwodzie moskiewskim i na Krymie.

Nowy minister obrony Ukrainy

19 sierpnia ukraiński parlament zatwierdził nominacje Jewhenija Chmary na stanowisko ministra obrony. Opinie w tej sprawie są w Ukrainie skrajne.

Chmara dowodził elitarną jednostką ukraińskiego specnazu „Alfa” oraz pełnił obowiązki szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). W aktywnej służbie pozostaje od 2014 roku. Brał udział w walkach o Kijów w 2022 roku, bezpośrednio kierował operacją wyzwolenie Wyspy wężowej i operacją „Pajęczyna” podczas której zaatakowano dronami ukrytymi w kontenerach lotniska w głębi Rosji. Podległe mu jednostki sił bezzałogowych od 2022 roku zniszczyły rosyjski sprzęt wartości 5,5 miliarda dolarów.

Chmara deklaruje uproszczenie procedur zakupu systemów bezzałogowych poprzez likwidację biurokracji oraz intensyfikację ataków na rosyjską infrastrukturę krytyczna. Stąd jest postrzegany przez zwolenników jako właściwy kandydat na obecnym etapie wojny. Cieszy się poparciem administracji prezydenckiej i znacznej części środowisk wojskowych.

Przeciwnicy, głównie ze środowisk wspierających zdymisjonowanego ministra Fedorowa, wskazują, że nowy minister jako były wojskowy (Chmara zaledwie dzień przed nominacją zwolnił się z czynnej służby) będzie bezkrytycznie wykonywał polecenia płynące z gabinetu prezydenta.

Koreańczycy Kima na pomoc

Ukraiński wywiad wojskowy (GUR) poinformował o rozmieszczeniu w obwodzie kurskim nowego kontyngentu wojsk północnokoreańskich liczącego 8500 żołnierzy. W jego skład ma wchodzić 400-osobowa jednostka operatorów dronów wyposażona w bezzałogowce obserwacyjne i uderzeniowe.

Koncern zbrojeniowy MBDA prawdopodobnie odstępni Ukrainie dokumentację techniczną pozwalająca na opracowanie i wdrożenie do produkcji pocisku manewrującego powietrze – ziemia będącego odpowiednikiem francusko-brytyjskiego pocisku Storm Shadow/SCALP.

Podsumowanie sytuacji na froncie

Obejmuje stan sytuacji od wtorku 18 sierpnia do poniedziałku 24 sierpnia 2026 roku.

POŁUDNIE UKRAINY

Krym – Ukraiński sztab generalny poinformował o atakach na magazyny wojskowe w Nowosilskiem, zniszczeniu sześciu naziemnych stacji naprowadzających drony oraz samolotu su-24 M i sprzętu obsługi technicznej w bazie Saki.

Obwód zaporoski – walki nadal toczyły się na dotychczasowych o odcinkach frontu. W rejonie Stepnochirska Rosjanie podejmowali próby odzyskania inicjatywy, jednak ich ataki prowadzone ograniczonymi siłami nie doprowadziły do zmiany sytuacji. Ukraińcy nadal kontrolują większość miasta, ale ich zdolności zaczepne prawdopodobnie się wyczerpały. Zauważalnie większe siły rosyjskie dowództwo skierowało w rejon Orechowe, gdzie udało się przeniknąć ukraińską obronę i wedrzeć do miejscowości. Obecnie walki toczą się w południowej i centralnej części obszaru zabudowanego. Niejasna jest sytuacja sił ukraińskich w Małej Tokmaczce. Obrońcy obecnie są atakowani zarówno od południa jak i od południowego zachodu, po wdarciu się Rosjan do Orechowe. Opublikowane filmy pokazują ukraińskie drony atakujące rosyjskich żołnierzy w ruinach wioski.

Jak dotąd niepowodzeniem zakończyła się próby zdobycia ufortyfikowanych Werchniej Tersy i Wozdwyżiwki, ale Rosjanie wykorzystali skupienie obrońców na utrzymaniu kluczowych pozycji i przeniknęli między nimi na głębokość około 2-3 kilometrów. Ponadto Rosjanie twierdzą, że zyskali powodzenie na północny wschód od Hulajpola w rejonie Ternuwate, ale brak wiarygodnych materiałów filmowych nie pozwala na potwierdzenie tych informacji.

Obwód dnipropietrowski – odcinek frontu od Wysznewe do Iwaniwki, gdzie w minionych miesiącach wojska ukraińskie skutecznie atakowały, pozostał stabilny i nie doszło do zmiany w położeniu wojsk.

Prognoza: Rosyjskie taktyka przenikania przez ukraińskie pozycje w rejonie Orechowe oraz Wozdwyżiwki może w najbliższych dniach doprowadzić do przełamania ukraińskiej obrony, ale nie do jej całkowitego załamania.

DONBAS

Rosyjski Sztab Generalny nadal skupia wysiłek ofensywy na załamaniu ukraińskiej obrony na szerokim froncie w celu opanowania Słowiańska i Kramatoraka. Rosjanie dążą do przełamania równocześnie na kilku odcinkach frontu. Ciężkie walki toczą się na podejściach do Dobropilia. Agresor atakuje w rejonie Szewczenko, Bilickie i Nowe Szachowe – jak dotąd bez zauważalnego powodzenia.

Odmiennie wygląda sytuacja nieco dalej na północny wschód, gdzie wojska rosyjskie wykorzystują częściowe załamanie się ukraińskiej obrony pod wsią Torskie i dążą do poszerzenia włamania. Walki toczą się o Nowomykołaiwkę, Krasnyj Kut i Rajskie.

W rejonie Kostiantyniwki, pomimo zaangażowania przez Rosjan znacznych sił nie doszło do zmian w położeniu wojsk. Rosyjskie dowództwo nie jest w stanie skutecznie zabezpieczyć opanowanej Kostiantyniwki przed przenikaniem ukraińskich grup szturmowych i nadal dochodzi do walk w północnej części miasta. W związku z tym niemożliwe jest prowadzenie skutecznego natarcia na Oleksiewo – Drużkiwę, skąd prowadzi najkrótsza droga do Drużkiwki i dalej do Kramatorska. Rosjanie próbują zaradzić tej sytuacji i dążą do oskrzydlenia ukraińskiej pozycji od wschodu z rejonu Torskie oraz z Czasiw Jaru.

Również rosyjskie działania z kierunku południowo wschodniego i wschodniego na Słowiańsk nie doprowadziły do znaczących zmian.

Rosjanie prawdopodobnie uzyskali kontrolę na Raj Oleksandriwką, ale ukraińska obrona przebiegająca wzdłuż wsi Orichuwatka – Mykołaiwka – Starodubiwka pozostała stabilna.

Prognoza: Jeżeli Rosjanie na tym teatrze działań będą w stanie nadal uzupełniać straty osobowe może dojść do przełamania ukraińskiej obrony na kolejnych odcinkach frontu.

NA PÓŁNOC OD RZEKI DONIEC

Próba zdobycia Łymania zakończyła się niepowodzeniem. Ukraińcy nie tylko wyparli Rosjan z miasta, ale kontratakami z północy na odcinku Szandrychowe – Ridokub – Nowamychaliwka poprawili własne położenie. Obecnie Rosjanie konsolidują siły do wznowienia działań.

Walki na przyczółkach na wschodnim brzegu rzeki Oskoł i w rejonie Kupiańska nie doprowadziły do zmian w położeniu wojsk.

Prognoza: Działania rosyjskiej Grupy Armii Zachód walczącej z ukraińskim zgrupowaniem operacyjnym Chortyca nie doprowadzą w najbliższym czasie do rozstrzygnięć na poziomie operacyjnym. Rejonem skupienia rosyjskiego wysiłku będzie kierunek łymański.

KIERUNEK CHARKOWSKI I OBWÓD SUMSKI

Nie doszło do zmian w położeniu wojsk.

MAPA przebiegu działań wojennych w Ukrainie

O mapie: Mapa jest aktualizowana w rytmie odpowiadającym publikacji kolejnych analiz z cyklu SYTUACJA NA FRONCIE – za każdym razem przedstawia zatem ten względnie bieżący stan działań wojennych, nie zaś ten historyczny zgodny z datami publikacji poszczególnych odcinków. Dla wygody korzystania mapę warto rozwinąć – służy do tego przycisk w jej lewym dolnym rogu.

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