Rosja chce zamrozić Ukrainę. Czy Polska jest przygotowana na napływ nowych uchodźców?
– Jeśli nowi uchodźcy będą podlegać obowiązującym przepisom, to można od razu podstawiać autobusy przy granicy i przewozić ich przez Polskę dalej – mówi pracownica ośrodka zbiorowego zakwaterowania.
Piąty rok Rosja zniszczy ukraiński system energetyczny. W tym roku już 30 wrześni rozpoczęła zimową kampanię zmasowanych ataków – wcześniej niż w poprzednich latach.
Federacja Rosyjska chce, by w czasie mrozów największe ukraińskie miasta były odcięte od dostaw prądu, wody i ogrzewania, chce doprowadzić je do katastrofy humanitarnej i zmusić do kapitulacji.
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