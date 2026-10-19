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Prawa autorskie: Foto Jim WATSON / AFPFoto Jim WATSON / AF...
19 października 2026

Były ambasador USA w Polsce: „W administracji Trumpa są zwolennicy nowej Jałty” [WYWIAD]

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Daniel Fried: Działania administracji Trumpa wobec Moskwy są głupie i szkodliwe. Ale na Trumpa można i trzeba wpłynąć. Bo przegrana Rosji w Ukrainie leży w interesie USA, a myślenie, że Rosję da się przeciągnąć na stronę USA przeciwko Chinom to myślenie amatora lub nastolatka.

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Prezydent Donald Trump znów zaskoczył Ukrainę i Europę. W piątek 9 października ogłosił złagodzenie sankcji energetycznych wobec Rosji i porozumienie z Kremlem w sprawie zakupów rosyjskiego oleju napędowego. Dwa dni później jednostronnie ogłosił „rozejm energetyczny”, korzystny przede wszystkim dla Moskwy. Do tego doszły doniesienia o naciskach na Ukrainę – groźbach wstrzymania dostaw uzbrojenia i ograniczeniu współpracy wywiadowczej oraz wyłączeniach dostarczanego przez Amerykanów internetu wojskowego, kluczowego dla ukraińskiej obrony. W piątek 16 października Trump ogłosił, że wstrzymuje wejście w życie ustawy Lindsey'a Grahama o kolejnych sankcjach na Rosję. Ten ruch tłumaczył „interesem narodowym USA”.

Czy Trump próbuje porozumieć się z Putinem kosztem Ukrainy i bezpieczeństwa Europy? Czy w Waszyngtonie zwycięża myślenie o świecie podzielonym na strefy wpływów wielkich mocarstw? A może ostatnie decyzje prezydenta są przede wszystkim elementem krótkoterminowej gry politycznej i wciąż można go skłonić do zmiany kursu?

„To przerażające, że ktokolwiek poważny w amerykańskim rządzie mógłby rzeczywiście opowiadać się za strefami wpływów” – mówi w rozmowie z OKO.press Daniel Fried, były ambasador USA w Polsce.

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Paulina Pacuła

Dziennikarka działu politycznego OKO.press. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu nauk o polityce Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka amerykańskiego programu dla dziennikarzy Central Eastern Journalism Fellowship Program oraz laureatka nagrody im. Leopolda Ungera. Pisze o demokracji, sprawach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Publikowała m.in. w Tygodniku Powszechnym, portalu EUobserver, Business Insiderze i Gazecie Wyborczej.

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