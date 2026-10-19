Były ambasador USA w Polsce: „W administracji Trumpa są zwolennicy nowej Jałty” [WYWIAD]

Daniel Fried: Działania administracji Trumpa wobec Moskwy są głupie i szkodliwe. Ale na Trumpa można i trzeba wpłynąć. Bo przegrana Rosji w Ukrainie leży w interesie USA, a myślenie, że Rosję da się przeciągnąć na stronę USA przeciwko Chinom to myślenie amatora lub nastolatka.

Czy Trump próbuje porozumieć się z Putinem kosztem Ukrainy i bezpieczeństwa Europy? Czy w Waszyngtonie zwycięża myślenie o świecie podzielonym na strefy wpływów wielkich mocarstw? A może ostatnie decyzje prezydenta są przede wszystkim elementem krótkoterminowej gry politycznej i wciąż można go skłonić do zmiany kursu?