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Prawa autorskie: (FILES) (COMBO) This combination of pictures created on August 11, 2026 shows (L/R) US President Donald Trump in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on August 10, 2026 and in this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin in the Novosibirsk region on August 11, 2026. Seven US senators from both parties issued a statement on 11 October, 2026 questioning the legality of President Donald Trump's deal to allow Russian diesel exports despite a US ban in place since Moscow's invasion of Ukraine. Trump on October 9, 2026 announced an agreement with his Russian counterpart Vladimir Putin to release a massive quantity of diesel in exchange for temporarily easing US sanctions, a deal that drew swift backlash from Ukraine, the EU and several American lawmakers. (Photo by Jim WATSON and Kristina Solovyova / various sources / AFP)(FILES) (COMBO) This...
12 października 2026

Trump chce ratować rosyjską ropą republikańskie mandaty w Senacie

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Sankcje miały odbierać Kremlowi pieniądze na wojnę. Teraz Biały Dom otwiera mu rynek paliwowy, gdy amerykańscy kierowcy i rolnicy zaczynają wystawiać rachunek partii prezydenta. W Waszyngtonie znowu słychać pretensje do Ukrainy. Tym razem o to, że skutecznie uderza w gospodarkę swojego agresora.

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9 października Donald Trump ogłosił po rozmowie z Władimirem Putinem „porozumienie” dotyczące rosyjskiego oleju napędowego. Zapowiedział ponad 300 tys. ton od razu, następne 500 tys. ton w listopadzie, milion później i jeszcze kolejne trzy miliony, zależnie od stanu rosyjskich rafinerii. Obietnica dotyczy rosyjskich dostaw na rynek amerykański i światowy. Nie oznacza, że całość popłynie do Stanów Zjednoczonych ani że tankowce zdążą z całą operacją przed wyborami 3 listopada.

Za wpisem prezydenta poszedł konkretny dokument. Urząd kontroli aktywów zagranicznych Ministerstwa Skarbu, OFAC, wydał licencję nr 135, zezwalającą na objęte nią transakcje sprzedaży, dostawy, rozładunku i importu rosyjskiego diesla, także do USA, do 7 kwietnia 2027 roku. To konkretna furtka w sankcjach, nie ich całkowite zniesienie. Jej polityczna wymowa jest jednak czytelna: rosyjskie paliwo może znowu przynosić Rosji dochód za zgodą Waszyngtonu.

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Radosław Korzycki

Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu.

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