Trump chce ratować rosyjską ropą republikańskie mandaty w Senacie

Prawa autorskie: (FILES) (COMBO) This combination of pictures created on August 11, 2026 shows (L/R) US President Donald Trump in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on August 10, 2026 and in this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin in the Novosibirsk region on August 11, 2026. Seven US senators from both parties issued a statement on 11 October, 2026 questioning the legality of President Donald Trump's deal to allow Russian diesel exports despite a US ban in place since Moscow's invasion of Ukraine. Trump on October 9, 2026 announced an agreement with his Russian counterpart Vladimir Putin to release a massive quantity of diesel in exchange for temporarily easing US sanctions, a deal that drew swift backlash from Ukraine, the EU and several American lawmakers. (Photo by Jim WATSON and Kristina Solovyova / various sources / AFP) (FILES) (COMBO) This...