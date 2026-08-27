Tysiące stron z danymi w skanach-obrazkach. Sejm cyfryzuje się z oporami. Ale...

"Udostępnianie takiej opinii wyłącznie jako nieprzeszukiwalnego skanu oznacza, że dla części odbiorców dokument pozostaje on w praktyce niedostępny. Dotyczy to w szczególności osób korzystających z czytników ekranu, a więc osób z ograniczeniami wzroku, ale także wszystkich, którzy muszą analizować większą liczbę dokumentów w krótkim czasie.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ustanawia obowiązek zapewniania dostępności cyfrowej dokumentów publikowanych przez podmioty publiczne. Oficjalne wyjaśnienia rządowe wskazują wprost, że podmioty publiczne nie mają obowiązku publikowania skanów, a dokument będący wyłącznie obrazem jest niedostępny cyfrowo. Właściwym rozwiązaniem jest publikacja dokumentu w formacie tekstowym, ewentualnie wraz ze skanem jako dodatkowym odwzorowaniem oryginału.

Postulowana przez nas zmiana jest realizacją zasady równego dostępu do informacji publicznej.

Jawność, której nie można wykorzystać bez wzroku, bez żmudnego ręcznego analizowania albo bez specjalistycznych narzędzi OCR jest jawnością niepełną.

Program otwierania danych na lata 2021-2027 przyjęty uchwałą Rady Ministrów podkreśla potrzebę udostępniania danych w otwartych formatach przeznaczonych do odczytu maszynowego, interoperacyjności i ponownego wykorzystywania.

Te zasady powinny znajdować zastosowanie również do zasobów wytwarzanych przez Sejm.

W przeciwnym razie parlament pozostaje instytucją realnie odstającą od standardów, które administracja publiczna od lat próbuje wdrażać.

Wartość OSR dla debaty publicznej i jakości stanowionego prawa Reforma Regulaminu Sejmu z dnia 26 lipca 2024 r. wprowadziła obowiązek sporządzania dla poselskich projektów ustaw deklarowanych skutków regulacji oraz opinii Kancelarii Sejmu w sprawie oceny skutków regulacji.

Opinie BEOS tworzą profesjonalne służby sejmowe, dysponujące wiedzą prawną, ekonomiczną, społeczną i analityczną, której nie sposób łatwo odtworzyć poza instytucjami publicznymi. Ich znaczenie wykracza poza potrzeby bieżącej pracy Sejmu. Mogą one służyć m.in. obywatelom oceniającym projekty ustaw, organizacjom społecznym i branżowym, dziennikarzom, pracownikom naukowym i studentom, posłom i senatorom, urzędnikom i twórcom narzędzi wspierających uczestnictwo obywatelskie.

Wprowadzenie obowiązku dokonania niezależnej od projektodawców opinii w zakresie oceny skutków regulacji było ważnym krokiem w stronę bardziej odpowiedzialnego, przejrzystego i partycypacyjnego procesu legislacyjnego. Aby reforma mogła rzeczywiście działać, jej rezultaty muszą być dostępne w sposób umożliwiający ich zrozumienie, porównywanie i ponowne wykorzystanie".

Zgodnie z prawem o petycjach, petycja zostanie opublikowana w serwisie sejmowym. W chwili publikacji tekstu jeszcze jej tam nie było.

Petycja zawiera też postulat, by Sejm udostępnił API z systemu konsultacyjnego, a więc by umożliwił maszynowe pobieranie danych z postulatów i opinii obywateli.