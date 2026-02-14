Wykład z ideologii MAGA. Marco Rubio tłumaczy, dlaczego USA są tak „bezpardonowe” wobec Europy

Gdyby nie 1,5%, mogłoby nie być OKO.press
Marco Rubio dowodził, że w szaleństwie prezydenta Trumpa jest metoda. „Powodem dlaczego jesteśmy czasem tak bezpardonowi, jest to, że chcemy, by Europa była silna” – mówił w Monachium. Wyraźnie zaznacza: Europa powinna dać się prowadzić USA. Uderza też w zasady, na których oparta jest Unia
Owacje na stojąco, jeden wybuch śmiechu na wspomnienie o jakości amerykańskiego piwa i oddech ulgi – takie emocje towarzyszyły uczestnikom dorocznej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, podczas której w sobotę 14 lutego rano przemawiał amerykański sekretarz stanu Marco Rubio.
Po wystąpieniu amerykańskiego sekretarza na najważniejszej konferencji bezpieczeństwa w Europie, dyrektor wydarzenia, Wolfgang Ischinger, podziękował Rubio za „zapewnienie” o trwałości transatlantyckiego sojuszu.
Ale czy na pewno o tym było wystąpienie Marco Rubio w Monachium?
Rubio zaoferował Europejczykom inne wystąpienie niż wiceprezydent J.D. Vance rok wcześniej. Nie było agresywnego rugania Europy i grożenia wycofaniem wojsk z kontynentu. Wystąpienie Rubio to duża różnica jakościowa w porównaniu z tym, co w ciągu ostatniego roku o Europie mówił prezydent Donald Trump i co dało się wyczytać z amerykańskich dokumentów strategicznych – narodowej strategii bezpieczeństwa i narodowej strategii obrony.
Amerykański sekretarz stanu mówił częściowo to, co europejscy przywódcy chcieli usłyszeć: o znaczeniu historycznego sojuszu między Europą a USA, o tym, że losy USA i Europy są „na zawsze powiązane”, o tym, że USA chcą, by Europa była silna, bo jeśli słaby jest tak ważny sojusznik, to słabe są także USA.
„W czasach, gdy nagłówki gazet obwieszczają koniec ery transatlantyckiej, niech wszyscy wiedzą i mają świadomość, że nie jest to ani naszym celem, ani naszym pragnieniem. Dla nas, Amerykanów, naszym domem może być wprawdzie półkula zachodnia, ale zawsze będziemy dziećmi Europy” – mówił Rubio, a jego słowa zostały nagrodzone oklaskami.
Rubio tłumaczył, że sojusz z Europą jest dla USA ważny i właśnie dlatego amerykańska administracja czasem zachowuje się tak „bezpardonowo” i „natarczywie”, a prezydent Trump domaga się „powagi i wzajemności”.
„Powodem tego, moi drodzy, jest to, że bardzo nam zależy. Bardzo nam zależy na waszej i naszej przyszłości. A jeśli czasami się nie zgadzamy, to wynika to z naszego głębokiego poczucia troski o Europę, z którą jesteśmy związani nie tylko gospodarczo i militarnie, ale też duchowo i kulturowo. Chcemy, aby Europa była silna. Wierzymy, że Europa musi przetrwać” – mówił Rubio.
Ale pod pozorem koncyliacyjnych i odwołujących się do wspólnej historii twierdzeń, Rubio dał brutalny i bezpardonowy wykład z ideologii MAGA:
Zdaniem Marco Rubio Europa wciąż naiwnie wierzy w wolny handel i zamiast dumy ze swojego dziedzictwa, przeprasza za swoją przeszłość.
„Nie mamy zamiaru być uprzejmi (…) Chcemy tchnąć nową energię w nasz sojusz (…). Chcemy, by nasi sojusznicy byli silni, a nie słabi. Bo jeśli wy jesteście słabi, my jesteśmy słabi” – mówił Rubio.
Marco Rubio zaoferował zgromadzonym także diagnozę błędów, które jego zdaniem popełnił Zachód po drugiej wojnie światowej, i które, według jego oceny, popełnia nadal. Ta diagnoza to dość uproszczony wykład z krytyki liberalizmu — ideologia MAGA w wersji light.
Rubio powtarza tezy, które tzw. realiści stawiają od dekad:
„Popełniliśmy te błędy razem” – mówił Rubio i podkreślił: jesteśmy to winni naszym społeczeństwom, by odbudować potęgę Zachodu.
W tej krytyce Zachodu Rubio uderza wprost w podstawy Unii Europejskiej jako organizacji:
Słowem: Unii, która jest asertywnym partnerem, a nie gromadą małych państewek, które nie mogą mierzyć się z potęgą gospodarczą USA.
Tymczasem Marco Rubio proponuje Europie jedno: dać się poprowadzić USA do „odnowy Zachodu”, bo to prezydent Donald Trump ma wizję, jak Zachód odbudować. I choć USA są gotowe zrobić to same, to jednak „wolałyby” zrobić to razem z „przyjaciółmi w Europie”, bo Stany Zjednoczone i Europa są ze sobą powiązane: wspólną historią, kulturą, religią i tradycją – mówi Rubio.
Co powinniśmy zrobić, zdaniem Rubio?
Wymieniając jako przykład tej nowej skuteczności, interwencje militarne USA w Iranie, czy w Wenezueli, Rubio daje do zrozumienia, że użycie twardej siły powinno stać się znowu pełnoprawnym narzędziem realizacji interesów narodowych. Świat pięści wraca w pełnej okazałości.
„W idealnym świecie wszystkie te problemy i wiele innych zostałyby rozwiązane przez dyplomatów i pełne mocnych sformułowań rezolucje. Ale nie żyjemy w idealnym świecie. Nie możemy dalej pozwalać tym, którzy jawnie i otwarcie zagrażają naszym obywatelom i narażają na niebezpieczeństwo globalną stabilność, chronić się za abstrakcyjnymi zasadami prawa międzynarodowego, które sami rutynowo łamią. To jest droga, którą obrał prezydent Trump i Stany Zjednoczone. Zapraszamy Europę do przyłączenia się do nas na tej drodze” – mówił amerykański sekretarz stanu, uzasadniając niezgodne z zasadami prawa międzynarodowego użycie siły w Wenezueli i w Iranie.
Żeby w pełni zrozumieć intencję komunikacyjną amerykańskiego sekretarza stanu, warto też zwrócić uwagę na wydarzenia towarzyszące jego wizycie.
W piątek 13 lutego po przyjeździe do Niemiec Rubio odwołał w ostatniej chwili swój udział w spotkaniu z przywódcami politycznymi Niemiec, Francji, Polski oraz Komisji Europejskiej, powołując się na napięty harmonogram — poinformował „Financial Times”. Tematem spotkania miało być zakończenie wojny w Ukrainie.
Rubio spotkał się za to sam na sam z kanclerzem Niemiec, Friedrichem Merzem.
Jeśli dodać do tego fakt, że w swoim wystąpieniu ani razu nie wspomniał o Unii Europejskiej, zachowanie Rubio jest jasne: odmawianie spotkania w formacie, w którym bierze udział szefowa Komisji Europejskiej to kolejny przykład ignorowania Unii, zgodnie z ujawnionym przez amerykańskie media pod koniec zeszłego roku amerykańskim planem osłabiania UE.
Tę interpretację działań Rubio dodatkowo potwierdza fakt, że amerykański sekretarz stanu, po zakończeniu konferencji w Monachium, wybiera się z wizytą na Węgry i Słowację. Tam rządzą przyjaciele obozu MAGA — założyciele antyeuropejskiej grupy Patrioci dla Europy, Viktor Orbán i Robert Fico. To wyraźny sygnał wysyłany europejskiej opinii publicznej, o tym, kto może liczyć na poparcie Waszyngtonu.
W połączeniu z pełnym ambiwalencji komunikowaniem, a to raz, że Europa nie może już liczyć na wsparcie militarne i parasol bezpieczeństwa ze strony USA, a to, że sojusz z Europą jest wciąż dla USA ważny, europejski odbiorca może wyciągnąć prosty wniosek: jak będę głosował na eurosceptyków z obozu MAGA, to USA nie opuszczą Europy w potrzebie.
Dlatego dziwią owacje na stojąco, którymi europejscy przywódcy nagrodzili Rubio za miłe słowa o sojuszu z Europą. Chyba że to tylko dyplomacja. Bo przekaz Rubio wobec Europy jest jasny: macie grać tak, jak wam zagramy. W przeciwnym razie idziemy własną drogą.
Dziennikarka działu politycznego OKO.press. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu nauk o polityce Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka amerykańskiego programu dla dziennikarzy Central Eastern Journalism Fellowship Program oraz laureatka nagrody im. Leopolda Ungera. Pisze o demokracji, sprawach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Publikowała m.in. w Tygodniku Powszechnym, portalu EUobserver, Business Insiderze i Gazecie Wyborczej.
