Prawa autorskie: Foto NICOLAS TUCAT / AFP Foto NICOLAS TUCAT /... Prawa autorskie: Foto NICOLAS TUCAT / AFP Foto NICOLAS TUCAT /...

Zaloguj się, aby zapisać na później 12 listopada 2026 Dodaj nas w Google Dogonić USA i Chiny za wszelką cenę? Czyim kosztem odbywa się gra o konkurencyjność Europy Anna Wójcik przeczytasz w 11 minut Unia Europejska chce być bardziej konkurencyjna. Ale czy ceną będą słabsza ochrona konsumentów, praw człowieka i większa władza monopoli? Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Foto NICOLAS TUCAT / AFP Foto NICOLAS TUCAT /... Prawa autorskie: Foto NICOLAS TUCAT / AFP Foto NICOLAS TUCAT /...

Unia Europejska chce gospodarczo dogonić Stany Zjednoczone i Chiny. Komisja Europejska upraszcza przepisy dla firm, a politycy i przedsiębiorcy mówią o potrzebie budowania „europejskich czempionów”, w tym poprzez poluzowanie zasad łączenia przedsiębiorstw.

Czy jednak budowanie firm o większej skali powinno być celem samym w sobie? Czy nowa unijna polityka przemysłowa w wystarczającym stopniu uwzględnia perspektywę państw Europy Środkowo-Wschodniej? I czy rachunek za te reformy zapłacą konsumenci, zwłaszcza w mniejszych państwach Unii?