0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Foto NICOLAS TUCAT / AFPFoto NICOLAS TUCAT /...
12 listopada 2026

Dogonić USA i Chiny za wszelką cenę? Czyim kosztem odbywa się gra o konkurencyjność Europy

przeczytasz w 11 minut

Unia Europejska chce być bardziej konkurencyjna. Ale czy ceną będą słabsza ochrona konsumentów, praw człowieka i większa władza monopoli?

Dodaj nas w Google
Google News

Unia Europejska chce gospodarczo dogonić Stany Zjednoczone i Chiny. Komisja Europejska upraszcza przepisy dla firm, a politycy i przedsiębiorcy mówią o potrzebie budowania „europejskich czempionów”, w tym poprzez poluzowanie zasad łączenia przedsiębiorstw.

Czy jednak budowanie firm o większej skali powinno być celem samym w sobie? Czy nowa unijna polityka przemysłowa w wystarczającym stopniu uwzględnia perspektywę państw Europy Środkowo-Wschodniej? I czy rachunek za te reformy zapłacą konsumenci, zwłaszcza w mniejszych państwach Unii?

W podcaście „Drugi Rzut Oka” rozmawiamy o deregulacji w UE, pozycji amerykańskich gigantów technologicznych w Europie, i walce z monopolami. Gościem odcinka jest prof. Maciej Bernatt, kierownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Gospodarka

USA

Władza

Unia Europejska

Big Tech

Chiny

deregulacja

dyrektywa Omnibus

Mario Draghi

prawa człowieka

Węgry

Na zdjęciu Anna Wójcik
Anna Wójcik

Pisze o praworządności, demokracji, prawie praw człowieka. Prowadzi podcast OKO.press "Drugi rzut OKA na prawo". Współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i Rule of Law in Poland. Doktor nauk prawnych.

Komentarze

Nasze tematy

Afery

Bezpieczeństwo

Edukacja

Ekologia

Gospodarka

Historia

Kobiety

Kościół

Kultura

LGBT+

Media

Nacjonalizm

Nauka

NGO

Niepełnosprawność

Opozycja

Policja i służby

Polityka społeczna

Prawa człowieka

Prawa zwierząt

Propaganda

Protesty

Rosja

Sądownictwo

Świat

Uchodźcy i migranci

Ukraina

USA

Władza

Wybory

Zdrowie