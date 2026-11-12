Dogonić USA i Chiny za wszelką cenę? Czyim kosztem odbywa się gra o konkurencyjność Europy
Unia Europejska chce być bardziej konkurencyjna. Ale czy ceną będą słabsza ochrona konsumentów, praw człowieka i większa władza monopoli?
Unia Europejska chce gospodarczo dogonić Stany Zjednoczone i Chiny. Komisja Europejska upraszcza przepisy dla firm, a politycy i przedsiębiorcy mówią o potrzebie budowania „europejskich czempionów”, w tym poprzez poluzowanie zasad łączenia przedsiębiorstw.
Czy jednak budowanie firm o większej skali powinno być celem samym w sobie? Czy nowa unijna polityka przemysłowa w wystarczającym stopniu uwzględnia perspektywę państw Europy Środkowo-Wschodniej? I czy rachunek za te reformy zapłacą konsumenci, zwłaszcza w mniejszych państwach Unii?
W podcaście „Drugi Rzut Oka” rozmawiamy o deregulacji w UE, pozycji amerykańskich gigantów technologicznych w Europie, i walce z monopolami. Gościem odcinka jest prof. Maciej Bernatt, kierownik Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.
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