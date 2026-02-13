Gdyby nie 1,5%, mogłoby nie być OKO.press

Twoja pomoc ma znaczenie

0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.plFot. Maciek Jaźwieck...
13 lutego 2026

Dymisja dwóch rzeczników dyscyplinarnych, nominatów Schaba i prezesa Sądu Okręgowego w Płocku

Stanowiska tracą lokalni rzecznicy dyscyplinarni w Krakowie i w Gdańsku. Ten ostatni to neo-sędzia Piotr Żywicki, którego żona za czasów PiS awansowała aż do SN. Z kolei w Płocku odwoływany jest prezes sądu znany z obrony „reform” Ziobry

Google News

Jak ustaliło OKO.press, lokalnych rzeczników dyscyplinarnych odwołała w piątek 13 lutego 2026 roku główna rzeczniczka dyscyplinarna Joanna Raczkowska. Odwołani zostali (za zgodą Kolegiów sądów):

  • Zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie Maciej Pragłowski
  • Zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku Piotr Żywicki

Obaj są neo-sędziami, którzy nominację za czasów PiS do sądów wyższych instancji dostali od nielegalnej neo-KRS. Na stanowisko lokalnych rzeczników dyscyplinarnych powołał ich były już główny rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab.

Pragłowski to neo-sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. Resort Ziobry powołał go na prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty (wcześniej był jego wiceprezesem). Z tego stanowiska odwołał go wiosną 2024 roku minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

O Pragłowskim głośno było, gdy wyznaczono go do składu orzekającego, który miał rozpoznać apelację ws. wypadku Beaty Szydło w Oświęcimiu. Zastąpił sędziego Wojciecha Maczugę, znanego z wykonywania orzeczeń ETPCz i TSUE, który był na zwolnieniu lekarskim.

Pragłowski podpisywał listy poparcia do neo-KRS, w tym dla obecnej szefowej neo-KRS Dagmary Pawełczyk-Woickiej. Zgłosił też do Sejmu kandydaturę Krystyny Morawy-Fryźlewicz do neo-KRS i podpisał jej listę poparcia.

Przeczytaj także:

Z kolei Piotr Żywicki jest neo-sędzią Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, awansowanym przez neo-KRS. Wcześniej był sędzią Sądu Okręgowego w Elblągu i jego prezesem z nominacji resortu Ziobry. Żywicki jako neo-sędzia nie przechodzi testu na niezależność. Testy robią mu legalni sędziowie apelacyjni. Mimo odwołania ze stanowiska rzecznika dyscyplinarnego, Żywicki jest jeszcze komisarzem wyborczym.

Za władzy PiS awansowała też jego żona Renata Żywicka. Z poziomu Sądu Okręgowego w Elblągu trafiła aż do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Oboje podpisywali listy poparcia do neo-KRS.

O Żywickim było głośno w 2023 roku. Jak ujawniliśmy w OKO.press, Prokuratura Krajowa wszczęła wtedy śledztwo w tzw. aferze klozetowej. Szukano osoby, która na drzwiach toalety w elbląskim sądzie wywiesiła listę poparcia do neo-KRS dla Macieja Nawackiego. Na liście były m.in. podpisy Żywickich. Zatytułowano ją „Lista hańby”. Śledztwo ws. tej listy zainicjowały działania elbląskiego sądu.

Przeczytaj także:

24.05.2021 Olsztyn . Sad Rejonowy . Prezes Sadu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki

20 lutego 2023

Prokuratura Krajowa na tropie afery klozetowej. Ściga sędziów za listę Nawackiego na drzwiach WC

Z kolei na neo-sędzię SN Żywicką w 2025 roku zawiadomienie do prokuratury złożył sędzia Paweł Juszczyszyn. Zarzucił jej podszywanie się pod funkcję legalnego sędziego SN.

Główny rzecznik dyscyplinarny Joanna Raczkowska chciała teraz odwołać też zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, neo-sędziego Bartosza Kamieniaka. Znany on jest z wytoczenia postępowania dyscyplinarnego sędziemu Dariuszowi Mazurowi – obecnie wiceministrowi sprawiedliwości – za krytykę neo-sędzi SN Małgorzaty Manowskiej. Ale na jego odwołanie nie zgodziło się Kolegium lubelskiego sądu.

Raczkowska powołała teraz też nowego zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy. Został nim Tomasz Uszpulewicz. Zastąpił on Sebastiana Kowalskiego, który krótko był tu rzecznikiem (złożył rezygnację).

Przeczytaj także:

Męzczyna w ciemnej bluzie i marynarce

03 listopada 2025

Dymisja 9 rzeczników dyscyplinarnych z czasów PiS. Iwaniec i Dudzicz tracą stanowiska

Niezależnie od tego minister sprawiedliwości wszczął procedurę odwołania prezesa Sądu Okręgowego w Płocku Mariusza Królikowskiego. To drugie odwołanie prezesa sądu z nominacji resortu Ziobry, od czasu odwołania przez ministra Waldemara Żurka kilkudziesięciu prezesów sądów. We wrześniu 2025 roku Żurek odwołał ostatnich neo-sędziów na tych stanowiskach. A później odwołał jeszcze prezeskę Sądu Rejonowego w Piasecznie Joannę Półrolnik.

Odwoływany prezes Królikowski nie jest neo-sędzią. Za władzy PiS był aktywny w internecie i bronił zmian wprowadzanych w sądach przez resort Ziobry. Ale w podległych mu sądach nie było represji. Nie było też wniosku sędziów o jego odwołania po zmianie władzy. Teraz wszczęto procedurę jego odwołania z powodów jego decyzji związanych z organizacją płockich sądów.

Królikowski jako prezes podzielił dwa większe zespoły kuratorskie – w dwóch sądach rejonowych – na cztery mniejsze. Co powoduje, że więcej będzie osób funkcyjnych, którzy będą mieli do załatwienia mniej spraw. Muszą też powstać nowe sekretariaty, co zwiększa koszty.

Przeczytaj także:

Mężczyzna w czarnej todze z czerwoną wypustką

20 stycznia 2026

Dymisja trzech rzeczników dyscyplinarnych powołanych przez Schaba. To neo-sędziowie awansowani za PiS

Ministerstwo sprawiedliwości w komunikacie o odwołaniu pisze, że na zmiany wymagana była zgoda ministerstwa. Tworzenie nowej jednostki organizacyjnej w sądzie jest bowiem kompetencją ministerstwa. A prezes Królikowski wystąpił o nią już po podzieleniu zespołów. Teraz minister czeka na decyzję Kolegium płockiego sądu, które ma wydać opinię w tej sprawie.

Na zdjęciu u góry były już główny rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab. To powołanych przez niego lokalnych rzeczników dyscyplinarnych odwołuje teraz nowa, główna rzeczniczka dyscyplinarna Joanna Raczkowska. Fot. Maciej Jaźwiecki/Agencja Wyborcza.pl.

Główna rzecznik dyscyplinarna Joanna Raczkowska. Fot. Mariusz Jałoszewski.

Kogo jeszcze powołał na prezesa sądu minister sprawiedliwości

Od czasu odwołania grupy prezesów sądów z nominacji we wrześniu 2025 roku, minister sprawiedliwości powołał dużą grupę nowych prezesów. Niektórzy objęli stanowiska po odwołanych prezesach lub stanowiska po prezesach, którym skończyła się kadencja. I tak powołani zostali:

  • Prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu Andrzej Czaputa
  • Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu Arkadiusz Mrowiec
  • Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie Grzegorz Kasicki
  • Prezes Sądu Rejonowego w Tucholi Magdalena Kunter-Kwiatkowska
  • Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach Marian Jarmołowicz
  • Prezes Sądu Rejonowego w Chrzanowie Katarzyna Rejdych
  • Prezes Sądu Rejonowego w Wadowicach Natalia Wąsik
  • Prezes Sądu Rejonowego w Czeladzi Katarzyna Cok
  • Prezes Sądu Rejonowego w Kartuzach Joanna Stella-Borkowicz
  • Prezes Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu Radosław Jamroży

Przeczytaj także:

Krótko ostrzyżony mężczyzna w garniturzez odpowiada na pytania dziennikarzy

07 sierpnia 2025

Pierwsze dymisje w sądach. Minister Żurek odwołał prezesa i wiceprezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie

  • Prezes Sądu Rejonowego w Kościerzynie Krystyna Lemańczyk-Brzoskowska
  • Prezes Sądu Rejonowego w Sieradzu Adam Ślipek
  • Prezes Sądu Rejonowego w Bartoszycach Ewa Kurasz
  • Prezes Sądu Rejonowego w Mławie Tomasz Załęski
  • Prezes Sądu Rejonowego w Suwałkach Agnieszka Raczkowska
  • Prezes Sądu Rejonowego w Braniewie Magdalena Misiak-Nisiewicz
  • Prezes Sądu Rejonowego w Szydłowcu Jarosław Żurowski
  • Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe Magdalena Hyla
  • Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód Mariusz Włodek
  • Prezes Sądu Rejonowego w Sławnie Emilia Błażewicz
  • Prezes Sądu Rejonowego w Sierpcu Joanna Słomkowska

Przeczytaj także:

Mężczyzna, siwy, którko ostrzyżony, w marynarce, białej koszuli i ciemnym krawacie

21 sierpnia 2025

Minister Żurek odwołał prezesów z nominacji Ziobry w Warszawie. Ma też zgodę na dymisje w Elblągu

  • Prezes Sądu Rejonowego w Chojnicach Radosław Wyrwas
  • Prezes Sądu Rejonowego w Sopocie Małgorzata Przybylska-Lewandowska
  • Prezes Sądu Rejonowego w Prudniku Wanda Kamosińska
  • Prezes Sądu Rejonowego w Starachowicach Janusz Kubicki
  • Prezes Sądu Rejonowego Katowice-Wschód Izabela Wawro-Paruzel
  • Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie Anna Rutkowska-Przasnek
  • Prezes Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej Katarzyna Mikrut
  • Prezes Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim Jarosław Jedynak
  • Prezes Sądu Rejonowego w Oławie Anna Ostrowska
  • Prezes Sądu Rejonowego w Żorach Miłosz Dubiel
  • Prezes Sądu Rejonowego w Radomsku Wioletta Krawczyk

Przeczytaj także:

Mężczyzna, krótko ostrzyżony, siwawy, w garniturze, białej koszuli, krawacie

15 września 2025

Minister Żurek odwołuje ostatnią grupę prezesów sądów z nominacji Ziobry

  • Prezes Sądu Rejonowego w Wągrowcu Jacek Bytner
  • Prezes Sądu Rejonowego w Hrubieszowie Andrzej Lachowski
  • Prezes Sądu Rejonowego w Ostródzie Paweł Miśta
  • Prezes Sądu Rejonowego w Śremie Grzegorz Madajczak
  • Prezes Sądu Rejonowego w Krasnymstawie Weronika Miklewicz-Radzik
  • Prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich Aleksandra Wabno
  • Prezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Łukasz Kozakiewicz
  • Prezes Sądu Rejonowego w Gnieźnie Michał Sokołowski
  • Prezes Sądu Rejonowego w Miastku Dominika Ważna
  • Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu Beata Nowak-Fras
  • Prezes Sądu Rejonowego w Kętrzynie Jarosław Walentynowicz

Przeczytaj także:

Krótko ostrzyżony mężczyzna w garniturzez odpowiada na pytania dziennikarzy

18 sierpnia 2025

Minister Żurek może odwołać prezesów z nominacji Ziobry w sądach olsztyńskich

  • Prezes Sądu Rejonowego w Stargardzie Gdańskim Patrycja Kuchta
  • Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie Anna Szeląg
  • Prezes Sądu Rejonowego w Szczytnie Leszek Bil
  • Prezes Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej Robert Łukijaniuk
  • Prezes Sądu Rejonowego w Zamościu Rafał Leszczyński
  • Prezes Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków Marta Bukaczewska
  • Prezes Sądu Rejonowego w Oleśnie Marek Nowosiński
  • Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie Adam Mainka-Pawłowski
  • Prezes Sądu Rejonowego w Kole Marcin Szczesiak
  • Prezes Sądu Rejonowego w Piasecznie Dorota Włodyka-Łagowska
  • Prezes Sądu Rejonowego w Choszcznie Monika Smoczyk
  • Prezes Sądu Rejonowego w Jarocinie Maciej Gruchalski
  • Prezes Sądu Rejonowego w Zwoleniu Paweł Gzik

Przeczytaj także:

Krótko ostrzyżony siwawy mężczyzna mówi gestykulując

31 lipca 2025

Mocne wejście Żurka. Odwołuje 46 prezesów i wiceprezesów, dymisje grożą rzecznikom Ziobry

  • Prezes Sądu Rejonowego w Rybniku Michał Wiekiera
  • Prezes Sądu Rejonowego w Myszkowie Joanna Nowak-Piaścik
  • Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni Monika Selin
  • Prezes Sądu Rejonowego w Siedlcach Milena Świderska
  • Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim Justyna Żbikowska
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl

Kto zrezygnował sam

Część prezesów sądów sama ustępuje ze stanowisk. I tak od września 2025 roku rezygnacje złożyli:

  • Prezes Sądu Rejonowego w Wągrowcu Anna Filipiak
  • Prezes Sądu Rejonowego w Sieradzu Paweł Kowalczyk
  • Prezes Sądu Rejonowego w Sławnie Anna Zielińska

Rezygnacje złożyli też wiceprezesi sądów. To:

  • Wiceprezes Sądu Rejonowego w Wągrowcu Agnieszka Węgorek
  • Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Marek Gajdecki
  • Wiceprezes Sądu Rejonowego w Słubicach Adriana Czarniecka
  • Wiceprezes Sądu Rejonowego w Suwałkach Katarzyna Babiarz-Mikulska
  • Wiceprezes Sądu Rejonowego w Wieliczce Katarzyna Gramza
  • Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty Renata Masły-Macioszek

Przeczytaj także:

11 sierpnia 2025

Minister Żurek ma zgodę na odwołanie prezesów z nominacji Ziobry w sądach krakowskich i poznańskich

  • Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Łukasz Grzechnik
  • Wiceprezes Sadu Rejonowego w Kętrzynie Andrzej Gromadzki
  • Wiceprezes Sądu Rejonowego w Starachowicach Dorota Kornaś-Czebieniak
  • Wiceprezes Sądu Rejonowego w Świebodzinie Agnieszka Pałetko-Misa
  • Wiceprezes Sądu Rejonowego w Piasecznie Agata Wolniewicz
  • Wiceprezes Sądu Rejonowego w Kępnie Anna Sobolewska-Talaga

Przeczytaj także:

Mężczyzna w garniturze i z zarostem podpisuje dokument. Z tyłu biało-czerwone flagi

24 lipca 2025

Żurek pójdzie na zwarcie z neo-sędziami i „ziobrystami”. Nie cofnie się, nie ma nic do stracenia

;
Google NewsWydrukuj

Sądownictwo

Zbigniew Ziobro

Waldemar Żurek

Krajowa Rada Sądownictwa

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sąd Najwyższy

Maciej Pragłowski

Mariusz Królikowski

odwołanie prezesa sądu

odwołanie rzeczników dyscyplinarnych

Piotr Schab

Piotr Żywicki

praworządność

rzecznik dyscyplinarny Joanna Raczkowska

Sąd Okręgowy w Płocku

Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Komentarze

Nasze tematy