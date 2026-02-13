Prawa autorskie: Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Maciek Jaźwieck... Prawa autorskie: Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl Fot. Maciek Jaźwieck...

13 lutego 2026 Dymisja dwóch rzeczników dyscyplinarnych, nominatów Schaba i prezesa Sądu Okręgowego w Płocku Stanowiska tracą lokalni rzecznicy dyscyplinarni w Krakowie i w Gdańsku. Ten ostatni to neo-sędzia Piotr Żywicki, którego żona za czasów PiS awansowała aż do SN. Z kolei w Płocku odwoływany jest prezes sądu znany z obrony „reform" Ziobry Mariusz Jałoszewski

Jak ustaliło OKO.press, lokalnych rzeczników dyscyplinarnych odwołała w piątek 13 lutego 2026 roku główna rzeczniczka dyscyplinarna Joanna Raczkowska. Odwołani zostali (za zgodą Kolegiów sądów):

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie Maciej Pragłowski

Zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku Piotr Żywicki

Obaj są neo-sędziami, którzy nominację za czasów PiS do sądów wyższych instancji dostali od nielegalnej neo-KRS. Na stanowisko lokalnych rzeczników dyscyplinarnych powołał ich były już główny rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab.

Pragłowski to neo-sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie. Resort Ziobry powołał go na prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty (wcześniej był jego wiceprezesem). Z tego stanowiska odwołał go wiosną 2024 roku minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

O Pragłowskim głośno było, gdy wyznaczono go do składu orzekającego, który miał rozpoznać apelację ws. wypadku Beaty Szydło w Oświęcimiu. Zastąpił sędziego Wojciecha Maczugę, znanego z wykonywania orzeczeń ETPCz i TSUE, który był na zwolnieniu lekarskim.

Pragłowski podpisywał listy poparcia do neo-KRS, w tym dla obecnej szefowej neo-KRS Dagmary Pawełczyk-Woickiej. Zgłosił też do Sejmu kandydaturę Krystyny Morawy-Fryźlewicz do neo-KRS i podpisał jej listę poparcia.

Z kolei Piotr Żywicki jest neo-sędzią Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, awansowanym przez neo-KRS. Wcześniej był sędzią Sądu Okręgowego w Elblągu i jego prezesem z nominacji resortu Ziobry. Żywicki jako neo-sędzia nie przechodzi testu na niezależność. Testy robią mu legalni sędziowie apelacyjni. Mimo odwołania ze stanowiska rzecznika dyscyplinarnego, Żywicki jest jeszcze komisarzem wyborczym.

Za władzy PiS awansowała też jego żona Renata Żywicka. Z poziomu Sądu Okręgowego w Elblągu trafiła aż do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Oboje podpisywali listy poparcia do neo-KRS.

O Żywickim było głośno w 2023 roku. Jak ujawniliśmy w OKO.press, Prokuratura Krajowa wszczęła wtedy śledztwo w tzw. aferze klozetowej. Szukano osoby, która na drzwiach toalety w elbląskim sądzie wywiesiła listę poparcia do neo-KRS dla Macieja Nawackiego. Na liście były m.in. podpisy Żywickich. Zatytułowano ją „Lista hańby”. Śledztwo ws. tej listy zainicjowały działania elbląskiego sądu.

Z kolei na neo-sędzię SN Żywicką w 2025 roku zawiadomienie do prokuratury złożył sędzia Paweł Juszczyszyn. Zarzucił jej podszywanie się pod funkcję legalnego sędziego SN.

Główny rzecznik dyscyplinarny Joanna Raczkowska chciała teraz odwołać też zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, neo-sędziego Bartosza Kamieniaka. Znany on jest z wytoczenia postępowania dyscyplinarnego sędziemu Dariuszowi Mazurowi – obecnie wiceministrowi sprawiedliwości – za krytykę neo-sędzi SN Małgorzaty Manowskiej. Ale na jego odwołanie nie zgodziło się Kolegium lubelskiego sądu.

Raczkowska powołała teraz też nowego zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy. Został nim Tomasz Uszpulewicz. Zastąpił on Sebastiana Kowalskiego, który krótko był tu rzecznikiem (złożył rezygnację).

Niezależnie od tego minister sprawiedliwości wszczął procedurę odwołania prezesa Sądu Okręgowego w Płocku Mariusza Królikowskiego. To drugie odwołanie prezesa sądu z nominacji resortu Ziobry, od czasu odwołania przez ministra Waldemara Żurka kilkudziesięciu prezesów sądów. We wrześniu 2025 roku Żurek odwołał ostatnich neo-sędziów na tych stanowiskach. A później odwołał jeszcze prezeskę Sądu Rejonowego w Piasecznie Joannę Półrolnik.

Odwoływany prezes Królikowski nie jest neo-sędzią. Za władzy PiS był aktywny w internecie i bronił zmian wprowadzanych w sądach przez resort Ziobry. Ale w podległych mu sądach nie było represji. Nie było też wniosku sędziów o jego odwołania po zmianie władzy. Teraz wszczęto procedurę jego odwołania z powodów jego decyzji związanych z organizacją płockich sądów.

Królikowski jako prezes podzielił dwa większe zespoły kuratorskie – w dwóch sądach rejonowych – na cztery mniejsze. Co powoduje, że więcej będzie osób funkcyjnych, którzy będą mieli do załatwienia mniej spraw. Muszą też powstać nowe sekretariaty, co zwiększa koszty.

Ministerstwo sprawiedliwości w komunikacie o odwołaniu pisze, że na zmiany wymagana była zgoda ministerstwa. Tworzenie nowej jednostki organizacyjnej w sądzie jest bowiem kompetencją ministerstwa. A prezes Królikowski wystąpił o nią już po podzieleniu zespołów. Teraz minister czeka na decyzję Kolegium płockiego sądu, które ma wydać opinię w tej sprawie.

Na zdjęciu u góry były już główny rzecznik dyscyplinarny Piotr Schab. To powołanych przez niego lokalnych rzeczników dyscyplinarnych odwołuje teraz nowa, główna rzeczniczka dyscyplinarna Joanna Raczkowska. Fot. Maciej Jaźwiecki/Agencja Wyborcza.pl.

Główna rzecznik dyscyplinarna Joanna Raczkowska. Fot. Mariusz Jałoszewski.

Kogo jeszcze powołał na prezesa sądu minister sprawiedliwości

Od czasu odwołania grupy prezesów sądów z nominacji we wrześniu 2025 roku, minister sprawiedliwości powołał dużą grupę nowych prezesów. Niektórzy objęli stanowiska po odwołanych prezesach lub stanowiska po prezesach, którym skończyła się kadencja. I tak powołani zostali:

Prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu Andrzej Czaputa

Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu Arkadiusz Mrowiec

Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie Grzegorz Kasicki

Prezes Sądu Rejonowego w Tucholi Magdalena Kunter-Kwiatkowska

Prezes Sądu Rejonowego w Słubicach Marian Jarmołowicz

Prezes Sądu Rejonowego w Chrzanowie Katarzyna Rejdych

Prezes Sądu Rejonowego w Wadowicach Natalia Wąsik

Prezes Sądu Rejonowego w Czeladzi Katarzyna Cok

Prezes Sądu Rejonowego w Kartuzach Joanna Stella-Borkowicz

Prezes Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu Radosław Jamroży

Prezes Sądu Rejonowego w Kościerzynie Krystyna Lemańczyk-Brzoskowska

Prezes Sądu Rejonowego w Sieradzu Adam Ślipek

Prezes Sądu Rejonowego w Bartoszycach Ewa Kurasz

Prezes Sądu Rejonowego w Mławie Tomasz Załęski

Prezes Sądu Rejonowego w Suwałkach Agnieszka Raczkowska

Prezes Sądu Rejonowego w Braniewie Magdalena Misiak-Nisiewicz

Prezes Sądu Rejonowego w Szydłowcu Jarosław Żurowski

Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe Magdalena Hyla

Prezes Sądu Rejonowego Lublin-Zachód Mariusz Włodek

Prezes Sądu Rejonowego w Sławnie Emilia Błażewicz

Prezes Sądu Rejonowego w Sierpcu Joanna Słomkowska

Prezes Sądu Rejonowego w Chojnicach Radosław Wyrwas

Prezes Sądu Rejonowego w Sopocie Małgorzata Przybylska-Lewandowska

Prezes Sądu Rejonowego w Prudniku Wanda Kamosińska

Prezes Sądu Rejonowego w Starachowicach Janusz Kubicki

Prezes Sądu Rejonowego Katowice-Wschód Izabela Wawro-Paruzel

Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie Anna Rutkowska-Przasnek

Prezes Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej Katarzyna Mikrut

Prezes Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim Jarosław Jedynak

Prezes Sądu Rejonowego w Oławie Anna Ostrowska

Prezes Sądu Rejonowego w Żorach Miłosz Dubiel

Prezes Sądu Rejonowego w Radomsku Wioletta Krawczyk

Prezes Sądu Rejonowego w Wągrowcu Jacek Bytner

Prezes Sądu Rejonowego w Hrubieszowie Andrzej Lachowski

Prezes Sądu Rejonowego w Ostródzie Paweł Miśta

Prezes Sądu Rejonowego w Śremie Grzegorz Madajczak

Prezes Sądu Rejonowego w Krasnymstawie Weronika Miklewicz-Radzik

Prezes Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich Aleksandra Wabno

Prezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Łukasz Kozakiewicz

Prezes Sądu Rejonowego w Gnieźnie Michał Sokołowski

Prezes Sądu Rejonowego w Miastku Dominika Ważna

Prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu Beata Nowak-Fras

Prezes Sądu Rejonowego w Kętrzynie Jarosław Walentynowicz

Prezes Sądu Rejonowego w Stargardzie Gdańskim Patrycja Kuchta

Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie Anna Szeląg

Prezes Sądu Rejonowego w Szczytnie Leszek Bil

Prezes Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej Robert Łukijaniuk

Prezes Sądu Rejonowego w Zamościu Rafał Leszczyński

Prezes Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków Marta Bukaczewska

Prezes Sądu Rejonowego w Oleśnie Marek Nowosiński

Prezes Sądu Rejonowego w Jaworznie Adam Mainka-Pawłowski

Prezes Sądu Rejonowego w Kole Marcin Szczesiak

Prezes Sądu Rejonowego w Piasecznie Dorota Włodyka-Łagowska

Prezes Sądu Rejonowego w Choszcznie Monika Smoczyk

Prezes Sądu Rejonowego w Jarocinie Maciej Gruchalski

Prezes Sądu Rejonowego w Zwoleniu Paweł Gzik

Prezes Sądu Rejonowego w Rybniku Michał Wiekiera

Prezes Sądu Rejonowego w Myszkowie Joanna Nowak-Piaścik

Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni Monika Selin

Prezes Sądu Rejonowego w Siedlcach Milena Świderska

Prezes Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim Justyna Żbikowska

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Fot. Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl

Kto zrezygnował sam

Część prezesów sądów sama ustępuje ze stanowisk. I tak od września 2025 roku rezygnacje złożyli:

Prezes Sądu Rejonowego w Wągrowcu Anna Filipiak

Prezes Sądu Rejonowego w Sieradzu Paweł Kowalczyk

Prezes Sądu Rejonowego w Sławnie Anna Zielińska

Rezygnacje złożyli też wiceprezesi sądów. To:

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Wągrowcu Agnieszka Węgorek

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Marek Gajdecki

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Słubicach Adriana Czarniecka

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Suwałkach Katarzyna Babiarz-Mikulska

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Wieliczce Katarzyna Gramza

Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty Renata Masły-Macioszek

Wiceprezes Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Łukasz Grzechnik

Wiceprezes Sadu Rejonowego w Kętrzynie Andrzej Gromadzki

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Starachowicach Dorota Kornaś-Czebieniak

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Świebodzinie Agnieszka Pałetko-Misa

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Piasecznie Agata Wolniewicz

Wiceprezes Sądu Rejonowego w Kępnie Anna Sobolewska-Talaga