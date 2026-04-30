30 kwietnia 2026

Hennig-Kloska nie straci stanowiska. Tusk do opozycji: „Pani minister zostaje mimo waszych intryg”

Ministra klimatu i środowiska mogła stracić stanowisko – chcieli tego posłowie PiS i Konfederacji. Wsparło ich Razem, a także poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz. „To najbardziej niekompetentny minister środowiska od 1989 roku” – grzmiał poseł PiS Janusz Kowalski. Większości jednak nie przekonał.

Paulina Hennig-Kloska pozostaje na stanowisku – tak zdecydował Sejm. Podczas głosowania o wotum nieufności wobec ministry klimatu i środowiska 238 posłów i posłanek głosowało przeciwko wotum nieufności. Za – 213, cała opozycja, kilkoro niezrzeszonych i Bartosz Romowicz z Polski 2050.

Wyniki głosowania

Premier Donald Tusk jeszcze przed głosowaniem zwracał się do opozycji: „Pani minister będzie zarządzała swoim ministerstwem niezależnie od waszych intryg”. Wniosek o wotum nieufności zgłosiło 100 posłów i posłanek PiS i Konfederacji. Pisali w nim o „sabotażu państwa przez próbę oparcia suwerenności energetycznej na odnawialnych źródłach energii” czy o zastoju w programie Czyste Powietrze i „chaotycznych decyzje oraz brak spójnej strategii w zakresie gospodarki leśnej”. Zarzucali, że inwestycje w wiatraki na morzu są nietrafione, a wspieranie OZE to tak naprawdę „wspieranie lobbystów”.

Przeczytaj także:

Te same oskarżenia, podlane emocjonalnym sosem, padły z sejmowej mównicy przed głosowaniem nad przyszłością Pauliny Hennig-Kloski.

Najgorsze ministerstwo od 1989?

„To najbardziej niekompetentny minister środowiska od 1989 roku” – mówił poseł PiS Janusz Kowalski. Nie rozwinął jednak tej myśli, nie wspominał o nieżyjącym już ministrze Janie Szyszko, którego jednym z najważniejszych celów było wycięcie Puszczy Białowieskiej czy ministrze Annie Moskwie, która zamiast szukać przyczyn katastrofy odrzańskiej, atakowała aktywistów.

Przeczytaj także:

zatrute ryby w pojemnikach na brzegu Odry

11 marca 2023

Anna Moskwa zakłamuje rzeczywistość w sprawie Odry. Kopalnie zasalają rzekę, ale „zgodnie z prawem"

„Nie chcieli zrobić rewizji ETS” – zarzucał dalej Kowalski. „Bogdanka i Bełchatów upadają” – ostrzegał, odnosząc się do tego, że ministra ma prowadzić do zapaści gospodarki i branży energetycznej. Bogdanka na Lubelszczyźnie już za czasów PiS nie została objęta umową społeczną z górnikami, określającą warunki wygaszania wydobycia węgla w Polsce. Lubelska kopalnia jest przez ekspertów wymieniana jako ostatnia kopalnia węgla kamiennego, która powinna zostać w polskim systemie jako „zapas”.

PGE, zarządzające elektrownią Bełchatów już w trakcie rządów PiS, ogłosiło wygaszenie produkcji w 2036 roku. W tym miejscu może powstać elektrownia jądrowa — tylko że tym projektem zajmuje się Ministerstwo Energii, oddzielone od resortu Hennig-Kloski.

Parku nikt nie chciał? Poseł PiS kluczy w sprawie Odry

Znów Janusz Kowalski, tym razem o Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry: „Tworzycie park narodowy tylko po to, żeby ograniczyć korzystanie z Odry. Tego parku nikt nie chce”. Krótko wyjaśnijmy: park na Międzyodrzu miał obejmować wyłącznie tereny nad Odrą, nie miałby żadnego wpływu na żeglugę. Ten projekt poparły gminy Kołbaskowo, Widuchowa i Szczecin. Przeciwko było Gryfino, które zostało wyłączone z obszaru projektowanego parku narodowego. Za parkiem, według sondaży, była większość mieszkańców. Zawetował go Karol Nawrocki, ale MKiŚ i gminy nie odpuszczają – w tym tygodniu zakończyły się głosowania, w których samorządy (na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim) zatwierdziły objęcie części Międzyodrza Drawieńskim Parkiem Narodowym. Taki był plan B ministerstwa na wypadek weta. Na terenie Szczecina i Kołbaskowa powstanie oddział zamiejscowy Drawieńskiego PN, w Widuchowej wciąż jest szansa na powołanie małego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry – dążą do tego sami samorządowcy.

Przeczytaj także:

widok z lotu ptaka na planowany park

27 czerwca 2025

Festiwal kłamstw wokół Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. PiS straszy zakazem żeglugi

Co z lasami?

Co jeszcze zauważył poseł Kowalski? Moratorium na wycinkę lasów i to, że Lasami Państwowymi „zarządzają NGO-sy, organizacje finansowane z zagranicy”. Wyjaśnijmy: moratorium, wydane faktycznie bardzo szybko i ponad głowami leśników, objęło zaledwie 1,3 proc. terenów zarządzanych przez LP. Później ten teren zmniejszono — dziś to jest mniej niż procent. Krytykę tej decyzji resortu Hennig-Kloski opisywaliśmy w OKO.press:

Przeczytaj także:

pnie wyciętych drzew

28 lipca 2025

Mniej lasów wolnych od pił. Resort klimatu zmniejsza obszar moratorium na wycinkę drzew

Moratorium „nie najlepszą decyzją” nazwał poseł PSL Andrzej Grzyb, podkreślając jednak, że jego partia popiera ministrę klimatu.

Co ciekawe, tę samą sprawę krytykowało Razem, które głosowało za odwołaniem Pauliny Hennig-Kloski. Argumentowało to jednak w zupełnie przeciwny sposób do Janusza Kowalskiego. „Obietnice w sprawie lasów zostały złamane” – powiedziała posłanka Marta Stożek, nawiązując do obietnic koalicji, że obejmie ochroną 20 proc. najcenniejszych lasów i ironizując, że w opozycji 1 proc. lasów pod ochroną wywołuje „larum”. Zwracała uwagę również na to, że plany urządzenia lasów, czyli dokumenty przygotowywane raz na 10 lat przez nadleśnictwa, miały być zaskarżalne — wymaga tego od nas TSUE, który wydał w 2023 roku wyrok w tej sprawie. Koalicja rządząca wciąż nie rozwiązała tego problemu, prace nad nowelą ustawy o lasach się wydłużają.

Przeczytaj także:

dwóch młodych mężczyzn z transparentem Degradacja lasów to ekobójstwo

02 marca 2023

Unijny sąd: złe zarządzanie niszczy polskie lasy. Rząd zapowiada bojkot wyroku TSUE

Przeczytaj także:

las

02 lipca 2025

Projekt ustawy o lasach do wyrzucenia? Eksperci: Nie ochroni przyrody, nie da ludziom prawa głosu

Za mało pieniędzy na transformację

Również o lasach mówiła wiceministra klimatu poprzedniej kadencji, posłanka PiS Małgorzata Golińska. „Pod pretekstem rzekomej ochrony zabieracie leśnikom narzędzia do działania, działacie niezgodnie z wiedzą naukową” – mówiła. „Ale osoba pełniąca funkcję ministra, zamyka oczy i krzyczy, że zbawia świat. Las stał się polem bitwy ekologicznej” – dodała, wyliczając „siłowe tworzenie rezerwatów” i wyznaczanie starolasów.

Tymczasem 100 rezerwatów na 100 lat istnienia stworzyły same Lasy Państwowe. Jak się powołuje rezerwaty i czy faktycznie siłowo? Wyjaśnialiśmy w OKO.press:

Przeczytaj także:

25.05.2025 Warszawa , Wielki Marsz Patriotow . Marszalek Sejmu Szymon Holownia przemawia podczas koalicyjnego marszu poparcia dla Rafala Trzaskowskiego - kandydata PO w Wyborach Prezydenckich 2025 . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl

16 kwietnia 2026

Wyjaśniamy posłowi Hołowni, jak powołuje się rezerwaty

Małgorzata Golińska zwróciła jednak uwagę na kwestię, o której pisaliśmy w OKO.press kilkukrotnie – wydatkowanie pieniędzy z systemu EU ETS, czyli handlu uprawnieniami do emisji CO2. Polska na tym systemie zarabia – w 2024 i 2025 roku było to w sumie ponad 32 mld złotych. Według unijnych przepisów i deklaracji rządu Tuska, 100 proc. tej kwoty powinno iść na zielone inwestycje i transformację energetyczną. „Wydaliście na to mniej niż procent. To wstyd i skandal!” – mówiła Golińska.

Szczegółowe wyliczenia opisywał w OKO.press Marcel Wandas, zaznaczając jednak, że również PiS niedopowiednio gospodarował pieniędzmi z ETS.

Przeczytaj także:

Bełchatów, elektrownia i kopalnia

17 kwietnia 2026

Rząd Tuska jak PiS. Miliardy z ETS miały iść na transformację energetyki, a znikają w budżecie

Witold Tumanowicz z Konfederacji wskazywał, że przez Paulinę Hennig-Kloskę program Czyste Powietrze „został doprowadzony do niewydolności”. „Wiedzą to nawet wasze służby” – powiedział, odnosząc się do tego, że sprawę Czystego Powietrza bada CBA.

Z tym że zawiadomienia do prokuratury ws. Czystego Powietrza składało samo ministerstwo, odkrywając bałagan, jaki zostawiło Prawo i Sprawiedliwość. Jednak to „sprzątanie” w Czystym Powietrzu idzie zbyt wolno, program grzęźnie w biurokracji, wymiana źródeł ciepła zwolniła, a gminy apelują o szybkie zmiany w ustawie. Zwróciła na to uwagę Marcelina Zawisza z Razem: „W 2025 złożono o 55 tys. wniosków w ramach programu. To pięć razy mniej w 2024 roku”.

Przeczytaj także:

widok na dachy kamienic i kominy, z których wydobywa się gęsty dym

15 lipca 2025

Antysmogowy program „Czyste Powietrze” na zakręcie. Kryzys czy chwilowa zadyszka?

Uderzenie posła Konfederacji mogło być więc sensowne, ale po drodze ten atak się nieco wykoleił. Co jeszcze zauważył?

System kaucyjny, który „zrobił z nas śmieciarzy”. Posłowi nie odpowiada to, że musi zanosić butelki do automatów. Wypomniał ministrze, że chciała reformować łowiectwo „bez dialogu”. W OKO.press zwracaliśmy uwagę, że dialog był – po raz pierwszy w sprawie reformy spotkało się środowisko myśliwych i obrońców zwierząt. Problem w tym, że nie dało się znaleźć punktów, w których obie grupy by się zgadzały. Można więc zarzucić resortowi, że próby reformy spaliły na panewce, a społeczeństwo oczekuje znacznie więcej. Ale po raz pierwszy podjęto próbę dialogu.

Co na to ministra?

„Ten wniosek to największy filkołek intelektualny” – mówiła Paulina Hennig-Kloska. „Konfederacja go napisała, PiS podpisał, a dwa dni temu zorientowali się, że to tak naprawdę akt oskarżenia wobec ośmiu lat rządów PiS” – odpowiadała swoim przeciwnikom.

W wystąpieniu broniła się, że MKiŚ pracuje nad zmianami w unijnej polityce klimatycznej i dostosowaniu jej do polskich realiów.

Przeczytaj także:

dym z komina

23 października 2025

Walka Tuska z podatkiem klimatycznym. „Udało się” – ogłasza premier

„Stawiacie zarzut, że nasz rząd zagraża bezpieczeństwu energetycznemu. To zarzut z ust ludzi, którzy zostawili system w stanie przedzawałowym, niedoboru mocy, widma blackoutów. Gdybyśmy nie podjęli działań legislacyjnych, negocjacji z KE i nie przygotowali rynku mocy dla bloków węglowych, które stabilizują system – w Polsce byłoby już ciemno. Konfederacja głosowała przeciwko tej ustawie” – mówiła ministra. W skrócie: chodzi o utrzymanie najstarszych bloków węglowych, tzw. dwusetek jako wsparcia systemu elektroenergetycznego. Wyjaśniał to m.in. portal Wysokie Napięcie i WNP.pl.

„Budujemy pierwszą farmę wiatrową na Bałtyku. To była wasza inwestycja, ale tylko na papierze. Budowa zaczęła się w styczniu 2025” – mówiła dalej. Odniosła się również do kwestii ochrony Puszczy Białowieskiej. MKiŚ stworzyło strategię dla Puszczy, która ochroni ją przed – jak to określiła ministra – „pisowskimi harwesterami”. Mówiła o zaangażowaniu leśników w tworzenie rezerwatów i potrzebie ochrony Międzyodrza. „System kaucyjny? Jeśli prokuratura miałaby się nim zajmować, to w kontekście działać Jacka Ozdoby i Anny Moskwy” – atakowała ministrów z rządu PiS, dodając, że „to wielka logistyka, którą robimy, żeby Polska była czystsza”.

Choć Paulina Hennig-Kloska konkretnie odpowiedziała na zarzuty opozycji, głosowanie nad jej przyszłością było wyłącznie polityczne. Posłów i posłanek z Polski 2050 czy PSL przekonały najpewniej zakulisowe rozmowy, co opisywała w OKO.press Agata Szcześniak:

Przeczytaj także:

28.04.2026 Warszawa , Aleje Ujazdowskie 1/3 , Kancelaria Prezesa Rady Ministrow . Ministra klimatu i srodowiska Paulina Hennig - Kloska (2l) podczas posiedzenia Rady Ministrow . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

30 kwietnia 2026

„Nie wiem, czy da się jeszcze trudniej pracować z Tuskiem”

Jak się dowiedzieliśmy, PSL oczekuje odwołania wiceministra Mikołaja Dorożały, który odpowiada m.in. za leśnictwo i łowiectwo. Choć Hennig-Kloska deklaruje, że w kierownictwie ministerstwa nic się nie zmienia, najbliższe tygodnie pokażą, czy koalicyjna jednogłośność w sprawie wotum miała swoją cenę. I kto ją zapłaci.

Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

Komentarze

