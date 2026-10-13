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Prawa autorskie: Fot. Ramil Sitdikov / POOL / AFPFot. Ramil Sitdikov ...
13 października 2026

Nowy wielki plan pokojowy Trumpa. Rura, kasa i „bezpieczeństwo Rosji” kosztem Europy

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Po zawarciu przez Trumpa „dealu” na ropę z Putinem amerykańska administracja daje do zrozumienia, że jest to element wielkiego planu pokojowego. Rosja ogłasza natomiast, że nic o tym nie wie, Ukrainę zamierza zhołdować, a Putin może się spotkać z prezydentem Zełenskim, ale w Moskwie i popatrzeć, jak podpisuje kapitulację.

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Po wstrząsie, jakim było ujawnienie 9 października amerykańsko-rosyjskiej umowie o zniesieniu sankcji na rosyjski olej napędowy, ludzie Trumpa zdają się obecnie sugerować, że ustępstwa Trumpa wobec Putina (zniesienie sankcji na diesla w zamian za mikroskopijne dostawy tego towaru) tak naprawdę częścią większego planu. A dokładnie – wielkiego planu pokojowego.

Wedle Reutersa (powołuje się na trzy niezależne źródła) w umowie z Rosją w sprawie diesla chodziło o to, by „USA mogły wrócić do Rosji i powiedzieć: »Słuchajcie, Ukraińcy przestali atakować, zapewniliśmy wam to porozumienie. Teraz wasza kolej, żeby coś zrobić«”.

Tyle że Witkoff i Kushner mieli dowiedzieć się na Kremlu, że Putin nie zacznie negocjacji, gdyż „musi” jeszcze zdobyć pozostałe 11% Donbasu. To – jak uwierzyli negocjatorzy – „pozwoli mu przedstawić to na arenie wewnętrznej jako zwycięstwo”.

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Na zdjęciu Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

Z wykształcenia historyczka. Od 1989 do 2011 r. reporterka sejmowa, a potem redaktorka w „Gazecie Wyborczej”, do grudnia 2015 r. - w administracji rządowej (w zespołach, które przygotowały nową ustawę o zbiórkach publicznych i zmieniły – na krótko – zasady konsultacji publicznych). Do lipca 2021 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Laureatka Pióra Nadziei 2022, nagrody Amnesty International, i Lodołamacza 2024 (za teksty o prawach osób z niepełnosprawnościami)

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