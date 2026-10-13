Zaloguj się, aby zapisać na później 13 października 2026 Dodaj nas w Google

Nowy wielki plan pokojowy Trumpa. Rura, kasa i „bezpieczeństwo Rosji” kosztem Europy

Agnieszka Jędrzejczyk przeczytasz w 7 minut

Po zawarciu przez Trumpa „dealu” na ropę z Putinem amerykańska administracja daje do zrozumienia, że jest to element wielkiego planu pokojowego. Rosja ogłasza natomiast, że nic o tym nie wie, Ukrainę zamierza zhołdować, a Putin może się spotkać z prezydentem Zełenskim, ale w Moskwie i popatrzeć, jak podpisuje kapitulację.

Dodaj nas w Google Skomentuj