Prawa autorskie: il. Mateusz Mirys/OKO.press il. Mateusz Mirys/OK... Prawa autorskie: il. Mateusz Mirys/OKO.press il. Mateusz Mirys/OK...

Zaloguj się, aby zapisać na później 24 listopada 2026 Dodaj nas w Google Jak zatamować krew, jak zrobić masaż serca? Pytamy lekarza, który ratował policjantów z Krakowa Katarzyna Kojzar przeczytasz w 11 minut Kiedy przechodnie zobaczyli leżącego policjanta z raną postrzałową, zatamowali krew szalem. W tym czasie na Rynku turyści i mieszkańcy reanimowali ofiary zamachowca. Wszyscy zobaczyliśmy, jak ważna jest pierwsza pomoc. Tylko jak jej udzielać? Wyjaśnia chirurg Mateusz Wierdak, który po zamachu ratował policjantów. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: il. Mateusz Mirys/OKO.press il. Mateusz Mirys/OK... Prawa autorskie: il. Mateusz Mirys/OKO.press il. Mateusz Mirys/OK...

- Gdyby Mateusz nie uciskał policjantowi bez zabezpieczenia, bez rękawiczek tej krwawiącej rany, nie upchał gazików do klatki piersiowej, chory nie doczekałby przyjazdu karetki. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości – tak o akcji ratunkowej mówił prof. Michał Pędziwiatr, kierownik oddziału chirurgii ogólnej, onkologicznej, metabolicznej i stanów nagłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

7 listopada rodzina prof. Pędziwiatra jadła obiad z rodziną doktora Mateusza Wierdaka, również chirurga z tego samego oddziału. Kiedy wyszli z restauracji, usłyszeli strzały. Kiedy ucichły, lekarze zobaczyli, że na ziemi leżą trzy osoby z ranami postrzałowymi – byli to policjanci Jakub Kulik i Artur Morański oraz zamachowiec, ubrany w strój moro. Razem z grupą przechodniów podbiegli do rannych i zaczęli ich ratować.

Mimo ciężkich ran postrzałowych obaj policjanci przeżyli. Jeden z nich – Jakub Kulik – właśnie wyszedł ze szpitala.

Obu czeka długa rehabilitacja, ale szybka akcja pierwszej pomocy uratowała ich życie.

- To oni są bohaterami w tej historii – mówi w rozmowie z OKO.press dr Mateusz Wierdak.

Pytamy go o to, jak reagować w sytuacji kryzysowej. Jak tamować krew, jak uchronić przed wyziębieniem, jak prowadzić reanimację?

- Jeśli z tej całej tragedii może wyjść jakaś dobra rzecz, to chciałbym, żeby było zachęcenie jak największej liczby osób do przeszkolenia się w udzielaniu pierwszej pomocy – mówi chirurg.

Co wydarzyło się w Krakowie? Zamach w Krakowie W sobotę (7 listopada) na płytę Rynku Głównego w Krakowie wjechało czarne subaru. Za kierownicą siedział Michał Oksiński, 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego, z zawodu tokarz. Trenował strzelectwo. W samochodzie miał kilka cztery sztuki broni i dużo amunicji. Część broni zabrał z sejfu ojca, którego zabił przed przyjazdem do Krakowa. Zastrzelił też swoją matkę i siostrę. Dokładnie o godz. 15:00 zaczął strzelać do przechodniów na Rynku z karabinu, zabił w sumie sześć osób. Pierwszą ofiarą był 32-letni turysta z Wielkiej Brytanii. Zabił później jeszcze cztery kobiety i jednego mężczyznę. 15 osób ranił. Po oddaniu pierwszych strzałów ruszył w stronę Bazyliki Mariackiej, gdzie zaczął go ścigać policyjny radiowóz. Zamachowiec zatrzymał się dopiero na rogu Stradomskiej i Dietla, uderzając w stojące na skrzyżowaniu auto. Wysiadł z subaru i otworzył ogień do policjantów. Udało im się go zneutralizować, ale obaj funkcjonariusze trafili do szpitali z ciężkimi ranami. Obecnie ich stan jest stabilny. Zamachowiec zmarł 9 listopada. Trwa śledztwo prokuratury, które ma wykazać, jakie były motywy sprawcy.

Katarzyna Kojzar, OKO.press: Od dnia zamachu nie mogę przestać myśleć o tym, co bym zrobiła, gdybym akurat znalazła się na Rynku Głównym albo na Stradomskiej, gdzie doszło do wymiany ognia między policjantami a zamachowcem. Nie mam przeszkolenia medycznego, zajęcia z pierwszej pomocy miałam ostatnio w liceum. Jak taka osoba jak ja powinna zareagować?

Dr Mateusz Wierdak: Ludzie reagują z potrzeby odruchu i serca, ale nie można przy tym zapominać o najistotniejszej pierwszej rzeczy w każdym działaniu ratowniczym: trzeba sprawdzić, czy ta sytuacja jest dla nas bezpieczna.

Kiedy dotarłem na miejsce tych wydarzeń, widziałem już, że są policjanci. Nie byłem w stanie stwierdzić, czy sytuacja jest w stu procentach bezpieczna, nie wiedzieliśmy przecież, ilu było zamachowców, było spore zamieszanie. Ale uznałem, że skoro są policjanci i dopuszczają mnie do miejsca zdarzenia, to jest na tyle bezpiecznie, żeby podjąć interwencję. Nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, bo jeśli będziemy następną ofiarą, ulegniemy wypadkowi czy zranieniu, to przecież nikomu nie zdołamy pomóc.

Staniemy się kolejnym pacjentem, którym będą musiały zająć się służby ratunkowe.

Jeśli mamy taką możliwość, powinniśmy ewakuować osobę, która jest ranna. Ale jeśli uznamy, że wciąż istnieje realne zagrożenie, to niestety – należy poczekać aż ono minie.

Jest bezpiecznie – co dalej?

To zresztą widzieliśmy na nagraniach z interwencji policjantów. W momencie, kiedy jeden z policjantów już upadł, drugi nie rzucił się do udzielania mu pomocy, tylko najpierw unieszkodliwił zamachowca.

To była oczywiście ekstremalna sytuacja, mam nadzieję, że żaden z czytelników nie będzie narażony na podobne wydarzenia. Ale ta zasada obowiązuje również w przypadku o wiele bardziej prozaicznych problemów. Weźmy na przykład wypadek samochodowy, po którym poszkodowany leży na ulicy – musimy najpierw zabezpieczyć to miejsce, zadbać, żebyśmy nie byli kolejną ofiarą potrąconą przez inny samochód, który omija zdarzenie.

Jeżeli w zakładzie pracy wydarzy się na przykład wybuch, trzeba zadbać, żeby kolejne osoby nie były poszkodowane – na przykład odłączyć zasilanie. To są rzeczy, które w sytuacji stresowej mogą nam wypaść z głowy, a które zapobiegają kolejnym ofiarom. Bardzo przykre są sytuacje, kiedy ktoś, kto chciał udzielić pomocy, sam staje się poszkodowanym. Dlatego na każdym kursie pierwszej pomocy można usłyszeć, że tylko ratownik, który jest w pełni sił, może nieść udaną pomoc.

Uznajmy, że sytuacja jest dla nas bezpieczna. Co robimy dalej?

Musimy ocenić, jaki jest stan poszkodowanego. Jeżeli jest w kontakcie słownym, logicznym, bardzo dużo możemy dowiedzieć po prostu z wywiadu – gdzie pana boli, czy może pani ruszać rękami i nogami, co się stało. To są bardzo istotne elementy, które mogą nam powiedzieć, co dalej z takim poszkodowanym powinniśmy robić.

Jeśli mamy do czynienia, tak jak tamtej soboty w Krakowie, z aktywnym krwawieniem, staramy się je jak najszybciej zatamować. Najprostszą metodą jest po prostu ucisk miejscowy.

Mogą w tym pomóc opatrunki uciskowe, kompresyjne. Często jednak nie mamy pod ręką takich środków. Wtedy przyda się każdy przedmiot, najlepiej materiałowy. Uciskanie nim może zmniejszyć krwawienie.

Oczywiście, jeżeli mamy odpowiednią apteczkę, w której są np. stazy taktyczne, możemy je wykorzystać – jeśli wiemy jak. Widzieliśmy to w przypadku tego policjanta, który bardzo przytomnie się zachował, zaciskając stazę po postrzale. Niestety, w jego przypadku staza nie mogła być skuteczna, bo największe obrażenia miał w obrębie klatki piersiowej. Jeśli jednak miałby rany kończyn, staza byłaby skuteczną metodą zatamowania krwawienia. Trzeba jednak uważać, bo staza, którą trzymamy zaciśniętą dłużej niż 10-15 minut, może doprowadzić do trwałych uszkodzeń w obrębie kończyny. To jest tak zwany uraz reperfuzyjny czy zespoły reperfuzji – występuje, kiedy nagle przywracamy odcięty dopływ krwi. Jednocześnie wszystkie produkty przemiany materii mogą dostać się do układu krążenia i spowodować zapaść. Dlatego podkreślam, że trzeba wiedzieć, jak takiej stazy się używa.

Zatamować krwotok

Stazy taktycznej nie ma w podstawowym wyposażeniu apteczki samochodowej. Czy to jest taka rzecz, którą powinniśmy sobie dokupić i mieć pod ręką?

Podejście do staz taktycznych przez lata się zmieniało. Kiedyś były bardzo popularne, ale potem, właśnie przez zespoły reperfuzji, zaczęto ich odradzać, bo zdarzało się, że ktoś trzymał ją za długo i dochodziło do zapaści. W tym momencie stazy wróciły do łask głównie w chirurgii wojennej.

Możemy sobie oczywiście stazę kupić, ale najpierw musimy nauczyć się jej używać.

Opatrunkiem uciskowym z jałowej gazowy nie zrobimy nikomu na pewno żadnej krzywdy. Tak samo jest z resuscytacją u pacjenta, u którego doszło do zatrzymania krążenia. Nie jesteśmy w stanie zaszkodzić, możemy co najwyżej być nieskuteczni.

Natomiast przy stazie trzeba wiedzieć, w których miejscach można ją założyć, żeby była skuteczna i nie powodowała dodatkowych urazów. Ale oczywiście zachęcam, żeby się przeszkolić i w taką stazę się wyposażyć.

Jeden ze świadków, który podbiegł do rannych policjantów, opowiadał, że ktoś podał mu szal i tym szalem próbowali zatamować krwawienie z rany na klatce piersiowej. Czy to dobry sposób w nagłej sytuacji?

Użycie jakiegokolwiek materiału jest o wiele lepsze niż na przykład próby tamowania krwi ręką. Głównie o to chodzi w opatrunku uciskowym – żeby na włóknach materiału, którym uciskamy, odkładały się czynniki krzepnięcia. Dzięki temu tworzy się skrzep, który może zatamować krew. Jeśli będziemy uciskać ręką czy jakimś materiałem, który nie ma włókien, znacznie trudniej będzie uzyskać skrzep.

Osoby, które przeszły specjalistyczne szkolenia, mogą pójść o krok dalej i zrobić to, co ja zrobiłem wtedy na miejscu zdarzenia – wypełnić głęboką, penetrującą ranę materiałem, najlepiej jałową gazą. Nie zalecałbym tego jednak osobom, które nie są przeszkolone. Po pierwsze przeszkodą jest psychika, bo osoba nieprzyzwyczajona do takiego widoku będzie miała opory, żeby, mówiąc brzydko, grzebać komuś w ranie. Po drugie, wiele zależy od tego, gdzie jest umiejscowiona rana – jeśli na przykład w jamie brzusznej, to pakowanie na ślepo materiałów do środka może spowodować dodatkowe uszkodzenia.

Najważniejsze: iść na szkolenia

Jeśli z tej całej tragedii może wyjść jakaś dobra rzecz, to chciałbym, żeby było zachęcenie jak największej liczby osób do przeszkolenia się w udzielaniu pierwszej pomocy.

Kursy BLS, czyli Basic Life Support, pierwszej pomocy pacjentom nieurazowym, są dostępne bezpłatne w ramach różnych akcji, w całym kraju. To konieczna wiedza, jak pomóc w wypadku zawału serca, podtopienia czy zasłabnięcia.

Zachęcam też młodzież, żeby uczestniczyła w kursach, które są organizowane w ramach zajęć szkolnych. Często są traktowane jak coś do odbębnienia, a to jest naprawdę wiedza, która może się kiedyś przydać.

Takie kursy wymagają powtarzania. Nie wystarczy, że ktoś przeszedł je 20 lat temu. Nawet jeśli wtedy dobrze się nauczył, to w sytuacji stresowej może wszystkiego zapomnieć. Zaleca się, żeby odnowić kurs raz na 5-10 lat, a najlepiej co 2-3 lata. Przy takiej częstotliwości wyrobimy w sobie dobre, automatyczne reakcje, niezależnie od sytuacji.

Jeśli ktoś chce się bardziej zaangażować, to istnieją też kursy specjalistycznej pomocy ofiarom urazów, robione na przykład przez TOPR. Po tego typu przeszkoleniu można już sięgać po bardziej skomplikowane metody, jak chociażby to wypełnianie rany odpowiednimi setonami.

Jak płaszcz może uratować życie

Mówimy cały czas o tamowaniu krwawienia. Czy jest coś jeszcze, o czym trzeba pamiętać podczas akcji ratunkowej?

Istotnym elementem, o którym musimy pamiętać, są warunki atmosferyczne. To była bardzo ważna rzecz podczas wydarzeń w Krakowie, bo nie byliśmy w stanie przewidzieć, jak szybko dotrze do nas pomoc specjalistyczna. W mieście teoretycznie powinno wydarzyć się to w ciągu kilku, może 15 minut. W tamtą sobotę mieliśmy wypadek masowy, karetki zostały skierowane na Rynek, nie było wiadomo, kiedy ratownicy do nas dotrą.

Z tym że nie jest to problem jedynie w tak ekstremalnych sytuacjach. Przecież możemy być świadkami wypadku w górach, w lesie, gdziekolwiek, gdzie pomoc nie jest w stanie błyskawicznie dojechać. A pacjent, który ma uraz, bardzo szybko się wychładza. Należy go jak najszybciej zabezpieczyć termicznie, czyli po prostu czymś przykryć. Folią termiczną, kurtką, płaszczem. Dobrze jest też zadbać, by nie leżał na gołej ziemi. Chociaż z tym należy uważać, bo jeśli nie jesteśmy w stanie uznać, czy poszkodowany nie doznał uszkodzenia układu kręgosłupa, to nie powinniśmy go przenosić bez specjalistycznych noszy. Przenoszenie go, ciągnięcie za kończyny może doprowadzić do wtórnych urazów. Jeśli jednak możemy, to powinniśmy zadbać o to, żeby nie leżał na ściółce czy w kałuży, bo to bardzo wychładza. A każda minuta powoduje, że stan takiego pacjenta się pogarsza.

Również w lecie?

W lecie sytuacja może być skrajnie odmienna, bo jakby do wypadku doszło gdzieś na plaży w Maroku, to trzeba by było ochronić pacjenta przed nadmiernym nagrzaniem. Szczególnie jeśli jest nieprzytomny albo zbyt słaby, żeby przejść do cienia. W takich sytuacjach trzeba pacjenta przenieść albo zapewnić ochronę w postaci parasola czy zadaszenia. W sytuacji widocznego przegrzania można użyć zwykłej wody do polania jego ciała i fizycznego schłodzenia.

U poszkodowanego zagrożonego wychłodzeniem trzeba pamiętać, że po utracie przytomności człowiek traci zdolności, które każdy nas ma i nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Chodzi m.in. o drżenie mięśniowe. Człowiek przytomny w momencie wychładzania zaczyna się kulić i generuje drżenie mięśniowe, które wytwarza dodatkowe ciepło. Tych odruchów nie ma w stanie nieprzytomności.

Co więcej, reakcją obronną organizmu jest urazowa centralizacja krążenia – obkurczenie naczyń, tak by zmniejszyć przepływ krwi przez narządy, które nie są w tym momencie konieczne do przeżycia. Brak drżenia mięśniowego w połączeniu z centralizacją krążenia doprowadzają do bardzo szybkiego wychładzania.

Triada śmierci

Tamtej soboty w Krakowie było dość chłodno, policjantom groziła hipotermia. Mówił pan o tym na konferencji prasowej dzień później, dodając, że jest to jeden z elementów triady śmierci. Jakie są pozostałe dwa?

Koagulopatia, czyli zaburzenia krzepnięcia. Pacjent, który ma uraz, traci krew, traci płyny, zużywa czynniki krzepnięcia. Na to niestety na miejscu nie jesteśmy w stanie nic poradzić, bo w takiej sytuacji należy przetaczać preparaty krwiopochodne.

Trzecim z tych elementów jest kwasica, która wynika z niedotlenienia tych peryferyjnych organów typu kończyny czy tkanka tłuszczowa. To również jest związane z utratą płynu, przede wszystkim krwi. Każde zatamowanie krwawienia powinno nas choć trochę zabezpieczyć przed rozwojem kwasicy.

Są to jednak elementy, na które trudno wpłynąć, nie mając sprzętu i odpowiednich preparatów. Zabezpieczenie przed hipotermią jest za to łatwe.

Pamiętajmy też o tym, że jeśli udzielamy pomocy, powinniśmy stwierdzić, jakie są miejsca urazów. Żeby to dobrze stwierdzić, z reguły trzeba rozciąć ubranie. Pacjent jest więc niemalże nagi, jeszcze bardziej narażony na wychłodzenie.

Co zrobić, jeśli dojdzie do zatrzymania krążenia?

Najpierw, jak w każdym innym przypadku sprawdzamy, czy jesteśmy bezpieczni i czy ten pacjent jest bezpieczny. Jeżeli to się zdarzy na przykład na przejściu dla pieszych, musimy przesunąć chorego w bezpieczne miejsce, gdzie nie ma ryzyka potrącenia przez samochód. Później staramy się ocenić jego stan – przede wszystkim do niego mówimy, sprawdzamy, czy jest przytomny. Jeżeli jest, to na pewno nie doszło do zatrzymania krążenia. Nawet jeśli jest bez kontaktu, czyli nie odpowiada nam logicznie, mamrocze albo krzyczy, to nie wymaga od nas żadnych działań poza zabezpieczeniem. W takim wypadku układamy w pozycji bocznej ustalonej, sprawdzamy, czy nie grozi mu dodatkowy uraz, nie nie leży na kamieniach, czy w kałuży. Okrywamy i wzywamy pomoc.

Dwa uciśnięcia na sekundę

Jeśli pacjent jest nieprzytomny, nie odpowiada nam, nie reaguje i nie oddycha, to najlepiej jest poprosić kogoś, żeby nam pomógł i zadzwonił po karetkę. Najlepiej jest sięgnąć po apart AED, znaleźć go, albo poprosić kogoś, żeby poszukał. Najczęściej nagłe zatrzymanie krążenia wynika z przyczyn kardiogennych, czyli sercowych – dochodzi do zaburzeń rytmu albo do zawału serca i to doprowadza do zatrzymania krążenia. W takim wypadku AED będzie najskuteczniejszą, najszybszą metodą, która może doprowadzić do poprawy rokowań pacjenta. Jeżeli jednak nie mamy dostępu do AED, podejmujemy akcję resuscytacyjną. Uciskamy klatkę piersiową, w rytmie 30 uciśnięć na dwa wdechy.

Może zdarzyć się tak, że przeprowadzenie wentylacji nie jest dla nas bezpieczne, bo na przykład pacjent jest zabrudzony wymiocinami. Wtedy możemy ograniczyć się do uciskania klatki piersiowej. Jeśli mamy do dyspozycji maskę albo nie mamy oporów przed prowadzeniem wentylacji, to na 30 uciśnięć powinniśmy wykonać dwa oddechy wentylacyjne – dwa razy wprowadzić powietrze i poczekać aż ono samo wypłynie. Najlepiej taką akcję prowadzić w dwie osoby, gdzie jedna osoba jest odpowiedzialna za oddechy, a druga za uciskanie klatki piersiowej.

Uciskanie jest najważniejsze – w ciągu minuty takich uciśnięć powinno być około 120, czyli mniej więcej dwa na sekundę.

To jest wartość orientacyjna. Ale warto wiedzieć, że nie ma sensu uciskać częściej niż trzy razy na sekundę, ponieważ serce nie będzie w stanie się wypełnić.

Uciśnięcia rzadsze niż raz na sekundę też są mniej skuteczne, ponieważ nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiedniej perfuzji. Utrzymujemy tę akcję, aż się nie pojawią służby albo nie ulegniemy wyczerpaniu. Tak też się może zdarzyć, bo po kilku minutach resuscytacji człowiek może stracić siłę. Wtedy, mimo że próbowaliśmy pomóc, musimy odstąpić.

Sprzęt nas poinstruuje

Jak działa AED?

To sprzęt, który działa bardzo intuicyjnie.

Można to porównać do gaśnicy – widzimy pożar, sięgamy po gaśnicę. Tak samo z AED, po który powinniśmy sięgnąć, jak tylko widzimy pacjenta, u którego mogło dojść do zatrzymania krążenia. Rozbijamy szybkę w szafce z defibrylatorem, wyciągamy go, włączamy. On sam będzie wydawał nam dalsze komendy – ma je nagrane głosowo. Nawet jeśli ktoś nie trzymał takiego sprzętu w rękach, powinien sobie poradzić.

Nie da się nikomu takim automatycznym defibrylatorem zaszkodzić. Włączy się tylko wtedy, kiedy będą do tego wskazania w analizie rytmu serca, który AED przeprowadza automatycznie.

Chciałabym wrócić do wydarzeń z 7 listopada. Poza panem i prof. Pędziwiatrem do rannych podbiegło mnóstwo przechodniów. Pomogli w akcji ratunkowej?

Tam zebrało się bardzo dużo ludzi, niestety również gapiów. Nimi na szczęście szybko zajęła się policja. Ale było sporo osób, które zachowały się bardzo przytomnie i które naprawdę pomogły uratować rannych. Mimo że to przecież nie była standardowa sytuacja, jak wypadek, w którym mamy osobę z niewielkim urazem czy kogoś, kto stracił przytomność. Tutaj były głębokie rany postrzałowe, krew, rozbite szyby, łuski. Nawet dla osób zaznajomionych z niesieniem pomocy to było trudne doświadczenie.

Mimo tego znaleźli się przechodnie, którzy rzucili się do pomocy. I o tych ludziach trzeba mówić, nie będę przecież wyrokował, dlaczego ktoś nie chciał pomóc. Stres i panika przecież robią swoje.