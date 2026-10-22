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Prawa autorskie: 02.10.2026 Lublin , ul Jaczewskiego 2 . Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodzki . Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl02.10.2026 Lublin , ...
22 października 2026

Osoby o niższym statusie żyją krócej, a przyczyny ich zgonów są gorzej rozpoznane

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Trzydziestoletnia kobieta z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym ma przed sobą o blisko 9 lat życia mniej niż jej rówieśniczka z dyplomem wyższej uczelni. U mężczyzn ta różnica wynosi blisko 13 lat

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Kiedy umiera mężczyzna z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, trzy razy częściej niż u mężczyzny z dyplomem w karcie zgonu wpisuje się “przyczynę nieustaloną”. U kobiet – prawie dwa i pół raza częściej.

To wyliczenia z najnowszej edycji raportu „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania”. Jako reporterka piszę o zdrowiu, więc czytałam go z wypiekami na twarzy, myśląc: jak to możliwe, że te zaskakujące dane nie są publikowane na pierwszych stronach gazet? Przecież to – nie przesadzając – kwestia życia i śmierci.

Z Anną Smagą i Bogdanem Wojtyniakiem, redaktorami raportu „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2025” z Zakładu Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności NIZP PZH – PIB, rozmawia Anna Pamuła.

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Na zdjęciu Anna Pamuła
Anna Pamuła

Niezależna dziennikarka, pisała m.in. dla Gazety Wyborczej, Parents we Francji i Time’a w USA. Autorka książek "Polacos. Chajka płynie do Kostaryki" i "Wrzenie. Francja na krawędzi". Jej najnowsza książka reporterska "Mamy do pogadania" traktuje o macierzyństwie na świecie i stygmatyzacji związanej ze zdrowiem reprodukcyjnym kobiet. Współpracuje jako redaktorka i lokalna producentka z Martyną Wojciechowską. Wspólnie napisały "Co chcesz powiedzieć światu". Razem z Martą Frej tworzy projekt "Tabubabki". Stypendystka Pulitzer Center i IWMF (International Women's Media Foundation). Mieszka we Francji.

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