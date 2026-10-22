Osoby o niższym statusie żyją krócej, a przyczyny ich zgonów są gorzej rozpoznane

Trzydziestoletnia kobieta z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym ma przed sobą o blisko 9 lat życia mniej niż jej rówieśniczka z dyplomem wyższej uczelni. U mężczyzn ta różnica wynosi blisko 13 lat

Kiedy umiera mężczyzna z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, trzy razy częściej niż u mężczyzny z dyplomem w karcie zgonu wpisuje się “przyczynę nieustaloną”. U kobiet – prawie dwa i pół raza częściej.

To wyliczenia z najnowszej edycji raportu „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania”. Jako reporterka piszę o zdrowiu, więc czytałam go z wypiekami na twarzy, myśląc: jak to możliwe, że te zaskakujące dane nie są publikowane na pierwszych stronach gazet? Przecież to – nie przesadzając – kwestia życia i śmierci.