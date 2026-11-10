Seria cyberataków na polskich dostawców internetu. Czy państwo zareaguje?
Coraz głośniej mówi się o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej. Tymczasem polscy operatorzy internetu są nękani serią cyberataków, która szczególnie uderza w mniejsze firmy. Czy państwo im pomoże, czy też przedsiębiorcy i klienci zostaną pozostawieni sami sobie?
Wyobraźmy sobie, że jesteśmy właścicielami małego osiedlowego sklepiku. Regularnie ktoś wybija nam szyby w oknach i kradnie asortyment, przez co naraża nas na stres i koszta, a klientom uniemożliwia zrobienie zakupów. Następnie zgłasza się do nas z propozycją „ochrony„. Jeśli zapłacimy okup, będziemy ”chronieni", a ataki na nasz sklepik ustaną. Gdy szukamy pomocy w instytucjach państwowych – jesteśmy zbywani.
Z analogiczną sytuacją spotykają się mali dostawcy usług internetowych (ogólnie określani skrótem ISP od Internet Service Provider), padający ofiarami cyberataków DDoS. Chodzi o przedsiębiorstwa, które dostarczają internet do firm i domów. Wykorzystują do tego elementy infrastruktury sieciowej, które bezprzewodowo lub za pośrednictwem kabli zapewniają dostęp do internetu na urządzeniach klientów.
Tematem zajęli się dziennikarze z branżowego serwisu telko.in. W serii artykułów opisano problem, z jakim zmagają się mali przedsiębiorcy z branży telekomunikacyjnej. Z racji jednak, że telko.in jest portalem specjalistycznym, warto nakreślić kilka kwestii czytelnikom, którzy dotąd nie mieli okazji zagłębiać się w tematykę sieci telekomunikacyjnych. Sprawa dotyczy ataków DDoS na ISP – co właściwie kryje się za tymi nazwami?
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