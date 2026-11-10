Prawa autorskie: il. Mateusz Mirys il. Mateusz Mirys Prawa autorskie: il. Mateusz Mirys il. Mateusz Mirys

Zaloguj się, aby zapisać na później 10 listopada 2026 Dodaj nas w Google Seria cyberataków na polskich dostawców internetu. Czy państwo zareaguje? Joanna Cisowska przeczytasz w 12 minut Coraz głośniej mówi się o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej. Tymczasem polscy operatorzy internetu są nękani serią cyberataków, która szczególnie uderza w mniejsze firmy. Czy państwo im pomoże, czy też przedsiębiorcy i klienci zostaną pozostawieni sami sobie? Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: il. Mateusz Mirys il. Mateusz Mirys Prawa autorskie: il. Mateusz Mirys il. Mateusz Mirys

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy właścicielami małego osiedlowego sklepiku. Regularnie ktoś wybija nam szyby w oknach i kradnie asortyment, przez co naraża nas na stres i koszta, a klientom uniemożliwia zrobienie zakupów. Następnie zgłasza się do nas z propozycją „ochrony„. Jeśli zapłacimy okup, będziemy ”chronieni", a ataki na nasz sklepik ustaną. Gdy szukamy pomocy w instytucjach państwowych – jesteśmy zbywani.

Z analogiczną sytuacją spotykają się mali dostawcy usług internetowych (ogólnie określani skrótem ISP od Internet Service Provider), padający ofiarami cyberataków DDoS. Chodzi o przedsiębiorstwa, które dostarczają internet do firm i domów. Wykorzystują do tego elementy infrastruktury sieciowej, które bezprzewodowo lub za pośrednictwem kabli zapewniają dostęp do internetu na urządzeniach klientów.