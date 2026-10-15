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USA ograniczają zdolności obronne Ukrainy. Co to może znaczyć dla Polski?

Michał Piekarski przeczytasz w 7 minut

Należy obawiać się, że w imię doraźnych interesów obecna ekipa rządząca w Waszyngtonie jest gotowa posuwać się do nacisków, które wprost narażają ukraińskich żołnierzy i ludność cywilną. To pokazuje, że celowe jest budowanie alternatywnych zdolności, by nie być tak zależnym od jednego aktora.

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