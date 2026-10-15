0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Foto Genya SAVILOV / AFPFoto Genya SAVILOV /...
15 października 2026

USA ograniczają zdolności obronne Ukrainy. Co to może znaczyć dla Polski?

przeczytasz w 7 minut

Należy obawiać się, że w imię doraźnych interesów obecna ekipa rządząca w Waszyngtonie jest gotowa posuwać się do nacisków, które wprost narażają ukraińskich żołnierzy i ludność cywilną. To pokazuje, że celowe jest budowanie alternatywnych zdolności, by nie być tak zależnym od jednego aktora.

Dodaj nas w Google
Google News

W nocy z 13 na 14 października miał miejsce kolejny rosyjski ostrzał Ukrainy, a zwłaszcza jej infrastruktury energetycznej przy pomocy pocisków balistycznych. Po tym ataku pojawiły się informacje, że Ukraina nie otrzymała ze strony partnerów zagranicznych wcześniejszego ostrzeżenia o zagrożeniu — choć partnerów zagranicznych nie nazwano oficjalnie, chodzi o Stany Zjednoczone.

W dniu 14 października okazało się, że problemy dotyczą także systemu łączności satelitarnej Starlink (więcej o tym dalej w tekście).

Jak podał w swoim wpisie prezydent Wołodymir Zełenski, Ukraina nie otrzymała wczesnego ostrzeżenia o ataku, jednak nadlatujące pociski zostały wykryte przez ukraińskie systemy.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Bezpieczeństwo

Rosja

Ukraina

USA

Władimir Putin

Donald Trump

wojna w Ukrainie

Na zdjęciu Michał Piekarski
Michał Piekarski

Adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się problematyką bezpieczeństwa narodowego, w szczególności zagrożeń hybrydowych, militarnych oraz kultury strategicznej Polski. Autor książki "Ewolucja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-2010 w kontekście kultury strategicznej Polski" (2022), stały współpracownik magazynu „Frag Out” członek Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego

Komentarze

Nasze tematy