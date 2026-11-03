Zamieszki, fałszywa lekarka „karetki” i „zakładnicy”. Co się wydarzyło pod Kijowem?

Ukraińcy prowadzą ostre śledztwa w sprawie zamieszek pod Kijowem wywołanych informacją o rzekomych torturach na żołnierzach w prywatnym domu. Twierdzą, że akcja była ustawką i grozi ujawnieniem miejsc, gdzie mieszkają ukraińscy żołnierze przed rozpoczęciem szkoleń. Bo to nie koszary – w nie Rosjanie mogą uderzyć. Oto co udało nam się pozbierać w tej sprawie:

Zaczęło się od tego, że w ukraińskich mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że we wsi Petropawliwska Borszczahiwka w obwodzie kijowskim w piwnicy domu siedzi 40 osób. Mieli to być żołnierze, którzy samowolnie opuścili jednostkę oraz mężczyźni zmobilizowani do służby.

W poniedziałek 2 listopada wieczorem we wsi Borszczahiwce doszło do zamieszek. W sieci, w kanałach na Telegramie, krążyły informacje, że w piwnicy domu ma przebywać 40 osób i że są poddawani torturom. A także, że w wyniku starć zginęła jedna osoba. Jak poinformowała z miejsca zdarzenia korespondentka portalu hromadske, przed domem zebrało się około 50 osób. Według nich w budynku przetrzymywani byli zmobilizowani mężczyźni oraz żołnierze, którzy samowolnie opuścili jednostki (tzw. SZCz, самовільне залишення військової частини).