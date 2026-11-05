Plan Kaczyńskiego to kopia planu AfD i Le Pen. Chcą demontażu Unii

PiS, AfD i Zjednoczenie Narodowe liczą na to, że ciągu najbliższych trzech, czterech lat europejskim suwerenistom uda się na tyle przejąć władzę w państwach członkowskich, że możliwy będzie demontaż UE, jaką znamy.

Likwidacja Komisji Europejskiej, ograniczenie roli Trybunału Sprawiedliwości UE, koniec bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego, uchylenie większości unijnych przepisów. To nie tylko postulaty niemieckiej AfD czy francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Podobną wizję Europy ma Jarosław Kaczyński.

To pierwszy raz, gdy prezes Prawa i Sprawiedliwości przedstawia tak konkretny plan „reformy” Unii Europejskiej. „Reformy”, bo propozycja zaprezentowana przez Jarosława Kaczyńskiego podczas Forum w Krynicy 28 października, to de facto demontaż Unii Europejskiej. Podobnie jak przedstawiona w Parlamencie Europejskim propozycja AfD i program europejski francuskiego Zjednoczenia Narodowego sprzed dwóch lat, o których Kaczyński wspomina jako o inspiracji.