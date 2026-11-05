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Prawa autorskie: Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.plFot. Jakub Włodek / ...
05 listopada 2026

Plan Kaczyńskiego to kopia planu AfD i Le Pen. Chcą demontażu Unii

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PiS, AfD i Zjednoczenie Narodowe liczą na to, że ciągu najbliższych trzech, czterech lat europejskim suwerenistom uda się na tyle przejąć władzę w państwach członkowskich, że możliwy będzie demontaż UE, jaką znamy.

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Likwidacja Komisji Europejskiej, ograniczenie roli Trybunału Sprawiedliwości UE, koniec bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego, uchylenie większości unijnych przepisów. To nie tylko postulaty niemieckiej AfD czy francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Podobną wizję Europy ma Jarosław Kaczyński.

To pierwszy raz, gdy prezes Prawa i Sprawiedliwości przedstawia tak konkretny plan „reformy” Unii Europejskiej. „Reformy”, bo propozycja zaprezentowana przez Jarosława Kaczyńskiego podczas Forum w Krynicy 28 października, to de facto demontaż Unii Europejskiej. Podobnie jak przedstawiona w Parlamencie Europejskim propozycja AfD i program europejski francuskiego Zjednoczenia Narodowego sprzed dwóch lat, o których Kaczyński wspomina jako o inspiracji.

Partie te zakładają m.in. pozbawienie Unii większości obecnych kompetencji, całkowitą transformację systemu stanowienia prawa, zniesienie wymogów ustrojowych wobec państw członkowskich i podpisanie nowych unijnych traktatów.

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Na zdjęciu Paulina Pacuła
Paulina Pacuła

Dziennikarka działu politycznego OKO.press. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu nauk o polityce Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka amerykańskiego programu dla dziennikarzy Central Eastern Journalism Fellowship Program oraz laureatka nagrody im. Leopolda Ungera. Pisze o demokracji, sprawach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Publikowała m.in. w Tygodniku Powszechnym, portalu EUobserver, Business Insiderze i Gazecie Wyborczej.

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