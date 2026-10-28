Prawa autorskie: Fot. Odd ANDERSEN / AFP Fot. Odd ANDERSEN / ... Prawa autorskie: Fot. Odd ANDERSEN / AFP Fot. Odd ANDERSEN / ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 28 października 2026 Dodaj nas w Google Darwinistyczna wizja Europy AfD. Niemiecki koszmar PiS ma twarz Alice Weidel [KORESPONDENCJA] Paulina Pacuła przeczytasz w 14 minut AfD proponuje, by Europa wróciła do stanu, w którym państwa zamiast współpracować i ustalać wspólne reguły gry, rywalizują na zasadzie: kto silniejszy, ten lepszy. Naczelna zasada, która przyświeca jej działaniom, to „Niemcy przede wszystkim”. To likwidacja UE, jaką znamy. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Odd ANDERSEN / AFP Fot. Odd ANDERSEN / ... Prawa autorskie: Fot. Odd ANDERSEN / AFP Fot. Odd ANDERSEN / ...

Kiedy podczas spotkania z europosłami w środę 21 października ubrana w białą bluzkę i białą marynarkę przewodnicząca AfD Alice Weidel po raz kolejny rzuca hasło „Deutschland zuerst” („Niemcy przede wszystkim”), obecni na sali europosłowie z jej partii klaszczą entuzjastycznie. Niektórzy wyrażają swój entuzjazm jeszcze wyraźniej – mocno uderzając dłońmi w stół.

Sala konferencyjna S7 w budynku Salvadora de Madariagi (hiszpańskiego dyplomaty i jednego z pionierów europejskiej integracji) w ogromnym kompleksie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu jest pełna. Stojący na wejściu pracownicy grupy ESN nie wpuszczają już nikogo więcej. A chętnych do wejścia na salę jest sporo – są europosłowie z różnych grup, parlamentarni asystenci, dziennikarze.