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Prawa autorskie: Fot. Odd ANDERSEN / AFPFot. Odd ANDERSEN / ...
28 października 2026

Darwinistyczna wizja Europy AfD. Niemiecki koszmar PiS ma twarz Alice Weidel [KORESPONDENCJA]

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AfD proponuje, by Europa wróciła do stanu, w którym państwa zamiast współpracować i ustalać wspólne reguły gry, rywalizują na zasadzie: kto silniejszy, ten lepszy. Naczelna zasada, która przyświeca jej działaniom, to „Niemcy przede wszystkim”. To likwidacja UE, jaką znamy.

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Kiedy podczas spotkania z europosłami w środę 21 października ubrana w białą bluzkę i białą marynarkę przewodnicząca AfD Alice Weidel po raz kolejny rzuca hasło „Deutschland zuerst” („Niemcy przede wszystkim”), obecni na sali europosłowie z jej partii klaszczą entuzjastycznie. Niektórzy wyrażają swój entuzjazm jeszcze wyraźniej – mocno uderzając dłońmi w stół.

Sala konferencyjna S7 w budynku Salvadora de Madariagi (hiszpańskiego dyplomaty i jednego z pionierów europejskiej integracji) w ogromnym kompleksie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu jest pełna. Stojący na wejściu pracownicy grupy ESN nie wpuszczają już nikogo więcej. A chętnych do wejścia na salę jest sporo – są europosłowie z różnych grup, parlamentarni asystenci, dziennikarze.

Żadne wydarzenie podczas październikowej sesji plenarnej PE nie przyciąga takich tłumów jak możliwość wymiany poglądów z Weidel. Jest tu więcej osób niż na ogłoszeniu wyboru na drugą połowę kadencji szefowej drugiej największej grupy w PE – Socjalistów i Demokratów, czy na odbywającym się w tym samym czasie spotkaniu z okazji 80. urodzin Adama Michnika.

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Na zdjęciu Paulina Pacuła
Paulina Pacuła

Dziennikarka działu politycznego OKO.press. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu nauk o polityce Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka amerykańskiego programu dla dziennikarzy Central Eastern Journalism Fellowship Program oraz laureatka nagrody im. Leopolda Ungera. Pisze o demokracji, sprawach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Publikowała m.in. w Tygodniku Powszechnym, portalu EUobserver, Business Insiderze i Gazecie Wyborczej.

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