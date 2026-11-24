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Zaloguj się, aby zapisać na później Podcast LENS.EU Dodaj nas w Google Ile naleśnika dla Europejczyka? Redakcja OKO.press W Grecji podstawowe składniki naleśników kosztują niemal dwa razy więcej niż w Niemczech, choć mediana dochodów jest ponad dwukrotnie niższa. O tym, ile naprawdę kosztuje nas żywność, decydują nie tylko ceny na sklepowych półkach. Dodaj nas w Google Wysłuchaj podcastu Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

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Pięć redakcji – łotewski TVNET, chorwacki Telegram, niemiecki CORRECTIV, austriacka Die Presse i polskie OKO.press przygotowują wspólny podcast poświęcony temu, co porusza europejską społeczność.

Na ile naleśników nas stać?

Dziennikarze CORRECTIV.Europe stworzyli Indeks Naleśnika, porównując ceny mąki, mleka, jajek i masła z dochodami mieszkańców 28 europejskich krajów. Okazuje się, że w wielu z nich stać nas dziś na mniej naleśników niż dziesięć lat temu.

Dlaczego żywność drożeje, nawet gdy inflacja hamuje? Jak na ceny wpływają wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny i zmiana klimatu? I dlaczego podwyżki najmocniej uderzają w najuboższych?

W nowym odcinku lensEU sprawdzamy więc, ile naprawdę kosztuje nas inflacja – z perspektywy całej Europy, ale także Polski, Słowacji i Łotwy.

Podcast został nagrany w języku angielskim i przeczytany przez polskiego lektora. Transkrypcja poniżej, a oryginał – TUTAJ.

A jeśli wolisz czytać, zasubskrybuj nasz newsletter LensEU. Znajdziesz w nim informacje na tematy europejskie z pięciu krajów biorących udział w projekcie.

Lilith Grull: Mleko. Mąka. Jajka. Odrobina tłuszczu. Tyle wystarczy, żeby usmażyć zwykły naleśnik. Od pokoleń te składniki można znaleźć w kuchniach całej Europy. Nic wyszukanego, nic skomplikowanego. Tak przynajmniej mogłoby się wydawać.

Ale co się dzieje, gdy nawet te podstawowe produkty spożywcze stają się coraz większym obciążeniem dla domowego budżetu? Gdy za cotygodniowe zakupy płacimy coraz więcej, a przynosimy do domu coraz mniej produktów?

Dla wielu Europejczyków od dawna jest to codzienność.

W ostatnich latach ceny żywności znacznie wzrosły. I choć w niektórych krajach inflacja nieco wyhamowała, ceny wciąż pozostają wysokie.

Pojawia się więc pytanie, które zadaje sobie coraz więcej osób: czy nadal zarabiamy wystarczająco dużo, żeby zaspokoić podstawowe potrzeby?

Właśnie temu przyjrzymy się w dzisiejszym odcinku lensEU.

[Dżingiel otwierający]

Lilith Grull: lensEU – przyglądamy się temu, co kształtuje europejską wspólnotę.

Nazywam się Lilith Grull. Jestem reporterką zajmującą się tematyką międzynarodową w redakcji CORRECTIV i należę do zespołu CORRECTIV.Europe.

Wspólnie z dziennikarzami lokalnymi i niezależnymi z całej Europy badamy sprawy, które wykraczają poza granice poszczególnych państw i dotyczą nas wszystkich.

W ciągu ostatnich kilku lat niemal każdy w Europie odczuł skutki inflacji. Widać je w cenach benzyny, rachunkach za ogrzewanie i innych opłatach domowych, cenach biletów komunikacji publicznej i oczywiście żywności.

Wszyscy musimy jeść. A to, czy odżywiamy się zdrowo, może mieć poważne konsekwencje dla niemal każdej dziedziny naszego życia.

Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak mocno wzrost cen żywności uderzył w Europejczyków. W których krajach za swoje dochody mogą kupić najwięcej, a w których najmniej?

W CORRECTIV.Europe stworzyliśmy internetowe narzędzie, które pomaga odpowiedzieć na te pytania. Nazwaliśmy je Indeksem Naleśnika.

Pokazuje, na ile naleśników stać mieszkańców różnych krajów Europy, jak zmieniło się to od 2016 roku i jak poszczególne państwa wypadają na tle innych.

[Dżingiel]

Lilith Grull: Jak działa ten indeks?

Wyobraźmy sobie, że mieszkasz w Niemczech. Zarabiasz tyle, ile wynosi mediana dochodu rozporządzalnego. I masz ochotę na naleśniki.

Bierzesz trochę mąki, mleka, jajka i odrobinę masła. Z tych składników przygotujesz coś, co na potrzeby naszego badania nazwaliśmy standardowym europejskim naleśnikiem.

Oczywiście w rzeczywistości przepisy różnią się między krajami. A nawet między regionami jednego państwa.

Sama dorastałam w Berlinie i nauczyłam się robić naleśniki inaczej niż moi koledzy z Hamburga. Zresztą nawet nie nazywają ich Eierkuchen, tak jak w Berlinie, tylko Pfannkuchen. Ostatecznie w niemieckiej wersji zdecydowaliśmy się na nazwę Pfannkuchen-Index, odpowiadającą angielskiemu Pancake Index.

Ale na potrzeby naszego indeksu przyjęliśmy jeden przepis, taki sam dla wszystkich krajów. Tylko w ten sposób możemy je uczciwie porównać.

Porównujemy więc ceny składników z medianą dochodu rozporządzalnego w każdym kraju. Przyjmujemy przy tym wspólny punkt odniesienia: pięć procent dziennego dochodu rozporządzalnego. W końcu nikt nie wydaje całych swoich dochodów na naleśniki.

Nasz indeks nie pokazuje jedynie, ile kosztuje żywność. Zestawia ceny z pieniędzmi, które ludzie rzeczywiście mają do dyspozycji.

Dzięki temu możemy odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: na ile naleśników mnie stać?

[Dżingiel]

Lilith Grull: Wysoka cena nie wszędzie oznacza to samo.

Litr mleka może kosztować mniej więcej tyle samo w dwóch różnych krajach. Nie znaczy to jednak, że dla mieszkańców obu państw jest równie drogi. Jeśli w jednym z nich ludzie zarabiają znacznie mniej, ta sama cena będzie dla nich dużo większym obciążeniem. To dość oczywiste.

I właśnie tę różnicę pokazuje Indeks Naleśnika.

Ujawnia też niepokojącą tendencję widoczną w całej Europie.

Od 2016 roku składniki potrzebne do przygotowania naleśników podrożały we wszystkich badanych przez nas krajach. Ale nie wszędzie dochody rosły równie szybko.

W rezultacie w mniej więcej połowie z 28 badanych krajów mieszkańców stać dziś na mniej naleśników niż dziesięć lat temu.

Innymi słowy, choć wiele osób zarabia obecnie więcej, za swoje pieniądze mogą kupić mniej.

Jeśli chcecie sami wypróbować nasze narzędzie, zajrzyjcie do artykułu. Link znajdziecie w opisie odcinka.

[Dżingiel]

Lilith Grull: Samo porównanie dochodów i cen w supermarketach nie daje nam jednak pełnego obrazu sytuacji. Między krajami występują przecież ogromne różnice.

Ale najpierw musimy wyjaśnić, skąd wzięliśmy dane i jak je opracowaliśmy. Bo za Indeksem Naleśnika i naszym dziennikarskim śledztwem stoi naprawdę sporo danych.

Nasze obliczenia opierają się na cenach czterech podstawowych produktów spożywczych: mąki, mleka, jajek i masła. Informacje o typowych cenach w poszczególnych krajach zebraliśmy, automatycznie pobierając dane z internetu.

Połączyliśmy je z danymi Eurostatu dotyczącymi dochodów rozporządzalnych i inflacji.

W przypadku Niemiec dokładniej przeanalizowaliśmy ceny z września 2026 roku. Zebraliśmy informacje o cenach składników ze stron internetowych Aldi Nord i Aldi Süd, a następnie uzupełniliśmy je danymi z platformy Open Food Prices, współtworzonej przez użytkowników.

Na tej platformie sami konsumenci mogą zgłaszać ceny produktów z różnych sieci supermarketów. W naszych obliczeniach uwzględniliśmy łącznie 120 obserwacji cen z Open Food Prices oraz kolejnych 50 z Aldi. Następnie obliczyliśmy medianę dla każdego zestawu danych.

Kolejnym pytaniem było to, jak porównać siłę nabywczą mieszkańców różnych krajów.

Bo kwota, którą można przeznaczyć na żywność, zależy zarówno od kraju zamieszkania, jak i od wysokości dochodów. Oczywiście liczą się także inne niezbędne wydatki: czynsz, ubezpieczenie i tak dalej.

Żeby móc porównać wszystkie kraje według tych samych zasad, przyjęliśmy pięć procent przeciętnego dziennego dochodu w każdym kraju. To realistyczna część pieniędzy, które można codziennie przeznaczać na zakupy spożywcze.

Następnie obliczyliśmy, ile naleśników można za tę kwotę przygotować.

Ważne jest jedno: nawet gdybyśmy przyjęli inny odsetek dochodu, kolejność krajów w rankingu i zmiany zachodzące w czasie pozostałyby takie same. [Dżingiel]

Lilith Grull: Przyjrzyjmy się więc rankingowi.

W 2016 roku Niemcy zajmowały pierwsze miejsce pod względem relacji dochodów do cen składników. Dziesięć lat później wyprzedziła je Austria.

W 2016 roku prawdopodobnie mogłabym sobie pozwolić na 20 naleśników. Dziś nie stać mnie nawet na 17.

To znaczy, że mogę kupić o 16,8 procent mniej niż wtedy. Ale i tak nie jest źle. Z pewnością najadłabym się do syta. Oczywiście nie powinnam cały czas żywić się wyłącznie naleśnikami. Ale przyznajmy: są naprawdę pyszne.

Tak więc moja porcja wciąż jest całkiem pokaźna. Na samym dole rankingu znajduje się Macedonia Północna. Dziesięć lat temu jej mieszkańców było stać na zaledwie dwa naleśniki. Dziś nadal nie mogą sobie pozwolić nawet na trzy.

Te różnice pokazują, jak wielkie są dysproporcje w sile nabywczej mieszkańców Europy.

Możemy wyróżnić dwie duże grupy krajów i dwie mniejsze.

Zacznijmy od tych większych.

W pierwszej grupie ceny rosły szybciej niż dochody. Należą do niej między innymi Niemcy, Szwajcaria, Holandia i Norwegia.

Mieszkańców tych krajów stać dziś na mniej naleśników niż dawniej, jeśli weźmiemy pod uwagę ich dochody. Trudniej im utrzymać dotychczasowy poziom życia, nawet jeśli nominalnie zarabiają więcej.

W drugiej grupie sytuacja na pierwszy rzut oka wygląda zupełnie inaczej.

W krajach takich jak Grecja, Bułgaria i Rumunia dochody rosły niekiedy szybciej niż ceny składników. Oznacza to, że mieszkańców stać dziś na więcej.

Niestety nie musi to oznaczać, że przestali borykać się z problemami finansowymi.

Dochody w tych krajach rosły bowiem z dużo niższego poziomu niż w innych państwach. Ich mieszkańcy nadal mogą kupić tylko ułamek tego, na co stać osoby z krajów zajmujących czołowe miejsca w rankingu.

To wszystko brzmi dość technicznie, więc posłużmy się przykładem.

Weźmy Grecję. Z naszej analizy wynika, że same ceny produktów są tam niemal dwukrotnie wyższe niż w Niemczech. Jednocześnie mediana dochodów wynosi mniej niż połowę niemieckiej.

Co to oznacza w praktyce? Wyobraźmy sobie osobę zarabiającą tyle, ile wynosi mediana dochodów. Jeśli pracuje i zarabia w Grecji, za te same podstawowe produkty spożywcze musi zapłacić znacznie więcej niż ktoś w Niemczech. A przy tym od początku ma do dyspozycji dużo mniejszy dochód.

Innymi słowy, na podstawową żywność musi przeznaczać znacznie większą część swoich i tak niższych dochodów.

Zakupy spożywcze, które dla mieszkańca Niemiec nie są szczególnym obciążeniem, w Grecji mogą poważnie nadwyrężyć domowy budżet.

Problemem nie jest więc jedynie to, że żywność w Grecji jest droższa. Najważniejsza jest relacja między cenami a dochodami.

To ona pokazuje, jak różne są skutki wysokich cen żywności dla mieszkańców Europy.

A zatem nawet jeśli sytuacja przez lata wyraźnie się poprawiła, zakupy spożywcze wciąż pozostają dla wielu osób poważnym obciążeniem. I trudno się dziwić ich frustracji.

[Dżingiel]

Lilith Grull: Wspomniałam jeszcze o dwóch mniejszych grupach krajów.

Do pierwszej należą między innymi Austria i Irlandia. Zajmują wysokie miejsca w rankingu, ponieważ od 2016 roku poprawiła się tam relacja cen mleka, mąki, jajek i masła do dochodów.

Dochody rosły szybciej niż ceny w supermarketach. Dlatego dziś na talerzu może znaleźć się więcej naleśników niż dziesięć lat temu. Świetnie!

Z kolei na Słowacji i w Portugalii dochody były niskie już na początku badanego okresu. A w kolejnych latach rosły na ogół wolniej niż ceny. Pomimo niewielkiego wzrostu dochodów rozporządzalnych i tak trudna sytuacja właściwie się nie poprawiła.

Liczba naleśników pozostała więc niemal taka sama.

Indeks Naleśnika opowiada zatem różne historie: o spadku siły nabywczej w bogatszych krajach i o nieustannych trudnościach z zakupem podstawowej żywności w państwach o niższych dochodach.

[Dżingiel]

Lilith Grull: Analizując wyniki, dostrzegliśmy jedno istotne ograniczenie: nawet porównanie krajów na podstawie przeciętnych wartości pokazuje nam tylko część rzeczywistości.

Bo przecież nie wszystkich mieszkańców danego kraju stać na taką samą liczbę naleśników. Jak już wspomniałam, za punkt odniesienia przyjęliśmy medianę dochodów.

Osoby zarabiające mniej muszą przeznaczać na jedzenie większą część swoich pieniędzy. Rosnące ceny żywności oznaczają więc, że mniej zostaje im na czynsz, energię, transport i inne niezbędne wydatki.

Dlatego nie poprzestaliśmy na porównywaniu krajów. Przyjrzeliśmy się także nierównościom wewnątrz społeczeństw.

W tym celu porównaliśmy najbogatsze 20 procent mieszkańców z najuboższymi 20 procentami.

Wynik? W dziewięciu krajach różnica między liczbą naleśników, na które stać bogatych i biednych, wzrosła. W szesnastu zmalała, a w trzech pozostała mniej więcej taka sama.

Te różnice również mają znaczenie. Kiedy żywność drożeje, szczególnie mocno odczuwają to gospodarstwa domowe z niewielkimi dochodami.

Często nie mają jak uniknąć rosnących kosztów. Nie mogą po prostu wydawać więcej na zakupy spożywcze, nie ograniczając przy tym innych wydatków.

Mają też mniejsze możliwości łagodzenia skutków podwyżek, na przykład przez kupowanie większych ilości produktów naraz lub sięganie po droższe zamienniki, uważane za lepsze.

Dochodzi do tego jeszcze jeden czynnik. W kilku krajach ceny tańszych produktów spożywczych rosły szybciej niż ceny produktów markowych.

To szczególnie dotkliwe dla osób, które już wcześniej musiały wybierać najtańsze dostępne produkty.

Frustracja przy kasie w supermarkecie nie jest więc tylko subiektywnym odczuciem. Ma konkretne podstawy ekonomiczne.

A według Europejskiego Banku Centralnego niesie to wyraźne konsekwencje.

Po gwałtownym wzroście inflacji wiele osób czuło się biedniejszych niż wcześniej. Co trzecia obawiała się również, że nie będzie już mogła pozwolić sobie na jedzenie, które chciałaby kupować.

[Dżingiel]

Lilith Grull: Co właściwie oznacza dla ludzi sytuacja, w której nie starcza im pieniędzy na podstawowe produkty potrzebne do zdrowego życia?

Porozmawialiśmy o tym z Anną Wydubą, która pracuje w dziale polityki społecznej Niemieckiego Stowarzyszenia Społecznego. Zajmuje się między innymi ubóstwem, mieszkalnictwem i sprawiedliwością społeczną.

Niemieckie Stowarzyszenie Społeczne, znane pod skrótem SoVD, działa na rzecz większej sprawiedliwości społecznej i lepszej ochrony socjalnej.

Prowadzi zarówno działalność polityczną, jak i bezpośrednio pomaga ludziom, między innymi przez indywidualne poradnictwo i projekty lokalne. Organizacja zrzesza 650 tysięcy członków, a jej działalność wspiera wielu wolontariuszy.

Dzięki swojej pracy jej przedstawiciele na co dzień widzą, jak rosnące ceny żywności, wysokie czynsze i koszty energii wpływają na ludzkie życie.

Anna Wyduba: W 2025 roku w Niemczech ponad 13 milionów ludzi było zagrożonych ubóstwem. Od wielu lat obserwujemy osoby, które mają trudności finansowe. Niektóre pracują, inne przepracowały całe życie. Część z nich choruje lub żyje z niepełnosprawnością.

W ostatnim czasie zmienił się przede wszystkim poziom cen. Żywność kosztuje dziś o około 30 procent więcej niż w 2021 roku. Ceny energii wzrosły w podobnym stopniu. Znacznie podrożały też czynsze, zwłaszcza w dużych miastach.

Podwyżki są tak duże, że nawet osoby, które wcześniej dobrze sobie radziły, zaczynają martwić się o pieniądze. I te obawy nie mijają.

Nawet kiedy inflacja spada, ceny nie wracają do wcześniejszego poziomu. Po prostu rosną wolniej.

Przez długi czas zarobki netto nie nadążały za wzrostem cen.

Ludzie przychodzą do naszych punktów poradnictwa w całych Niemczech i opowiadają, jak trudno im się utrzymać za pieniądze, którymi dysponują.

Po opłaceniu czynszu, prądu i innych rachunków często zostaje bardzo niewiele na żywność i pozostałe podstawowe potrzeby.

Problemy finansowe dotykają dziś ludzi z różnych grup społecznych, także tych, którzy wcześniej radzili sobie całkiem dobrze. Teraz muszą starannie planować każdy wydatek.

A osobom, które już wcześniej miały bardzo mało pieniędzy, żyje się jeszcze trudniej. Muszą rezygnować z wielu rzeczy, choć bardzo ostrożnie gospodarują pieniędzmi.

Nie chodzi o luksusy. Chodzi o podstawowe potrzeby.

Lilith Grull: Anna Wyduba powiedziała CORRECTIV.Europe, że obecnie około 13,3 miliona mieszkańców Niemiec jest zagrożonych ubóstwem. Gwałtowny wzrost cen żywności, energii i mieszkań sprawił, że ich sytuacja stała się szczególnie trudna.

Choć inflacja wyhamowała, ceny pozostają wysokie, a dochody wielu osób nadal za nimi nie nadążają. Nie chodzi już o luksusy, ale o podstawowe rzeczy niezbędne do zdrowego i godnego życia.

Problemy finansowe nie dotykają już wyłącznie osób o niskich dochodach. Coraz częściej odczuwa je także klasa średnia.

Anna Wyduba: Ubóstwo to nie tylko brak pieniędzy. Wpływa na zdrowie ludzi, ich życiowe szanse i całe społeczeństwo.

Wszystko zaczyna się od podstawowych rzeczy, takich jak jedzenie.

Kiedy ludzie muszą ograniczać wydatki na żywność, może ucierpieć ich zdrowie. Jeśli przez dłuższy czas nie mogą się zdrowo odżywiać, częściej chorują. A to może również oznaczać wyższe koszty dla niemieckiego systemu ochrony zdrowia.

Szczególnie poważne są skutki dla dzieci. Dzieci dorastające w ubogich rodzinach często mają mniejsze szanse w życiu. Wpływa to na ich zdrowie, edukację, a później także na możliwości znalezienia dobrej pracy.

Już w dzieciństwie mogą czuć się wykluczone, ponieważ ich rodzin nie stać na zajęcia w klubie sportowym, szkolną wycieczkę, a nawet na lody z kolegą czy koleżanką.

Ubóstwo może przechodzić z pokolenia na pokolenie.

Wpływa też na nasze relacje społeczne.

Zamiast rozmawiać o przyczynach ubóstwa, obserwujemy w Niemczech, że ludzie często mówią o potrzebujących pomocy, że są leniwi albo nie chcą pracować.

Ale w przypadku wielu osób, które potrzebują wsparcia, to po prostu nieprawda. Bardzo często przekonujemy się o tym w naszych punktach poradnictwa.

Takie uprzedzenia nastawiają ludzi przeciwko sobie i dzielą społeczeństwo.

Wolontariusze i banki żywności nie mogą jednak zastąpić dobrze funkcjonującego systemu zabezpieczenia społecznego.

W debacie publicznej brakuje przede wszystkim prawdziwego zrozumienia codziennych problemów ludzi.

Dużo rozmawiamy o inflacji i wzroście gospodarczym, ale zdecydowanie za mało o tym, ile pieniędzy zostaje ludziom pod koniec miesiąca po opłaceniu czynszu, prądu, ogrzewania i innych niezbędnych rachunków.

W Niemczech debata często koncentruje się na oszczędzaniu, a propozycje cięć w świadczeniach socjalnych pojawiają się bardzo szybko.

Tak nie powinno być.

Ludzie, którzy już teraz muszą oglądać każde euro z dwóch stron, nie powinni być zmuszani do jeszcze większych wyrzeczeń.

Nie możemy po prostu godzić się na rosnące ubóstwo, podczas gdy osoby dysponujące znacznie większym majątkiem mogłyby wnosić większy wkład we wspólne wydatki.

Nie chodzi tylko o to, o ile podrożały mąka, mleko czy jajka.

Chodzi o to, jak bardzo te podwyżki obciążają ludzi w stosunku do ich dochodów.

Kiedy masz bardzo mało pieniędzy, nawet niewielki wzrost cen może wiele zmienić.

I właśnie tutaj powinni działać politycy. Powinni zadbać o to, żeby każdego było stać na życie.

Dlatego SoVD domaga się świadczeń zapewniających środki wystarczające na utrzymanie, w tym na zdrową żywność.

Potrzebujemy też godnych płac, bezpiecznych emerytur i mieszkań w przystępnych cenach. Chcemy również, żeby osoby posiadające wielkie majątki, otrzymujące wysokie spadki i osiągające bardzo duże dochody wnosiły większy wkład w utrzymanie naszego społeczeństwa.

Ostatecznie wszystko sprowadza się do jednego prostego pytania: czy ludzie w naszym kraju mogą sobie pozwolić na dobre, godne życie?

Nie chodzi o luksusy. Chodzi o sprawiedliwość społeczną.

Lilith Grull: Anna Wyduba podkreśla, że ubóstwo oznacza znacznie więcej niż tylko brak pieniędzy. Wpływa na zdrowie, możliwości zdobycia wykształcenia i uczestnictwa w życiu społecznym.

Szczególnie dotkliwie odczuwają je dzieci. Kiedy nie ma pieniędzy na klub sportowy czy szkolną wycieczkę, ubóstwo może utrwalać się z pokolenia na pokolenie.

Jednocześnie uprzedzenia wobec osób żyjących w ubóstwie dzielą społeczeństwo.

Anna Wyduba krytykuje również to, że debata polityczna poświęca zbyt mało uwagi codziennym problemom ludzi, za to regularnie pojawiają się wezwania do ograniczania wydatków socjalnych. Dlatego SoVD domaga się odpowiednio wysokich świadczeń zapewniających podstawowe utrzymanie, godnych płac i mieszkań w przystępnych cenach.

Ale ubóstwo i trudności z zapewnieniem sobie wystarczającej ilości jedzenia nie są wyłącznie niemieckim problemem. Dotyczą całej Europy.

Według Eurostatu w 2024 roku około 8,5 procent mieszkańców Unii Europejskiej nie było stać na pełnowartościowy posiłek nawet co drugi dzień. Wśród osób zagrożonych ubóstwem odsetek ten sięgał aż 19,4 procent.

Dlaczego tak się dzieje? Przyczyn jest kilka. Przyjrzyjmy się najważniejszym.

[Dżingiel]

Lilith Grull: Pierwsza fala gwałtownych podwyżek przyszła wraz z ożywieniem gospodarczym po pandemii COVID-19.

Łańcuchy dostaw były zakłócone, popyt zaczął ponownie rosnąć, a podstawowe surowce drożały. Miało to odczuwalne konsekwencje dla naszego codziennego życia.

Weźmy na przykład mąkę. Zakłócenia w łańcuchach dostaw utrudniały pozyskiwanie surowców i składników, a czasem również zwiększały ich koszty.

Jednocześnie zaczął ponownie rosnąć popyt na niektóre produkty spożywcze i surowce. Takie zmiany ostatecznie mogą wpływać również na ceny w supermarketach.

Innym przykładem jest mleko. Jego produkcja wymaga czegoś więcej niż tylko samego pozyskania surowca. Energia jest potrzebna do utrzymania obór, chłodzenia mleka i jego dalszego przetwarzania.

Kiedy po pandemii wzrosły koszty energii i transportu, produkcja mleka stała się droższa. Więcej kosztowało też dostarczenie go na sklepowe półki.

Te przykłady pokazują, jak różne czynniki wpływają na ceny żywności: z jednej strony zakłócenia w łańcuchach dostaw, z drugiej rosnące koszty energii i produkcji.

Oczywiście nie każdą podwyżkę ceny mąki czy mleka można wyjaśnić wyłącznie tymi przyczynami. Pokazują one jednak, jak wiele różnych kosztów składa się ostatecznie na cenę podstawowego produktu spożywczego.

Rezultat? Konsumenci nagle musieli sięgać znacznie głębiej do kieszeni, nawet kupując najbardziej podstawowe produkty.

[Dżingiel]

Lilith Grull: Potem, w 2022 roku, rozpoczęła się pełnoskalowa rosyjska inwazja na Ukrainę.

Wojna zakłóciła handel ważnymi surowcami. Ceny energii gwałtownie wzrosły. Podrożały również nawozy, niezbędne w produkcji rolnej.

Żywność nie pojawia się przecież na sklepowych półkach sama z siebie.

Zanim z pszenicy powstanie mąka, potrzebna jest energia do produkcji nawozów, zasilania maszyn, zbiorów i przetwarzania ziarna. Potem produkty trzeba jeszcze zapakować, schłodzić i przetransportować.

Kiedy rosną koszty energii, skutki odczuwa cały łańcuch dostaw.

I nawet kiedy pierwotny szok cenowy zaczyna ustępować, nie oznacza to, że żywność znowu stanieje.

To częste nieporozumienie: kiedy inflacja cen żywności spada, ceny rosną wolniej. Nie znaczy to jednak, że spadają.

Ceny mogą więc pozostawać na wysokim poziomie, nawet gdy stopa inflacji znacznie się obniża.

Pojawiają się także nowe zagrożenia. Konflikty geopolityczne mogą ponownie doprowadzić do wzrostu cen energii.

Ale oprócz wojen i cen energii jest jeszcze jeden czynnik, który prawdopodobnie będzie miał coraz większy wpływ na ceny żywności.

I nie da się go wyeliminować po prostu przez zawieranie nowych umów handlowych czy obniżanie podatków.

Mówię o zmianie klimatu.

[Dżingiel]

Lilith Grull: A więc zmiana klimatu.

Powodzie, susze, fale upałów i pożary. Ekstremalne zjawiska pogodowe potrafią zniszczyć całe zbiory.

Takie zjawiska występowały zawsze. Ale wraz z ocieplaniem się planety zmienia się ich częstotliwość i intensywność.

Skutki odczuwamy bezpośrednio. Jeśli zbierzemy mniej zboża, jego cena może wzrosnąć. Jeśli susze niszczą pastwiska i ograniczają dostępność paszy, rosną także koszty hodowli zwierząt.

A kiedy powodzie zalewają uprawy owoców i warzyw, na rynek trafia ich mniej.

Eksperci nazywają to zjawisko climateflation, czyli inflacją klimatyczną: wzrostem cen spowodowanym skutkami zmiany klimatu.

Dotyczy to również Europy.

Powodzie w hiszpańskim regionie Walencji w 2024 roku spowodowały straty znacznie przekraczające miliard euro w samym sektorze rolnym. W kolejnych latach dodatkowe zniszczenia przyniosły pożary, które strawiły pola uprawne i lasy.

Zagrożone są również zbiory zbóż. Według branżowego czasopisma „World Grain” szacuje się, że upały i susza latem 2026 roku zmniejszyły zbiory zbóż w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej łącznie o 23 miliony ton.

Zagrożenia nie ograniczają się jednak do Europy.

Meteorolodzy ostrzegają także przed możliwością wystąpienia wyjątkowo silnego El Niño. To zjawisko klimatyczne może zmieniać rozkład opadów na całym świecie i zwiększać ryzyko susz lub powodzi w różnych regionach.

Dla rolnictwa oznacza to większą niepewność.

Kiedy zbiory się nie udają, ceny mogą rosnąć. A jeśli takie zjawiska stają się częstsze, coraz trudniej zapewnić stabilne dostawy żywności.

Konsekwencje nie dla wszystkich są jednakowe. Osoby o wyższych dochodach łatwiej radzą sobie z podwyżkami. Gospodarstwa domowe z mniejszym budżetem mogą być zmuszone do rezygnowania z niektórych produktów spożywczych.

Dlatego zmiana klimatu jest również kwestią sprawiedliwości społecznej.

Ale dlaczego ceny żywności tak bardzo różnią się nawet między krajami, które korzystają z tych samych światowych rynków?

[Dżingiel]

Lilith Grull: Jednym z najważniejszych czynników są źródła energii.

Makroekonomistka Silke Tober z Fundacji Hansa Böcklera wyjaśnia, że energia jest potrzebna na każdym etapie produkcji żywności: od wytwarzania nawozów po transport produktów do supermarketów.

Kraje silnie uzależnione od paliw kopalnych są więc bardziej narażone na gwałtowne zmiany cen energii.

Na przykład Niemcy i Włochy w dużym stopniu polegają na gazie ziemnym. Hiszpania natomiast dużo zainwestowała w odnawialne źródła energii i skuteczniej ograniczyła zależność cen energii elektrycznej od cen gazu.

Kiedy energia drożeje, może to mieć duże znaczenie.

Ale nawet tańsza energia nie chroni państw przed wszystkimi zagrożeniami. Ekstremalne zjawiska pogodowe mogą zniszczyć zbiory i zniwelować całą przewagę wynikającą z niższych cen.

Znaczenie mają też inne czynniki: koszty transportu, płace w sektorze produkcji żywności, stawki VAT czy choroby zwierząt.

Między grudniem 2025 roku a lutym 2026 roku w gospodarstwach w całej Europie padło lub zostało profilaktycznie wybitych prawie 16 milionów sztuk zakażonego drobiu. Szczególnie dużo przypadków zakażeń wśród dzikich i hodowlanych ptaków odnotowano w Polsce, Niemczech i Francji.

To również może wpływać na dostępność i ceny żywności.

Wreszcie znaczenie ma to, jak na zmiany cen reagują przedsiębiorstwa i konsumenci.

Jak wyjaśnia Anne Margarian z zespołu analiz rynkowych Instytutu Thünena, sprzedawcy detaliczni biorą pod uwagę również to, jak łatwo klienci mogą zamienić dany produkt na tańszy odpowiednik.

W przypadku produktów, które mają wiele zamienników, konkurencja cenowa może być silniejsza. Przy innych sprzedawcy mogą mieć większą swobodę ustalania cen.

Nie da się jednak dokładnie określić, jak duża jest ta swoboda w każdym kraju i w przypadku każdego produktu.

[Dżingiel]

Lilith Grull: Pojawia się więc kolejne pytanie: czy wysokie ceny żywności można wytłumaczyć wyłącznie kosztami energii, surowców i ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi?

Nie do końca.

W Niemczech Komisja Monopolowa ustaliła, że wraz z cenami rosły również marże największych sprzedawców detalicznych żywności.

Eksperci Europejskiego Banku Centralnego doszli do podobnego wniosku w odniesieniu do strefy euro: wzrostu inflacji cen żywności nie da się w pełni wyjaśnić wyższymi kosztami energii i surowców.

W ich obliczeniach znaczna część wzrostu cen pozostaje niewyjaśniona.

Możliwe przyczyny to czynniki krajowe, takie jak wynagrodzenia i zyski przedsiębiorstw. Jednak z powodu braku wiarygodnych danych nie da się dokładnie oddzielić ich wpływu.

Nie oznacza to automatycznie, że firmy wykorzystują każdą podwyżkę cen, by zwiększać swoje zyski. Pokazuje jednak, że zmiany cen są bardziej złożone, niż wynikałoby z prostego porównania kosztów produkcji i cen sprzedaży.

Kluczowe pozostaje więc pytanie o siłę rynkową przedsiębiorstw i podział zysków: kto ponosi dodatkowe koszty, a kto na tym korzysta?

[Dżingiel]

Lilith Grull: O tych problemach i o tym, jak inflacja wpływa na mieszkańców poszczególnych państw, porozmawialiśmy z kolegami z trzech europejskich krajów. W CORRECTIV.Europe zawsze staramy się patrzeć na problemy z perspektywy całej Europy.

Teraz zajrzymy na Słowację, Łotwę i do Polski.

Tomáš Zemko należy do naszej europejskiej sieci dziennikarzy lokalnych i niezależnych. Brał udział w pracach nad Indeksem Naleśnika i pomógł nam lepiej zrozumieć sytuację na Słowacji.

O części jego ustaleń możecie przeczytać nie tylko w artykule opublikowanym w „Denníku N”, ale także na naszej stronie. Niektóre akapity w naszym artykule zmieniają się w zależności od kraju wybranego w narzędziu.

Linki do obu tekstów znajdziecie w opisie odcinka.

[Dżingiel]

Tomáš Zemko: Największym zaskoczeniem było dla mnie to, jak silnie ceny żywności wpływają na sposób, w jaki Słowacy postrzegają inflację. Znacznie silniej, niż mogłyby sugerować oficjalne statystyki.

Według badania przeprowadzonego na zlecenie Narodowego Banku Słowacji w 2025 roku aż 87 procent Słowaków wskazało ceny żywności i napojów jako główny czynnik wpływający na ich postrzeganie zmian cen. Tylko osiem procent wymieniło oficjalny wskaźnik inflacji.

Żywność kupujemy niemal codziennie, więc zauważamy nawet stosunkowo niewielkie podwyżki.

Możemy nie wiedzieć, ile kosztuje pralka czy lodówka, ale większość z nas zna ceny chleba, mleka czy masła.

To wyjaśnia również, dlaczego ceny żywności mają tak duży wpływ na oczekiwania inflacyjne.

Żywność i napoje bezalkoholowe stanowią około jednej czwartej oficjalnego koszyka konsumpcyjnego.

Lilith Grull: Tomáša Zemkę zaskoczyło, jak mocno ceny żywności kształtują oczekiwania inflacyjne Słowaków.

Jak wyjaśnia, jeszcze przed ostatnią falą inflacji ceny żywności odpowiadały za około połowę zmian w oczekiwaniach inflacyjnych. W szczytowym momencie kryzysu ich udział sięgał nawet 80 procent.

Od maja 2021 do maja 2023 roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych na Słowacji wzrosły łącznie o 41 procent.

Nasz Indeks Naleśnika pokazuje, jak bardzo takie podwyżki wpływają na siłę nabywczą. Dzięki niemu możemy zobaczyć, na ile naleśników ludzie mogą sobie jeszcze pozwolić za swoje dochody.

Choć nie jest to oficjalny wskaźnik inflacji, pomaga znacznie łatwiej zrozumieć codzienne skutki wzrostu cen żywności.

Tomáš Zemko: Na Słowacji wzrost cen żywności jest szczególnie dotkliwy, ponieważ stanowi ona stosunkowo dużą część wydatków gospodarstw domowych, zwłaszcza tych o niższych dochodach.

Jest tu również ważny wymiar psychologiczny i polityczny. Ludzie tak silnie utożsamiają inflację z cenami żywności, że nawet spadek ogólnego wskaźnika inflacji nie musi sprawiać, że odczuwają poprawę sytuacji finansowej.

I to jest kluczowa różnica. Niższa inflacja nie oznacza niższych cen. Oznacza jedynie, że ceny rosną wolniej.

Po wzroście o ponad 40 procent podczas poprzedniej fali inflacji ceny żywności pozostają na znacznie wyższym poziomie.

Działania oszczędnościowe słowackiego rządu zwiększyły koszty, również w przemyśle spożywczym. Wyższe podatki, składki i koszty pracy dodatkowo obciążają producentów i sprzedawców żywności, z których wielu już wcześniej działało przy niewielkich marżach.

Rząd obniżył wprawdzie VAT na wybrane produkty spożywcze, ale zakres tej obniżki był zbyt ograniczony, by zrównoważyć ogólny wzrost kosztów ponoszonych przez firmy z branży spożywczej.

Ostatecznie inflacja cen żywności to nie tylko liczby w oficjalnych statystykach.

Na Słowacji bezpośrednio wpływa na to, jak ludzie oceniają swoją sytuację finansową, w jakim stopniu optymistycznie patrzą w przyszłość i jak reagują na zmiany gospodarcze.

Lilith Grull: Tomáš Zemko wyjaśnia, że ceny żywności mają na Słowacji szczególne znaczenie, ponieważ gospodarstwa domowe, zwłaszcza te o niskich dochodach, przeznaczają na jedzenie dużą część swoich pieniędzy.

Nawet jeśli inflacja spada, nie musi to oznaczać, że żywność ponownie stanieje. Po podwyżkach przekraczających 40 procent ceny pozostają na znacznie wyższym poziomie.

Tomáš Zemko zwraca też uwagę na dodatkowe obciążenia wynikające z działań oszczędnościowych słowackiego rządu. Wyższe podatki, składki i koszty pracy sprawiają, że produkcja i sprzedaż żywności stają się droższe. Część tych dodatkowych kosztów może ostatecznie zostać przerzucona na konsumentów.

Jego zdaniem najważniejsze jest to, że ceny żywności wpływają nie tylko na siłę nabywczą, ale także na to, jak ludzie postrzegają swoją sytuację finansową i przyszłość.

Z trudną sytuacją mierzą się również mieszkańcy Łotwy.

Andrejs Timofejevs jest dziennikarzem łotewskiej grupy medialnej TVNET Grupa. Jak relacjonuje, wysokie ceny żywności stanowią na Łotwie poważny problem już od dziesięcioleci.

Tylko w ciągu ostatnich dziesięciu lat ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły tam o około 67 procent.

Łotewskie gospodarstwa domowe szczególnie mocno odczuły podwyżki w latach 2022 i 2023, kiedy kryzys energetyczny i rosyjska inwazja na Ukrainę jeszcze bardziej przyspieszyły inflację.

W 2025 roku przeciętne gospodarstwo domowe wydawało na żywność około 300 euro miesięcznie, czyli mniej więcej 150 euro na osobę.

W ciągu sześciu lat wydatki gospodarstw domowych na jedzenie wzrosły o ponad 50 procent.

Andrejs Timofejevs: Kolejną zauważalną tendencją jest zmiana nawyków żywieniowych.

Na przykład w 2019 roku przeciętny mieszkaniec Łotwy zjadał około 210 jajek rocznie.

Do 2025 roku liczba ta spadła do 192. Spożycie mleka zmniejszyło się z około 41 do niespełna 36 litrów, a pieczywa z 32 do mniej niż 27 kilogramów na osobę.

Podobnie jest z ziemniakami, wieprzowiną i rybami.

Błędem byłoby przypisywanie wszystkich tych zmian wyłącznie inflacji, ale ogólna tendencja jest dość niepokojąca.

Lilith Grull: Andrejs Timofejevs zauważa, że rosnące koszty najwyraźniej wpłynęły na nawyki żywieniowe Łotyszy. Spożywają mniej mleka, pieczywa i jajek.

Według naszego łotewskiego kolegi szczególnie mocno odczuwają to osoby o niskich dochodach i ludzie starsi.

Łotewskie gospodarstwa domowe przeznaczają na żywność średnio 24 procent swojego budżetu. Jednak wśród osób powyżej 65. roku życia, które mieszkają samotnie, odsetek ten przekracza 30 procent.

Andrejs Timofejevs zwraca również uwagę na różnice regionalne. We wschodniej Łatgalii żywność pochłania około 30 procent wydatków gospodarstw domowych. W regionie otaczającym stolicę, Rygę, jest to zaledwie 21 procent.

Nasz kolega podaje też, że w 2024 roku ponad jedna piąta mieszkańców Łotwy była zagrożona ubóstwem. Wśród samotnie mieszkających osób powyżej 65. roku życia odsetek ten sięgał aż 63 procent.

Andrejs Timofejevs: W 2026 roku sytuacja dotycząca cen żywności zaczęła się jednak nieco zmieniać.

We wrześniu ceny żywności były średnio o pięć procent niższe niż rok wcześniej.

Masło potaniało o 24 procent, jajka o dziewięć procent, a odtłuszczone mleko aż o 70 procent.

Był to częściowo rezultat decyzji politycznych.

Latem Łotwa obniżyła VAT na pieczywo, mleko, jajka i drób z 21 do 12 procent.

Ponadto, według Ministerstwa Gospodarki, ceny produktów wchodzących w skład specjalnego koszyka taniej żywności spadły od maja 2025 roku o osiem procent.

Tańsze zakupy spożywcze nie muszą jednak oznaczać końca kryzysu kosztów utrzymania.

We wrześniu 2026 roku koszty mieszkań, mediów i energii były o siedem procent wyższe niż rok wcześniej, a ceny transportu wzrosły o ponad 12 procent.

Lilith Grull: Andrejs Timofejevs informuje, że choć płace również rosną, w drugim kwartale 2026 roku realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia netto, czyli po uwzględnieniu inflacji, wyniósł niewiele ponad jeden procent.

Jak mówi nasz kolega, łotewski rząd wprowadził więc kolejne rozwiązania mające poprawić sytuację. Czas pokaże, czy rzeczywiście zdołają one zrekompensować lata podwyżek.

Jak podkreśla Andrejs Timofejevs, nawet jeśli niektóre produkty spożywcze ponownie tanieją, koszty mieszkań, energii i transportu pozostają wysokie.

Żywność jest jedną z naszych najbardziej podstawowych potrzeb. Ale nie wszystkich stać na nią w takim samym stopniu.

Przykład Polski pokazuje, jak duże mogą być te różnice.

Adam Suraj, dziennikarz ekonomiczny i współpracownik OKO.press, powiedział CORRECTIV.Europe, że gospodarstwa domowe żyjące poniżej granicy ubóstwa relatywnego przeznaczają około 40 procent całego budżetu na żywność i napoje bezalkoholowe.

W gospodarstwach dysponujących dwukrotnie wyższym dochodem udział ten wynosi mniej niż 20 procent.

To pokazuje, jak dotkliwie wzrost cen żywności uderza przede wszystkim w osoby o niskich dochodach.

Adam Suraj: W tym porównaniu szczególnie uderza to, że nie mówimy o osobach żyjących w skrajnym ubóstwie.

Chodzi o gospodarstwa domowe, których dochody znajdują się poniżej granicy ubóstwa.

Kiedy ceny żywności rosną, uboższe gospodarstwa mają znacznie mniejsze możliwości dostosowania swoich wydatków.

Nie mogą przecież po prostu przestać kupować jedzenia.

Muszą więc ograniczać wydatki na inne ważne potrzeby.

Ale w przypadku Polski mamy też pewne dobre wiadomości.

Choć w ciągu ostatniej dekady ceny żywności znacznie wzrosły zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, nie wszyscy konsumenci odczuli podwyżki w takim samym stopniu.

I tu dochodzimy do kolejnego raportu, przygotowanego przez GRAPE, w którym przeanalizowano działalność Biedronki, największej sieci sklepów spożywczych w Polsce.

Autorzy raportu porównali między innymi zmiany cen żywności w Biedronce z oficjalnym wskaźnikiem cen żywności publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny.

Wyniki były dość zaskakujące.

W latach 2015–2024 ceny żywności w Biedronce wzrosły o około 25 punktów procentowych mniej, niż wynikałoby z oficjalnego polskiego wskaźnika cen żywności.

To znaczna różnica, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że w Biedronce robią zakupy miliony Polaków.

Lilith Grull: Adam Suraj wyjaśnia, że gospodarstwa domowe o niskich dochodach szczególnie mocno odczuwają wzrost cen żywności, ponieważ przeznaczają na nią dużą część swojego budżetu.

Przez to zostaje im mniej pieniędzy na inne niezbędne wydatki, między innymi na edukację i ochronę zdrowia.

Jednocześnie w Polsce można dostrzec także pewne pozytywne zmiany.

Badanie pozarządowego instytutu ekonomicznego GRAPE pokazuje, że w latach 2015–2024 ceny żywności w Biedronce, największej sieci supermarketów w kraju, wzrosły o około 25 punktów procentowych mniej niż oficjalny wskaźnik cen żywności.

Korzystają na tym miliony polskich konsumentów.

Jak więc wyjaśnić tę różnicę?

Adam Suraj: Jednym z możliwych wyjaśnień jest strategia biznesowa Biedronki.

Sieć kieruje swoją ofertę do konsumentów wrażliwych na ceny, dla których nawet stosunkowo niewielkie różnice w cenach mogą mieć znaczenie.

Utrzymywanie konkurencyjnych cen jest więc niezbędne do przyciągania klientów, a zarazem stanowi silną zachętę do ograniczania podwyżek.

Oczywiście nie oznacza to, że żywność potaniała ani że supermarkety są cudownym lekarstwem na inflację i mogą ją wyeliminować.

Ceny w Biedronce również znacznie wzrosły.

Niemniej wyniki badania sugerują, że inflacja cen żywności odczuwana przez gospodarstwa domowe o niższych dochodach może być mniejsza, niż wskazują oficjalne statystyki.

Innymi słowy, najczęściej przywoływane wskaźniki inflacji niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywiste podwyżki cen, z którymi mierzą się wszyscy konsumenci.

Lilith Grull: Adam Suraj wyjaśnia, że jedną z możliwych przyczyn tendencji opisanej przez GRAPE w Polsce jest strategia biznesowa sieci Biedronka.

Sieć kieruje swoją ofertę przede wszystkim do klientów zwracających uwagę na ceny, dlatego stara się utrzymywać je na możliwie niskim poziomie.

W zależności od tego, gdzie ludzie robią zakupy, odczuwane przez nich obciążenie finansowe może być więc znacznie mniejsze.

[Dżingiel]

Lilith Grull: Inflacja, a wraz z nią wysokie ceny żywności, dotykają znacznej części Europy.

Ale co można z tym zrobić?

Jeśli skupimy się na cenach żywności, eksperci, z którymi rozmawialiśmy, wskazują kilka możliwych rozwiązań. Silke Tober, makroekonomistka z Fundacji Hansa Böcklera, uważa, że szczególnie skuteczne byłoby ograniczenie naszego uzależnienia od paliw kopalnych.

Odnawialne źródła energii mogą pomóc złagodzić skutki gwałtownych podwyżek cen energii.

Anne Margarian, ekonomistka rolna z zespołu analiz rynkowych Instytutu Thünena, podkreśla z kolei, że rolnictwo i produkcja żywności muszą lepiej przystosować się do zmiany klimatu.

Oznacza to rozwijanie upraw bardziej odpornych na trudne warunki, stosowanie odpowiednich metod gospodarowania i wprowadzanie technologii przyjaznych dla klimatu.

Ale efekty tych działań nie będą natychmiastowe.

Dlatego rządy dyskutują również o krótkoterminowych formach wsparcia.

Jedną z możliwości jest wprowadzenie cen maksymalnych. Na przykład Węgry ograniczyły w ten sposób ceny niektórych podstawowych produktów spożywczych.

Może to przez pewien czas obniżyć ceny wybranych produktów, ale niekoniecznie powstrzyma wzrost cen pozostałej żywności.

Innym rozwiązaniem, które jest dyskutowane i wprowadzane w życie, są obniżki VAT.

Mają jednak pewną wadę: korzystają z nich wszystkie gospodarstwa domowe, także te, które nie potrzebują pomocy finansowej. Poza tym obniżka podatku nie zawsze jest w całości przekazywana konsumentom w postaci niższych cen.

Dlatego wielu ekonomistów, a także Międzynarodowy Fundusz Walutowy, opowiada się za bardziej ukierunkowanymi formami wsparcia.

Mogą to być bezpośrednie świadczenia pieniężne lub bony żywnościowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Takie rozwiązania pozwalają pomagać tam, gdzie obciążenia finansowe są największe, bez sztucznego zmieniania cen dla wszystkich.

Ale nawet najlepsza pomoc krótkoterminowa nie rozwiąże problemów strukturalnych, które stoją za wysokimi cenami żywności.

I właśnie dlatego ta debata prawdopodobnie będzie trwała nadal.

[Dżingiel]

Lilith Grull: Ceny żywności już dawno przestały być wyłącznie kwestią tego, co wkładamy do koszyka podczas zakupów.

Pokazują, jak dochody, źródła energii, zmiana klimatu i nierówności społeczne wpływają na siebie nawzajem.

Indeks Naleśnika wyraźnie pokazuje, że sytuacja nie rozwija się jednakowo w całej Europie.

W niektórych krajach ludzi stać na mniej niż dziesięć lat temu. W innych ich siła nabywcza wzrosła, choć często z dużo niższego poziomu.

A zagrożenia nie zniknęły.

Badacze i eksperci Europejskiego Banku Centralnego przewidują, że w 2027 roku ceny żywności mogą ponownie osiągnąć rekordowy poziom.

W języku Indeksu Naleśnika oznaczałoby to jedno: w wielu krajach stos naleśników może stać się jeszcze mniejszy.

Najważniejsze pytanie nie brzmi więc tylko, ile kosztują mąka, mleko i jajka.

Chodzi o to, czy ludzi nadal będzie stać na rzeczy niezbędne do życia.