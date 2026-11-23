Prawa autorskie: Fot. Andrzej Bogacz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Andrzej Bogacz ... Prawa autorskie: Fot. Andrzej Bogacz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Andrzej Bogacz ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 23 listopada 2026 Dodaj nas w Google Cyfrowi giganci zarabiają, media tracą. Czy można to zmienić? Anna Wójcik przeczytasz w 12 minut Technologiczni giganci decydują, jakie informacje do nas docierają. Zmienił się sposób wyszukiwania informacji, co jeszcze bardziej zagraża mediom. Czy Polska i Unia Europejska mogą coś z tym zrobić? Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Andrzej Bogacz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Andrzej Bogacz ... Prawa autorskie: Fot. Andrzej Bogacz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Andrzej Bogacz ...

Jak wielkie firmy technologiczne wpływają na media i czy można ograniczyć ich rosnącą władzę nad obiegiem informacji? Jeszcze niedawno, gdy mówiliśmy o pluralizmie mediów, zastanawialiśmy się przede wszystkim, do kogo należą gazety, stacje telewizyjne i portale internetowe. Dziś równie ważne staje się inne pytanie: kto decyduje o tym, jakie treści dziennikarskie w ogóle do nas docierają?

Rozmawiamy o tym z Martą Sznajder, prawniczką z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, która specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej, prawie konkurencji i ochrony konsumentów, a także w regulacji mediów i prawach człowieka.

W ostatnich latach zmienił się sposób wyszukiwania informacji. Coraz częściej wyszukiwarka albo aplikacja oparta na sztucznej inteligencji odpowiada na nasze pytanie, wykorzystując materiały przygotowane przez dziennikarzy. Zamiast wejść na stronę gazety czy portalu, czytamy gotowe podsumowanie, tak zwany AI Overview.

Według badania Pew Research Center, przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych w marcu 2025 roku, zaledwie 1 proc. wyszukiwań z podsumowaniem AI kończyło się kliknięciem w link umieszczony w takim podsumowaniu. Z kolei z raportu Chartbeat wynika, że między lipcem 2025 a lipcem 2026 roku ruch kierowany przez Google do serwisów internetowych spadł o 40 proc. To dwa razy większy spadek niż w poprzednich dwunastu miesiącach.

Dla redakcji, również dla OKO.press, to poważny problem. Jeśli czytelnicy nie trafiają na nasze strony, trudniej finansować niezależne dziennikarstwo. Czy państwa i Unia Europejska mogą coś z tym zrobić?

Rozmowy można też wysłuchać w podkaście „Drugi Rzut Oka”:

Na zdjęciu: kiosk z gazetami 25 lat temu

Anna Wójcik: W 2024 roku Polska wdrożyła unijne przepisy przyznające wydawcom prawa pokrewne do publikacji prasowych. Na czym polega to rozwiązanie i jak miało chronić media?

Marta Sznajder: Celem tej nowelizacji prawa autorskiego, wdrażającej art. 15 unijnej dyrektywy, było przede wszystkim wzmocnienie pozycji wydawców na rynku cyfrowym. Chodzi o to, by platformy, które korzystają z publikacji prasowych, płaciły za wykorzystywane treści.

Ustawa wymaga uzgodnienia warunków takiego korzystania, w tym udostępniania fragmentów artykułów, oraz przekazania wydawcom informacji potrzebnych do obliczenia wynagrodzenia. Wydawcy uzyskali prawo do decydowania o zwielokrotnianiu i udostępnianiu ich publikacji w internecie przez wyszukiwarki czy agregatory treści. Co ważne, część wynagrodzenia powinna trafiać również do autorów, czyli dziennikarzy.

Polskie rozwiązanie ma jeszcze jeden istotny element: udział Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jeżeli wydawca i platforma nie mogą porozumieć się co do wysokości wynagrodzenia, przewidziano mediację prowadzoną przez mediatora wyznaczonego przez prezesa UKE. Jeśli nie przyniesie ona rezultatu, możliwe jest rozstrzygnięcie określające wysokość wynagrodzenia, które można zaskarżyć do sądu.

Ustawa wskazuje też, co należy uwzględnić przy ustalaniu tej kwoty. Przede wszystkim są to przychody platformy związane z korzystaniem z publikacji prasowych, także z reklam, ale znaczenie mają również rodzaj publikacji, czas jej wykorzystywania i inne okoliczności. Wydawcy muszą mieć dostęp do tych danych, żeby móc ocenić, czy proponowana im kwota jest adekwatna. Polska należy do nielicznych krajów europejskich, które przyjęły taki model, z udziałem organu regulacyjnego.

Samo przyjęcie przepisów nie rozwiązało jednak problemu. Google negocjował z wydawcami w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej, podpisywał umowy licencyjne, ale część wydawców nie zgodziła się na proponowane warunki. W październiku 2026 roku UOKiK postawił Google zarzuty nadużywania pozycji dominującej w relacjach z polskimi wydawcami prasowymi. Co konkretnie zarzuca firmie?

Z komunikatu UOKiK wynika, że Google nie zawarł umów z większością polskich wydawców. Ale nie o sam brak umów tutaj chodzi. Według Urzędu nawet podczas prowadzonych negocjacji Google nie przekazywał informacji wymaganych prawem. Wydawcy nie wiedzieli wystarczająco dużo o tym, w jaki sposób platforma korzysta z ich publikacji, jakie uzyskuje z tego przychody i jak oblicza proponowane wynagrodzenie.

Brakowało również dokumentów, które pozwoliłyby sprawdzić przedstawione wyliczenia. Powstała więc asymetria informacyjna: jedna strona ma dane, a druga nie jest w stanie ocenić, czy oferta jest uczciwa, ani przygotować własnej propozycji popartej liczbami. Zarzuty nadużywania pozycji dominującej przedstawiono czterem spółkom: Alphabet, Google LLC, Google Ireland i Google Poland.

W momencie, kiedy publikujemy ten tekst, nie wiemy jeszcze, na jakiej dokładnie podstawie prawnej UOKiK oprze postępowanie. Może chodzić o art. 9 polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Oba przepisy zakazują nadużywania pozycji dominującej.

To sytuacja, w której przedsiębiorca może działać w znacznym stopniu niezależnie od konkurentów, kontrahentów czy konsumentów, co utrudnia skuteczną konkurencję. W polskim prawie domniemywa się taką pozycję, gdy udział przedsiębiorcy w rynku właściwym przekracza 40 proc.

Samo zajmowanie pozycji dominującej nie jest zabronione. Niedozwolone jest jej nadużywanie, na przykład przez narzucanie nieuczciwych cen, terminów płatności czy innych uciążliwych warunków. Za takie praktyki może grozić kara do 10 proc. obrotu.

A co na te zarzuty odpowiada Google? Amerykańskie firmy technologiczne potrafią bardzo stanowczo bronić swoich interesów w sporach zarówno z Komisją Europejską, jak i z władzami państw członkowskich. Czy w tym przypadku argumentacja Google cię przekonuje?

Google podkreśla, że podpisał umowy z ponad 20 polskimi wydawcami, obejmujące przeszło 70 serwisów informacyjnych. Wymienia wśród nich Polską Agencję Prasową, która – według firmy – dostarcza około 60 proc. treści informacyjnych w Polsce. Przypomina też o umowach z ponad 5,5 tysiąca serwisów w 26 krajach Europy. Według Google'a obejmują one około 80 proc. fragmentów publikacji wyświetlanych w Google Search, Google News i Discover.

Firma utrzymuje, że stosuje jednolitą metodologię wyliczania wynagrodzeń, opartą na obiektywnych kryteriach, między innymi liczbie wyświetleń i przychodach reklamowych związanych z podglądami treści. Odrzuca zarzuty i wskazuje na trwające postępowania przed UKE dotyczące wydawców, z którymi nie doszła do porozumienia.

Ta odpowiedź nie do końca mnie przekonuje. UOKiK nie pyta przecież przede wszystkim o liczbę podpisanych umów, tylko o to, czy proponowane warunki są uczciwe i czy wydawcy dostają wszystkie informacje, do których mają prawo. Sednem sprawy jest przejrzystość negocjacji. Warto też pamiętać, że umów nie zawarli niektórzy duzi wydawcy, między innymi podmioty zrzeszone w Związku Pracodawców Wydawców Cyfrowych i w Repropolu. Uczestniczą one w postępowaniach przed UKE.

Wątpliwości budzi również sposób obliczania wynagrodzenia. Jeśli Google uwzględnia przede wszystkim bezpośrednie przychody z reklam wyświetlanych przy podglądach treści, może pomijać korzyści pośrednie: dane pozyskiwane dzięki użytkownikom, większą atrakcyjność swoich usług czy wpływy z linków sponsorowanych. Podobną metodologię francuski organ ochrony konkurencji zakwestionował już w 2021 roku.

Spór nie dotyczy tylko Polski. We Francji działania wobec Google'a trwają od 2020 roku, a na firmę nałożono już bardzo wysokie kary. Co się tam wydarzyło? I czy poza karami udało się rzeczywiście poprawić sytuację francuskich wydawców?

Ta historia zaczęła się w 2019 roku, kiedy Francja wdrożyła unijną dyrektywę. Google przestał wtedy wyświetlać fragmenty publikacji prasowych, chyba że wydawca zgodził się na bezpłatną licencję. Wywołało to protesty wydawców i zainteresowanie francuskiego organu ochrony konkurencji, Autorité de la concurrence.

W 2020 roku organ nakazał Google'owi prowadzić negocjacje z wydawcami i agencjami prasowymi w dobrej wierze oraz udostępniać informacje potrzebne do wyliczenia wynagrodzenia. Sąd podtrzymał zastosowane środki tymczasowe, ale Google nie wykonał nakazów. W 2021 roku nałożono więc na firmę karę 500 milionów euro.

To nie był koniec. W 2022 roku francuski organ przyjął decyzję zobowiązującą, opartą na rozwiązaniach zaproponowanych przez Google. Firma miała przestrzegać określonych zasad negocjacji i udostępniać dane potrzebne do oceny wynagrodzeń. Warto jednak zaznaczyć, że w tych postępowaniach nie stwierdzono formalnie nadużycia pozycji dominującej. Badano między innymi odmowę negocjacji, nierówne traktowanie wydawców i obchodzenie prawa za pomocą bezpłatnych licencji.

Google nie wywiązał się jednak ze wszystkich późniejszych zobowiązań. W 2024 roku otrzymał kolejną karę, tym razem 250 milionów euro, za naruszenie czterech z siedmiu zobowiązań. Jednym z problemów było wykorzystywanie treści prasowych do trenowania modelu Bard bez odpowiedniego informowania wydawców. Nie mogli oni też skutecznie sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu bez ryzyka utraty widoczności w wyszukiwarce.

Co z tego wyniknęło? Na pewno udało się wyegzekwować kary, a wielu wydawców podpisało umowy. Sprawy francuskie stały się również punktem odniesienia dla działań w Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech, a teraz także w Polsce. Być może zaczynają się w ten sposób kształtować europejskie standardy przejrzystości negocjacji.

Jest jednak podstawowy problem: kiedy pojawia się nowa technologia, na przykład AI Overviews, zaczyna się kolejny spór o sposób korzystania z treści. Prawo konkurencji może być skuteczne, ale postępowania trwają długo, a ich efekty przychodzą z opóźnieniem.

Australia i Kanada próbowały rozwiązać ten problem inaczej. Zamiast czekać na finał wieloletnich postępowań antymonopolowych, przyjęły mechanizmy skłaniające platformy do porozumień finansowych z wydawcami. Czy ten model działa lepiej?

Australia rzeczywiście była jednym z pierwszych państw, które podjęły takie działania. Od 2021 roku obowiązuje tam News Media Bargaining Code, mający skłaniać platformy do płacenia wydawcom za wykorzystywanie ich materiałów. Ważną rolę może odgrywać arbiter działający w ramach tego systemu. Początkowo wydawało się, że platformy zaakceptują nowe zasady.

W 2024 roku okazało się jednak, że mechanizm ma słabości. Meta postanowiła nie przedłużać umów z wydawcami i ograniczyć udostępnianie wiadomości. Jej argument był prosty: skoro nie pokazuje treści informacyjnych, nie powinna za nie płacić. W odpowiedzi w sierpniu 2026 roku Australia przyjęła kolejne rozwiązanie – News Bargaining Incentive. Przewiduje ono opłatę związaną z australijskimi przychodami reklamowymi dużych platform, takich jak Meta, Google i TikTok, jeśli nie zawierają odpowiednich umów z wydawcami. Co ważne, opłata miałaby obowiązywać niezależnie od tego, czy platforma udostępnia wiadomości.

Australijski model przewiduje też preferencje dla mniejszych wydawców. To istotne, bo wielkie koncerny medialne mają znacznie silniejszą pozycję negocjacyjną niż małe czy lokalne redakcje.

W Kanadzie przyjęto inne rozwiązanie. Google ma przekazywać 100 milionów dolarów kanadyjskich organizacji reprezentującej wydawców prasowych. Meta natomiast zdecydowała się zablokować udostępnianie wiadomości na Facebooku i Instagramie, żeby uniknąć obowiązku płacenia.

Te systemy mogą działać szybciej i dawać wydawcom większą przewidywalność niż długie sprawy antymonopolowe. Mogą też ułatwiać dotarcie pieniędzy do mniejszych redakcji. Ale mają swoje koszty. Jeśli platforma przestaje pokazywać wiadomości, użytkownikom trudniej dotrzeć do rzetelnych informacji, co może sprzyjać dezinformacji. Dochodzi do tego ryzyko napięć handlowych ze Stanami Zjednoczonymi – Biały Dom krytycznie odnosił się do nowych rozwiązań australijskich.

W Europie dopiero zobaczymy, jakie efekty przyniesie przyjęty model. Ważne jest jednak orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z maja 2026 roku, dotyczące Mety i włoskiego postępowania w sprawie praw wydawców prasowych. Potwierdzono w nim, że państwa członkowskie mogą wprowadzać nadzór regulacyjny nad negocjacjami między platformami a wydawcami. To istotne także z perspektywy polskiego rozwiązania i postępowań przed UKE.

Wspomniałaś o małych wydawcach, którzy mają słabszą pozycję w rozmowach z platformami. Ale jest jeszcze jedna grupa, o której łatwo zapomnieć: sami dziennikarze. Europejska Federacja Dziennikarzy przypomina, że za artykułami stoją ludzie, często pracujący w niestabilnych warunkach. Jeśli Google płaci wydawcy za korzystanie z materiałów, to czy autorzy również powinni dostawać część tych pieniędzy?

Zdecydowanie tak. Wynagradzanie dziennikarzy jest jednym z warunków ochrony niezależności i pluralizmu mediów. Unijna dyrektywa przyznaje autorom prawo do odpowiedniej części wynagrodzenia otrzymywanego przez wydawcę. Polska ustawa przewiduje udział autorów do 50 proc. tej kwoty i obowiązek wypłaty w ciągu 30 dni.

Pytanie jednak, jak zapewnić przejrzystość rozliczeń i skutecznie egzekwować te prawa po podpisaniu umów z platformami. Chodzi o to, żeby pieniądze rzeczywiście docierały do osób, które przygotowały materiały.

Podobnie powinno być w przypadku sztucznej inteligencji. Jeżeli treści dziennikarskie służą do trenowania modeli AI, tworzenia podsumowań czy generowania wiadomości, autorzy także powinni być wynagradzani za wykorzystywanie swojej pracy.

Wyszukiwanie informacji zmieniło się. Użytkownik dostaje gotową odpowiedź i często nie odwiedza już strony źródłowej. Europejscy wydawcy złożyli skargę na Google w związku z AI Overviews i AI Mode. Sprawą interesują się też organy w kilku państwach. O co toczy się ten nowy spór?

Problem polega na tym, że treści wydawców są wykorzystywane do tworzenia odpowiedzi przez AI, ale ruch kierowany na ich strony maleje. Europejska Rada Wydawców Mediów zwróciła na to uwagę w skardze do Komisji Europejskiej. Wydawcy wskazują również, że nie mają realnego wyboru: jeśli sprzeciwią się wykorzystywaniu materiałów przez sztuczną inteligencję, mogą jednocześnie stracić widoczność w wyszukiwarce.

Tymczasem odpowiedź wygenerowana przez AI może opierać się na rzetelnym artykule, ale użytkownik nie przechodzi już do jego oryginalnej wersji. W ten sposób rośnie zależność mediów od Google'a. Firma przestaje być tylko pośrednikiem kierującym do źródeł. Coraz bardziej sama wpływa na to, jak odbiorcy docierają do informacji i w jakiej postaci je poznają.

W 2026 roku kwestią AI Overviews zajmowano się również w Niemczech, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. Pojawia się więc pytanie, czy powstanie wspólna europejska odpowiedź, czy każdy kraj będzie próbował działać osobno, a technologia znów wyprzedzi prawo.

Moim zdaniem trzeba unikać takiego rozproszenia. Mamy prawo konkurencji, unijne regulacje medialne i akt o usługach cyfrowych. Te instrumenty powinny się uzupełniać. I musimy patrzeć szerzej niż tylko na wynagrodzenia wydawców. Stawką jest także widoczność wiarygodnych informacji, rzeczywisty dostęp obywateli do nich oraz wpływ platform na pluralizm i niezależność mediów.

Dużo mówimy o Google'u, ale konflikty dotyczą też innych firm technologicznych. Meta, do której należą m.in. Facebook i Instagram, zaproponowała ostatnio nowe warunki handlowe, które budzą obawy wydawców i reklamodawców. Chodzi o możliwość wykorzystywania ich treści do rozwijania usług AI. Jak wygląda ten spór?

Wydawcy i reklamodawcy obawiają się, że nowe warunki Mety pozwolą na bardzo szerokie wykorzystywanie ich materiałów do trenowania sztucznej inteligencji, między innymi poprzez automatyczne pobieranie i analizowanie treści z ich stron internetowych. W Polsce trafiły w tej sprawie skargi do UOKiK. Skarżący wskazują na możliwość nadużywania przez Metę pozycji dominującej.

Ich obawa jest taka, że firma stawia wydawców przed wyborem: albo akceptują nowe zasady, albo rezygnują z obecności na platformach.

Nie wiemy jeszcze, czy UOKiK zdecyduje się wszcząć postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Oprócz prawa konkurencji znaczenie może mieć także unijny akt o rynkach cyfrowych, przewidujący dla dużych platform określone obowiązki związane z uczciwymi, rozsądnymi i niedyskryminującymi warunkami dostępu dla użytkowników biznesowych.

Przy okazji warto przypomnieć o innym postępowaniu dotyczącym Mety, prowadzonym przez UOKiK od 2024 roku. Po zmianie polskiego prawa Meta zmieniła sposób prezentowania linków do materiałów prasowych na Facebooku. Zamiast zdjęcia i podglądu artykułu pojawiał się sam link.

Dla wydawcy to nie jest drobiazg. Facebook jest ważnym kanałem docierania do odbiorców, więc taka zmiana może zmniejszyć liczbę odsłon. Urząd sprawdza, czy nie doszło tu do nadużywania pozycji dominującej. Wyniku jeszcze nie znamy, ale widać podobny mechanizm jak w sprawie Google: platforma może jednostronnie ograniczyć widoczność treści. A to uderza nie tylko w wydawców, lecz także w tak zwany pluralizm ekspozycyjny, czyli możliwość zetknięcia się obywateli z różnorodnymi informacjami.

Padają kary liczone w setkach milionów euro, ale nakłada się je na firmy o ogromnych przychodach. Do tego sprawy ciągną się latami, a platformy wciąż odgrywają dominującą rolę. Czy te działania rzeczywiście mogą zmienić rynek, czy tylko korygują najbardziej problematyczne praktyki?

To prawda, kwoty kar robią wrażenie, ale w zestawieniu z przychodami największych firm technologicznych mogą być stosunkowo niewielkie. Do tego postępowania trwają latami, a proponowane środki naprawcze bywają zaskarżane do sądów, co jeszcze bardziej opóźnia skutki interwencji.

Mimo wszystko działania państw i instytucji unijnych mają znaczenie. Uważam jednak, że powinniśmy szerzej patrzeć na rolę mediów. Z jednej strony są przedsiębiorstwami, które działają na rynku i muszą się utrzymywać. Z drugiej – pełnią szczególną funkcję w demokracji. Dostarczają informacji, które wpływają na nasze poglądy i decyzje wyborcze. Ten drugi wymiar bywa pomijany, gdy skupiamy się wyłącznie na gospodarczych skutkach koncentracji.

Nie wystarczy więc sprawdzić, ilu wydawców działa na rynku. Trzeba też zapytać, czy publikowane treści są różnorodne i czy obywatele rzeczywiście mogą do nich dotrzeć. W grę wchodzi nie tylko siła ekonomiczna, lecz także opiniotwórcza oraz kontrola nad infrastrukturą, dzięki której informacje trafiają do odbiorców.

Dlatego oprócz prawa konkurencji i przepisów prasowych znaczenie mają również inne rozwiązania, w tym Europejski akt o wolności mediów, czyli EMFA. Przewiduje on między innymi ocenę wpływu koncentracji na pluralizm i niezależność mediów – tak zwany test pluralizmu mediów. To sposób, by nie ograniczać się do badania samej struktury własnościowej rynku.

Pozostaje jeszcze tempo zmian. Nawet kiedy prawodawcy i organy regulacyjne chcą reagować, powstają kolejne usługi, których skutków nie znamy w pełni. Zanim uporamy się z jednym problemem, pojawia się następny – tak jak dziś w przypadku AI Overviews i praw wydawców. Trzeba więc stale uczyć się tych technologii i dostosowywać do nich sposób stosowania prawa.

Na zakończenie poproszę cię o trzy rzeczy, które twoim zdaniem najbardziej pomogłyby chronić media w Polsce i w Unii Europejskiej. Co należałoby zmienić w pierwszej kolejności?