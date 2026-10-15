0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: fot. Rada Europejska, mat. pras.fot. Rada Europejska...
15 października 2026

Pomimo szokującego zbliżenia USA z Rosją, szczyt UE nie potępi Trumpa. „Naszą metodą jest dialog”

przeczytasz w 9 minut

Amerykańskie ustępstwa wobec Rosji, wojna w Ukrainie, kryzys cen energii, spory o unijny budżet i przyszłość rozszerzenia UE. Unijni przywódcy mają przed sobą wyjątkowo trudny szczyt. Jednak nawet wobec kontrowersyjnych decyzji Trumpa Bruksela stawia na dialog.

Dodaj nas w Google
Google News

To nie będzie kolejny rutynowy szczyt UE. W czwartek 15 października europejscy przywódcy spotkają się w Brukseli na dwa dni rozmów, a lista tematów jest długa. Rosja nasila ataki na Ukrainę i działania sabotażowe w Europie, Donald Trump wykonuje kolejne gesty w stronę Władimira Putina, a Unia musi jednocześnie znaleźć sposób na obniżenie cen energii, dogadać się ws. nowego wieloletniego budżetu i przygotować się do przyjęcia nowych członków.

Agenda jest tak napięta, że – w przeciwieństwie do wielu ostatnich szczytów – rozmowy potrwają dwa dni. W czwartek przywódcy zajmą się przede wszystkim gospodarką: konkurencyjnością UE, wysokimi cenami energii, relacjami handlowymi z Chinami, nowym wieloletnim budżetem oraz rozszerzeniem Unii. Na piątek zaplanowano najbardziej politycznie drażliwe tematy – wojnę w Ukrainie, bezpieczeństwo Europy i odpowiedź na nasilające się rosyjskie działania hybrydowe. Przywódcy omówią też sytuację na Bliskim Wschodzie i migrację.

Choć ostatnie decyzje Waszyngtonu wywołują w Europie poważny niepokój, na otwartą konfrontację z Trumpem się nie zanosi.

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Już wspierasz? na swoje konto.

Rozpocznij subskrypcję i wesprzyj OKO.press!

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści, rozpocznij subskrypcję za kwotę minimalną. Każda większa to dla nas nieoceniona pomoc i okazja, aby podziękować Ci w wyjątkowy sposób. Doceniamy każdą formę wsparcia. Więcej dowiesz się tu.

Wspierasz nas inaczej?

Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia

Przelew
PIT
PayPal

Jak to działa?

Wspieracie nas w różny sposób: płatnością kartą, BLIKIEM, przelewem tradycyjnym, przekazując nam 1,5% swojego podatku - a my każde wsparcie chcemy docenić. Tam, gdzie nie widzimy tego systemowo - czekamy na Wasz sygnał.

Aby potwierdzić Twoje wsparcie:

  1. Zaloguj się na swoje konto lub załóż konto, jeśli jeszcze go nie masz.
  2. Przejdź do zakładki Subskrypcja na swoim profilu.
  3. Wypełnij krótki formularz – poprosimy Cię o dane potrzebne do weryfikacji.
  4. Po potwierdzeniu wpłaty otrzymasz od nas powiadomienie.

Dzięki Tobie możemy nadal działać. Dziękujemy za wsparcie!

Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.

Google NewsWydrukuj

Świat

Rada Europejska

Unia Europejska

budżet UE

Chiny

konkurencyjność gospodarek

pomoc dla ukrainy

szczyt UE

wieloletnie ramy finansowe

wojna w Ukrainie

Na zdjęciu Paulina Pacuła
Paulina Pacuła

Dziennikarka działu politycznego OKO.press. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu nauk o polityce Instytutu Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas, oraz dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim. Stypendystka amerykańskiego programu dla dziennikarzy Central Eastern Journalism Fellowship Program oraz laureatka nagrody im. Leopolda Ungera. Pisze o demokracji, sprawach międzynarodowych i Unii Europejskiej. Publikowała m.in. w Tygodniku Powszechnym, portalu EUobserver, Business Insiderze i Gazecie Wyborczej.

Komentarze

Nasze tematy