Pomimo szokującego zbliżenia USA z Rosją, szczyt UE nie potępi Trumpa. „Naszą metodą jest dialog”

Amerykańskie ustępstwa wobec Rosji, wojna w Ukrainie, kryzys cen energii, spory o unijny budżet i przyszłość rozszerzenia UE. Unijni przywódcy mają przed sobą wyjątkowo trudny szczyt. Jednak nawet wobec kontrowersyjnych decyzji Trumpa Bruksela stawia na dialog.

Agenda jest tak napięta, że – w przeciwieństwie do wielu ostatnich szczytów – rozmowy potrwają dwa dni. W czwartek przywódcy zajmą się przede wszystkim gospodarką: konkurencyjnością UE, wysokimi cenami energii, relacjami handlowymi z Chinami, nowym wieloletnim budżetem oraz rozszerzeniem Unii. Na piątek zaplanowano najbardziej politycznie drażliwe tematy – wojnę w Ukrainie, bezpieczeństwo Europy i odpowiedź na nasilające się rosyjskie działania hybrydowe. Przywódcy omówią też sytuację na Bliskim Wschodzie i migrację.